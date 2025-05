Toni Morillas toma ventaja con un 78% de los avales en la batalla por el liderazgo de IU Málaga

El proceso abierto para repartir el poder orgánico en IU Málaga sigue avanzando y ya ha arrojado algunas novedades. La candidatura oficialista de la actual coordinadora provincial y concejala que aspiró a la alcaldía de Málaga, Toni Morillas, ha tomado una amplia ventaja si se tienen en cuenta los resultados de la fase de recogida de avales. Morillas tiene 372 avales que representan el 78,5% de los recogidos. Y la lista de Rocío Calderón obtuvo con 102 avales el 21% de los apoyos recogidos antes de la votación definitiva, que se iniciará a finales de este mes de mayo para que la militancia se decante entre la reelección de Morillas o la alternativa que representa la concejala-portavoz de Rincón de la Victoria.

En total, ascienden a 474 los militantes que han participado en esta fase prestando su aval a una u otra lista, según los datos hecho públicos por IU Málaga. Además, esta organización de izquierda cuenta con unos 750 militantes que estarían ahora llamados a votar , según confirmaron fuentes oficiales. De este dato se desprende que los avales recogidos por Morillas suponen, prácticamente, la mitad de la militancia que podría participar en las urnas y este detalle le allanaría a priori el camino en este examen de reválida. No obstante, más allá de la referencia que puede aportar esta primera fase, lo que realmente es vinculante es la votación y que se haya avalado a una opción no significa que no se pueda votar a la otra.

Calendario

En el calendario fijado por IU Málaga, se ha previsto para el 18 de mayo la celebración de asambleas para el debate de los documentos y la elección de los delegados de la provincia para la asamblea andaluza, ya que a nivel regional también hay un proceso abierto al que optan el actual líder andaluz y diputado malagueño Toni Valero y la alternativa que encabeza el alcalde de la localidad gaditana de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera. Es más, la candidatura de Toni Morilas es afín a la de Valero y la de Rocío Calderón a la de Aguilera.

En cuanto a las votaciones a nivel provincial para elegir entre Morillas y Calderón, se celebrarán de modo online del 26 al 28 de mayo y, posteriormente, también las habrá presenciales tanto el 31 de mayo como el 1 de junio.

Posteriormente, el 8 junio tendrá lugar la asamblea en la que se procederá a la proclamación de resultados y al inicio de una nueva etapa en IU para los próximos cuatro años. El nuevo órgano de dirección designará a la coordinadora. Además, el nuevo 'aparato' provincial que emane de este proceso estará integrado por miembros de las dos candidaturas en liza, con una representación que será proporcional al resultado obtenido por cada una de ellas en la votación.

Toni Morillas accedió en octubre de 2023 a la coordinación provincial de IU y, en ese momento, se convirtió en la primera mujer que alcanzaba este cargo. Morillas fue elegida sin la necesidad de afrontar un proceso de primarias como sí hará ahora, una vez que el relevo fue sobrevenido tras la «meditada marcha» de quien hasta entonces fue el líder provincial, el casareño Guzmán Ahumada.

Candidatura de Toni Morillas

Precisamente, tanto Ahumada como el coordinador provincial anterior, Juan Antonio Castro, forman parte de los apoyos 'oficialistas' de los que se nutre Morillas. La candidatura responde al lema “Por Málaga vale la pena luchar” y se presenta como "la propuesta que mejor representa a la militancia de IU Málaga", de modo que "apuesta por una organización útil, comprometida con las transformaciones necesarias en provincia, con mirada de futuro y arraigada en el territorio".

De la lista forman parte los seis coordinadores y coordinadoras comarcales de la provincia, así como referentes del núcleo duro que actualmente participan en el control de IU a nivel provincial, regional y nacional. Entre ellos, la responsable de organización de IU Federal, Eva García Sempere; el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero; o el Secretario General del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y pareja de Morillas, Ernesto Alba.

También van en la candidatura oficialista el diputado provincial Juan Márquez o los alcaldes de Casares, Juan Luis Villalón, y Alameda, José García.

Candidatura de Rocío Calderón

No obstante, Calderón cuenta con los apoyos de un mayor número de regidores, si se toman como referencia las nueve alcaldías de la izquierda en la provincia de Málaga. Precisamente, en el documento registrado junto a esta lista alternativa se destaca que Calderón hace tándem con "todo un referente de la formación en el interior de la provincia, como es el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, quien atesora varias mayorías absolutas en los últimos años". A Calderón también la respaldan históricos de IU como la exconcejala en Málaga y exdirigente de IU Málaga Ciudad Remedios Ramos o el exalcalde de Estepona Antonio Murcia.

La lista de Calderón lleva el lema 'Recuperar la esencia de IU' y aboga por "dar un paso al frente y aportar nuevos perfiles, con una perspectiva más amplia, enriqueciendo a la futura dirección entrante tras este proceso". "Con ello pretendemos dar una mayor participación e implicación a las bases, tratando de devolverles esa esencia que se ha ido perdiendo en los últimos años en Izquierda Unida", aseguran.