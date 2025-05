La necesidad de atajar las viviendas turísticas que operan sin registro centra la presentación de StayAlliance en Málaga

Málaga ha acogido este miércoles en el marco del foro de alojamiento flexible Vitur Summit la presentación de la alianza profesional StayAlliance, una nueva asociación que agrupa a los principales actores del segmento de corta y media estancia en España, con más de 351.000 unidades alojativas y 6.400 millones de euros anuales de aportación a la economía del país. El evento ha incluido una animada (y por momentos acalorada) mesa de debate donde la Mesa del Turismo, un colectivo empresarial que agrupa a directivos de sectores como el hotelero, ha reclamado a la naciente StayAlliance que trabaje para erradicar el problema de la oferta de aquellas viviendas turísticas que operan de forma "ilegal" y "clandestina" al no estar registradas, un fenómeno que considera muy extendido por todo el país.

El presidente de la Mesa del Turismo, el experimentado Joan Molas, y el presidente de StayAlliance, Asier Pereda, han comentado durante el debate las posiciones de los dos colectivos, con muchas posiciones en común pero también, lógicamente, con diferencias de apreciación, en determinados aspectos.

"Lo único que reclamo es unidad de todos los sectores turísticos para terminar con la ilegalidad", ha afirmado Molas, que puesto como ejemplo, la conocida plataforma Airbnb donde, según sus datos, hay procentajes de hasta el 80% de viviendas que no cumplen con la actual normativa de registro requerida por las administraciones.

"Nunca hablamos de cómo acabar con la ilegalidad porque las administraciones públicas, en general, no están dando el apoyo, y sobre todo, porque no están preocupándose de una manera determinante en acabar con esto", ha lamentado Molas, que no ha mostrado demasiada confianza hacia la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos que va a poner en marcha el Gobierno a partir del 1 de julio para registrar este tipo de alojamientos. También ha destacado como "problema" que en cada comunidad autónoma pueda haber una normativa diferente. "O hacemos una normativa de Estado español o va a ser complicado", asegura.

En todo caso, ha citado el "buen trabajo" de Cataluña (y Barcelona en particular), Madrid en parte, y Andalucía, una comunidad que, a su juicio, "está trabajando muy bien en este sentido" a través de la Junta de Andalucía.

"La pongo como un ejemplo, desde que está el consejero Arturo Bernal y Yolanda Aguilar a su lado, se ha mejorado muchísimo. Y luego hay ayuntamientos que están muy bien concienciados: Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella,... en fin, muchos. En ese sentido, van por buen camino", ha apuntado en referencia a la provincia de Málaga.

La Mesa del Turismo es una asociación de empresarios y profesionales que reúne a 110 miembros y a 25 empresas colaboradoras que tiene por misión generar influencia a favor del sector.

StayAlliance: estrategia compartida contra la "competencia desleal"

Por su parte, Asier Pereda, ha recordado que ha habido una evolución de criterios sobre lo que es uso turístico pero ha asegurado que el sector del alojamiento flexible está de acuerdo en la necesidad de que haya una coordinación "más transversal".

También ha mostrado su total disposición a colaborar con la Mesa de Turismo con quien, según Pereda, coinciden "prácticamente en todo" en cuanto a diagnóstico. "La única diferencia es que a veces nos parece hay ciertas aseveraciones que son excesivamente rotundas, que se generaliza", ha expuesto.

"En StayAlliance queremos dar voz a todo lo que es la cadena de valor del alojamiento de corta media estancia turístico y no turístico, con criterios profesionales que normalicen esta actividad, que le doten de seguridad jurídica con los atributos propios de cualquier otro sector económico consolidado. Es decir, tener propuestas en materia organística, sectorial, fiscal, laboral y, por supuesto, tener una estrategia compartida de exigencia de lucha contra la competencia desleal", ha afirmado.

Una imagen aérea de Málaga. / Álex Zea

Pereda ha resaltado que el 1 de julio entra en vigor la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. "Tendremos por fin la oportunidad de ejercer un control férreo sobre la oferta comercializada de viviendas turísticas. Es el momento que todos deseábamos y ojalá por fin la oferta comercializada sea sencillamente igual a la oferta registrada", ha apuntado.