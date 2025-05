Málaga reunirá a más de 300 cirujanos de la mama de todo el mundo para compartir los últimos avances

Durante los próximos días 8 y 9 de mayo, cirujanos de la mama de todo el mundo se darán cita en Málaga para intercambiar conocimientos, experiencias y los últimos avances en técnicas quirúrgicas.

La capital malagueña ha sido la ciudad escogida para celebrar la segunda edición del Congreso de la Asociación Española Portuguesa de Cirujanos de la Mama (AEPCIMA), que reunirá a más de 300 expertos. Una “cifra récord” como ha afirmado la doctora Marta Ribeiro, cirujana de la unidad de mama del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y presidenta del Comité Organizador.

“Hay que tener en cuenta que es un congreso muy específico, somos cirujanos de mama, no somos de otras especialidades. Y, normalmente, el máximo ha sido de 185 asistentes y vamos a sobrepasar los 300. O sea que es una barbaridad”, ha destacado la cirujana, que ha confesado estar muy emocionada, pero también nerviosa por el calibre del evento.

Málaga en el mapa

“Está siendo muy duro porque no tenía experiencia en organizar congresos, aunque he ido a muchísimos, y hay que estar pendiente de una gran cantidad de cosas”, ha compartido la doctora Ribeiro, que ha resaltado el beneficio que supone para la provincia acoger un evento como este. “Aunque Málaga está constatada como la mejor ciudad del mundo o la más bonita, también movemos mucho a nivel profesional, y, específicamente, a nivel médico y de cirugía movemos mucho y de gran nivel. Una gran cantidad de congresos se organizan aquí”.

En cuanto al caso concreto de este II Congreso de AEPCIMA, ha subrayado que van a acudir cirujanos que son referentes nacionales e internacionales en las técnicas más modernas y pioneras en cirugía mamaria. “Viene gente de mucho renombre, y no solo de renombre, sino metidos en asociaciones que son las que mueven todo a nivel científico en cuanto a los cambios, no solo de técnicas quirúrgicas, sino de conceptos a nivel de cirugía, es decir, ¿por qué vamos a quitar ganglios? ¿por qué no los vamos a quitar? o ¿cómo vamos a desescalar en la cirugía?”, ha explicado la doctora Ribeiro, que ha insistido que acudirán ponentes de todas partes del mundo, desde Australia hasta Suecia.

Últimas novedades

El congreso, que tendrá lugar en la Gerencia de Urbanismo de Málaga y Hotel Ilunion, será híbrido, por lo que los participantes podrán escoger si desean asistir de manera online o presencial.

Durante estos dos días, se celebrarán conferencias magistrales, mesas redondas y talleres prácticos, donde se abordarán los temas de vanguardia en la cirugía mamaria. Además, como ha indicado la doctora Ribeiro, será una “excelente oportunidad” para establecer redes de colaboración y fortalecer la comunidad de cirujanos dedicados a la salud mamaria.

En cuanto a los aspectos que se tratarán, el programa recoge temas tan diversos como la situación de la cirugía oncoplástica, debates sobre la cirugía mínimamente invasiva de mama, la radioterapia, el trabajo conjunto de los cirujanos y radiólogos, las últimas novedades de la reconstrucción mamaria, el impacto de las nuevas tecnologías o la opinión de las pacientes en las decisiones quirúrgicas. Dentro de los talleres prácticos la doctora Ribeiro ha destacado que uno de ellos, el de ‘Colgajos de perforantes’, contará con modelos humanas que se han ofrecido a participar de manera voluntaria.