Las católicas feministas de Málaga piden «valentía» al futuro papa

La ‘Revuelta de las mujeres en la Iglesia de Málaga’, el movimiento de un centenar de mujeres católicas, entre religiosas y laicas, presentado en 2023 en la parroquia de Stella Maris, que pide un cambio profundo en la Iglesia, así como la igualdad entre hombres y mujeres, ha pedido al nuevo papa que salga elegido en el cónclave que comienza este miércoles, que «se abra a reconocer la aportación teológica de las mujeres, de la teología feminista», ha indicado Rosa Pinto, portavoz del colectivo, en preguntas de La Opinión.

En este sentido, ha reclamado que dé «continuidad» al diálogo pospuesto en el sínodo «sobre dar carta de naturaleza a la vocación de las mujeres, unas vocaciones que están invisibilizadas».

En la misma línea, le ha pedido «que no tenga miedo y sea valiente, porque no va a estar solo», y recordó que, ahora que el difunto papa Francisco «ha abierto algunas rendijas, lo que le pedimos al nuevo papa se puede resumir en una sola cosa: que no las cierre y posibilite que continúen abriéndose de par en par puertas y ventanas».

A este respecto, el colectivo malagueño, miembro de un movimiento nacido a nivel nacional en 2020, ha reclamado que «dé continuidad a la recuperación y actualización de lo mejor de nuestra doctrina social, y que la opción por los empobrecidos y empobrecidas atraviese la vida de toda persona creyente».

Por este motivo, las mujeres malagueñas subrayan que debe ser «una Iglesia en salida y un hospital de campaña», como definió Francisco. También creen fundamental que sea «un papa que escuche al pueblo», porque «necesitamos que sobre todo sea un hermano, que viva y promueva la fraternidad, que se abaje, que se acerque y conozca la realidad pisándola con sencillez y humildad como hizo Francisco, que camine con la gente como Jesús de Nazaret, con las personas migradas, refugiadas, con todas las que están en los márgenes y la periferia, que tenga olor a oveja». Además, han subrayado que debe «hacer frente sin vacilaciones al tema de los abusos».

El Papa Francisco, en octubre de 2024. / Europa Press

El papel de Francisco

A la hora de calibrar el papado de Francisco, la portavoz de ‘Revuelta de las mujeres en la Iglesia de Málaga’ cree que «ha ido abriendo muchos caminos» y remarca que haya querido «escuchar y conocer más de cerca el trabajo que hacemos» .

Sin embargo, Rosa Pinto también reconoce que, a pesar de haber normalizado la presencia femenina en el Vaticano y el hecho de que en un sínodo las mujeres hayan podido tener «no solo voz, sino también voto», «hacia dentro, lo ha hecho de forma más tímida, esperábamos unos cambios más estructurales que fueran más allá de nombramientos».

Por eso, estima que lo realizado por el papa argentino, «siendo importante, no ha sido suficiente para lograr que las mujeres sintamos que la Iglesia es un espacio de reconocimiento de nuestros dones y vocaciones».

En cualquier caso, sí cree que estos pequeños pasos «serán el germen de transformaciones más grandes» y considera que el camino abierto por Francisco es «irreversible e imparable».

El «techo de cristal»

Y eso que, a juicio de la portavoz, queda «un largo camino por recorrer», dado que existe «un techo de cristal muy difícil de romper, a pesar de que mujeres y hombres somos reconocidas iguales en la Iglesia por el Bautismo».

A este respecto, recordó que las mujeres «sostienen buena parte de la misión de la Iglesia, pero aún así, la exclusión femenina continúa incrustada en toda la estructura jerárquica de la Iglesia, desde arriba hasta abajo», porque «está muy normalizada, muy aceptada y eso va a ser complejo de cambiar; pero es urgente, ya que para muchos sectores de la población, sobre todo para los más jóvenes, esto es una gran dificultad, no lo entienden, no lo comparten y, a veces, junto al clericalismo, les hace alejarse o no plantearse vivir su fe dentro de la Iglesia», argumenta.

¿Mujeres sacerdotisas?

Cuando se le pregunta por si este siglo veremos mujeres ordenadas sacerdotisas en la Iglesia católica, Rosa Pinto reconoce que «ahora mismo es una utopía», si bien precisa: «Posiblemente llegará, pero tardará y habrá que seguir empujando para que pueda llegar».

Aunque recuerda que el papa Francisco «negó esta posibilidad aludiendo a lo que dispuso Juan Pablo II hace 30 años como algo definitivo», subraya que, durante la vida pública de Jesús, «además de a los Doce, eligió a un grupo de mujeres que lo acompañaban en sus viajes y en su misión»; algo que considera «muy importante» con respecto a la «cultura judía de su tiempo».

Por otra parte, además de recordar que «muchas mujeres contribuyeron al desarrollo del cristianismo primitivo», remarcó que en esa Iglesia primitiva, «durante los primeros 12 siglos, los curas estaban casados y existían mujeres sacerdotisas», y no es hasta el siglo XI cuando «solo los hombres han podido ser ordenados sacerdotes y administrar los sacramentos».

Resistencias al cambio

La portavoz de la ‘Revuelta’ de católicas malagueñas admite que las reformas para reconocer el papel de las mujeres en la Iglesia «y ampliar su presencia» provocan «muchas hostilidades, desconfianzas y resistencias».

Para Rosa Pinto, una prueba es la dificultad para llegar a un consenso en el sínodo. «Se reconoció que podemos asumir roles de guía en la Iglesia, algo que ya hacemos, y se hace ‘un llamado a que nos dejen participar’ en la toma de decisiones. Seguirán siendo los hombres, los sacerdotes, los que nos dejen o no participar. Esto no es ni por asomo avanzar en la igualdad en ningún sentido», advierte; por eso, lamenta que «la fe de las mujeres sostiene los templos, pero su voz sigue fuera del altar de las decisiones».

Por último, al tiempo que desean al obispo Jesús Catalá «nuestro hermano, una pronta y buena recuperación», resaltan que son «creyentes y feministas, porque las dos cosas no se contraponen sino que se apoyan mutuamente».

