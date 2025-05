El Ayuntamiento de Málaga desahucia este miércoles en Lagunillas a una familia con 4 hijos menores

El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto desahuciar este miércoles, 7 de mayo, a las 10 de la mañana, a Adán Martín; su mujer, Rafaela y los cuatro hijos de la pareja de 2, 10, 15 y 16 años, el más pequeño y el mayor con diabetes. La familia vive en un primer piso de la calle Coto de Doñana, 24, en Lagunillas, propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda.

Es de este jueves es el segundo intento de desahucio, después de que el pasado 29 de abril se frenara, al comprobarse que Adán Martín vivía con su pareja y sus cuatro hijos.

"No tenemos a dónde irnos, no tenemos otra alternativa, en el IMV no tienen piedad por uno, ni me han escuchado", lamenta Adán, un trabajador autónomo de 34 años que, asegura, está en situación vulnerable, como el resto de la familia.

Como explicó a La Opinión, vive en el piso de Coto de Doñana, de forma ininterrumpida, desde hace 16 años, dado que en 2009 el IMV le adjudicó la vivienda a su padre, que falleció de cáncer en 2021. En este tiempo, detalló, ha estado empadronado en la vivienda desde 2009 a 2013 y desde 2020 a la actualidad, e interrumpió el empadronamiento en 2013, "para que mi mujer pudiera recibir una ayuda".

En 2017, indicó, cambió de pareja, pero volvió con la madre de sus hijos en 2023; pero ha seguido viviendo en la casa, "y fui yo quien cuidó de mi padre, que murió de cáncer de páncreas tras 15 meses enfermo", explicó. Además, recalcó, tras la muerte de su padre "quité una deuda que dejó de 1.500 euros", y subraya que tiene el agua y la luz a su nombre, "y una persona que esté de manera irregular no puede poner nada".

Adán considera inexplicable que, siendo la suya una familia vulnerable, y después de 16 años en la casa familiar, tenga ahora que abandonarla, porque no suma dos años completos empadronado, antes de la muerte de su padre.

La portavoz de Un Techo por Derecho, Rosa Galindo, lamentó este martes que el Ayuntamiento justifique el desahucio por el empadronamiento y no tenga en cuenta las circunstancias de esta familia. Además, también recordó que la decisión del Ayuntamiento se toma, "sin que lo supiera el juzgado"; de hecho, precisó Rosa Galindo, ha sido la plataforma la que ha comunicado el desahucio de mañana al juez.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, explicó este martes a La Opinión que "según parece, no ha podido demostrar que llevara dos años de convivencia con su padre antes de fallecer, que es la excepción que permite la Ley de Vivienda para poder subrogar a alguien con el contrato de alquiler público en una VPO de familiar directo. fallecido".

El concejal informó de que el padre falleció "en febrero de 2021", mientras que su hijo Adán "aparece él solo empadronado de nuevo en casa de su padre en julio de 2020, pero ni trabajo, ni vecinos, ni documento o testimonio acredita lo que él declara". "En el juzgado tampoco ha presentado nada. Y su familia se traslada de Loja a Málaga en 2023, porque sí consta la escolarización de los niños en octubre, por traslado desde Loja".