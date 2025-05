La Asociación de la Prensa de Málaga, condecorada con la Medalla de la Ciudad: “Los medios locales tienen un papel insustituible”

La Corporación municipal y una amplia representación de informadores e informadoras de Málaga y otras entidades sociales y culturales de la ciudad se han reunido esta tarde en el Salón del Plenos de la Casona del Parque para asistir al acto solemne de entrega de la Medalla de la Ciudad a la Asociación de la Prensa, una entidad que este mismo año celebra el 120º aniversario de su refundación.

Gracias al ahínco del que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento de Málaga en la etapa de Pedro Aparicio, Luciano González Ossorio, impulsor de la petición que motivó este reconocimiento -acompañada y refrendada por un centenar de cartas de apoyo, junto a una investigación del catedrático de Periodismo, Juan Antonio García Galindo-, el pasado noviembre el Pleno aprobó otorgar la máxima distinción municipal a la asociación, aunque no fuera por unanimidad, como suele ser habitual, debido a la abstención de Vox frente a los votos a favor del Partido Popular, el PSOE y Con Málaga.

Ha recibido la medalla de manos del alcalde Francisco de la Torre la periodista Elena Blanco, que en 2020 se convirtió en la primera mujer al frente de la Asociación de la Prensa de Málaga, un cargo que renovó el año pasado.

En su discurso de agradecimiento, Blanco ha reivindicado el “compromiso” de la prensa malagueña con “la verdad, la ética y el servicio a la comunidad”, defendiendo el “papel insustituible” que desempeñan los medios de comunicación locales, garantizando el “derecho a saber de la ciudadanía sobre lo que sucede en nuestro entorno”.

Elena Blanco y Francisco de la Torre / Álex Zea

La presidenta de los periodistas malagueños ha defendido también que “una ciudad con medios de comunicación sin recursos suficientes no puede avanzar con garantías democráticas” y ha advertido a los presentes de que “una sociedad democrática no garantiza por si sola la libertad de prensa”.

Por su parte, De la Torre se ha referido a la prensa como el “cuarto poder” de la sociedad pero también como una profesión que “no está lo suficientemente valorada” y que atraviesa una crisis.

En esta línea, el regidor malagueño ha compartido su deseo de avanzar hacia una sociedad “donde la gente valore lo que se escribe, lo que se oye” por lo que ha vuelto ha defender, como es usual en sus intervenciones, la necesidad de que la ciudadanía goce de un nivel educativo alto que le mueva a “amar esa información, busca esa información, buscar la opinión”. Es, según sus palabras, el camino para “construir una sociedad bien sólida, bien madura”.

En el acto, que ha comenzado a las 19.30 horas, han estado presentes también otros representantes políticos como el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas o el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Carlos García, junto a otras personalidades como el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro; el expresidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna; el presidente ejecutivo del Ateneo de Málaga, Miguel Tello y una gran representación del gremio periodístico malagueño, como la decana de la Facultad de Periodismo, Bella Palomo, junto a miembros del profesorado; la presidenta en Málaga del Colegio de Periodistas de Andalucía y vicepresidenta de la asociación de la Prensa, Teresa Santos; históricos de la profesión como Guillermo Jiménez Smerdou, actual colaborador de La Opinión de Málaga, o predecesores en la presidencia de la asociación, como Andrés García Maldonado y Rafael Salas.

Una nutrida asistencia, la mayoría de ellos viejos conocidos, en los que se han recordado nombres de grandes profesionales que marcaron la historia periodística de la ciudad y que ya no están entre nosotros, como fueron Rafael de Loma, José Antonio Frías, Olga Muñoz, Paco Fadón o Manuel Becerra, entre otros.

Un momento del discurso del alcalde, Francisco de la Torre, durante el acto de entrega de la medalla de la ciudad / Álex Zea

Agradecimientos al compromiso con la verdad

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha iniciado el turno de palabra de los grupos municipales -en orden de menor a mayor representación política- recordando los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la información en muchas zonas del mundo, llegando a perder la vida en el desempeño de su labor, como está ocurriendo en Gaza, en Ucrania o en Sudán.

“No son víctimas colaterales, son blancos, se persigue cerrar los ojos de aquellos profesionales que han dado su vida a dar testimonio”, ha denunciado el concejal, al tiempo que ha afirmado que las amenazas del periodismo no están solo en las guerras sino también “en los despachos”, apuntando a la dependencia del sector de la publicidad institucional o la concentración mediática en conglomerados empresariales y financieros. Pese a ello, Sguiglia ha agradecido a los profesionales malagueños “el periodismo que hace visible a las y los nadies, a los y las invisibles”.

Del grupo municipal Vox se esperaba un discurso más vehemente y crítico, ya que fue la única formación que no apoyó directamente la propuesta impidiendo, por tanto, que esta se aprobase por unanimidad. Su portavoz Antonio Alcázar, que entonces argumentó que no se podía “eludir el debate” sobre el “mayor ataque a la libertad de prensa” por parte del Estado, ha optado por centrar su discurso en agradecer al periodismo local su “labor mantenida en el tiempo” y por “haber sabido poner su voz, su pluma, su imagen… adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia”.

Eso sí, Alcázar ha reiterado que la sociedad atraviesa “tiempos convulsos” donde “los bulos se propagan al ritmo vertiginoso de las redes sociales, donde la verdad queda sepultada bajo titulares vacíos”, y ha aseverado que “sin información veraz, no hay ciudadanos libres”. “Gracias por contar la historia de nuestra ciudad, con sus luces y sus sombras, gracias por esclarecer y por hacernos soñar”, ha declarado Alcázar.

Foto de los representantes municipales tras la entrega de la medalla de la ciudad / Álex Zea

El portavoz del grupo socialista, Dani Pérez, ha dado un discurso más histórico, destacando la supervivencia de la centenaria Asociación de la Prensa a momentos complejos de la historia de España, como fue el golpe de estado y la dictadura hasta la vuelta a la democracia. “Su continuidad pone de relieve su fortaleza”, ha recalcado Pérez. “En nuestro país hubo épocas en las que alzar la voz era arriesgado… pero bajo esas circunstancias hubo periodistas malagueños valientes”.

Para el portavoz socialista, la libertad de prensa “siempre va a estar en juego” y así lo demuestra, a su juicio, la situación política y social que atraviesan países como Estados Unidos. Por ello, ha apuntado a la importancia de contar con una prensa “fuerte” y “ética”, que se adapta a una “inmediatez que compite con la proximidad” y, sobre todo, que “hacen mejor a nuestra ciudad”.

Por parte del equipo de Gobierno, han intervenido tanto la concejala Carmen Casero en calidad de teniente de Alcalde y la concejala Elisa Pérez de Siles como instructora del expediente de concesión de la Medalla de la Ciudad.

Casero ha reclamado que es “tarea de todos combatir la desinformación” y ha criticado la tendencia a “señalar a periodistas que desarrollan su profesión con rigor” así como a “demonizar medios”. “Chirrían quienes insisten en levantar la manera de si no estás conmigo estás contra mí, quienes responden con el ataque a preguntas incómodas”. Pérez de Siles ha agradecido a la prensa malagueña que haya sido el “altavoz de lo que fue, de lo que es y será nuestra ciudad”, así como un “ejemplo de compromiso con la verdad y la libertad de expresión”. De igual forma, ha subrayado que “nuestra convivencia se sostiene en la pluralidad y un gobierno no es democrático si no permite que se le critique”.