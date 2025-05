"La cirugía de mamá está cambiando continuamente"

La doctora Marta Ribero, cirujana de la unidad de mama del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, es la presidenta del Comité Organizador de la segunda edición del Congreso de la Asociación Española Portuguesa de Cirujanos de la Mama (AEPCIMA), que reunirá a más de 300 expertos de todo el mundo en el campo de la patología mamaria en Málaga durante los días 8 y 9 de mayo para intercambiar conocimientos, experiencias y los últimos avances en técnicas quirúrgicas.

Durante estos dos días se van a presentar las últimas novedades de cirugía mamaria, ¿cuáles han sido algunas de las más destacadas de los últimos años?

En general, desescalar, es decir, hacer menos cirugía en general. Por ejemplo, en el tema de la axila cada vez vamos a quitar menos ganglios, incluso habrá casos, bastantes ya, un 25%, en los que no haga falta hacer cirugía en la axila. Otra desescalada es, por ejemplo, y se va a presentar en el congreso, que van a venir los mejores, las mastectomías que se llaman ultra-preservadoras. Eso ya lo estamos haciendo aquí, yo en concreto lo hago. Y vamos a ver cómo se conservan los colgajos. Más que nada, en este caso es perfeccionar para ir avanzando. Y, luego, el taller que ha tenido más éxito, por número de inscritos, se llama ‘Colgajos de perforantes’, y lo vamos a hacer, además, con modelos humanas que son voluntarias que se han prestado de las asociaciones. Ahí lo que vamos a aprender y enseñar es cómo se realizan cirugías conservadoras que son muy límites, que la mama no da para hacer ningún tipo de técnica o el tumor es más grande, pues rellenarlo con colgajos de grasa de la zona torácica. Eso nos va a permitir hacer más cirugía conservadora y sobre todo con mejores resultados cosméticos.

¿En qué consiste esa mastectomía ultra-preservadora que menciona?

Primero, eso no quita que no tengamos que, en determinados casos, por tumores que no se pueden, seguir haciendo la misma cirugía que hacíamos antes: quitar piel, areola, pezón. Pero el estándar, a lo que tendemos en una mama moderada, pequeña, que no tiene caída todavía, es hacer una mastectomía que se llama ultra-preservadora, que es conservar todo el contorno mamario, conservar la piel y la areola del pezón en la mama. Y, además, en la mama existen unos bolsones o unas zonas con grasa que no tienen tejido mamario y que, normalmente, en la zona del escote intentar preservarla para que no haya diferencia entre una mama reconstruida y su mama en la zona del escote, o que llamamos la mama social, porque es la que se ve. Entonces es importante tener todos esos conceptos claros porque se pueden conservar sin que eso afecte a la supervivencia ni a la recaída y, sin embargo, tengamos unos resultados cosméticos mucho mejores que si no hiciéramos eso. Incluso que a veces, prácticamente, no se nota la diferencia entre una mama reconstruida y la otra.

¿Qué porcentaje de pacientes con cáncer de mama se tienen que someter a día de hoy a la mastectomía?

La mastectomía, aproximadamente, un 25 o 30%. Aunque depende mucho del tipo de mamá que se tenga. Es decir, una mujer con una mama pequeña y el mismo tumor, a lo mejor hay que hacerle una mastectomía. Pero si me preguntas un porcentaje estándar, aproximadamente, el 30% necesitarían una mastectomía o dicho mejor un 70% se beneficia de una cirugía conservadora.

¿Siempre que se pueda se apuesta por una cirugía conservadora (solo se quita el bulto del tumor)?

Sí, la cirugía es el tratamiento estándar.

Y en el caso de ese 30% de mujeres que sí se tienen que someter a la mastectomía, ¿a todas se les ofrece la reconstrucción mamaria?

Prácticamente a todas, menos pacientes que, o por edad, o por los tratamientos que van a tener que llevar después, o por el riesgo de recaída muy precoz, pues se desestima que sea inmediata. No es que no vaya a ser, pero inmediata no y hay que esperar un poco. Pero, en general, de casi todas las mastectomías, al menos el 80%, llevan reconstrucción inmediata.

La doctora Marta Ribeiro en el Hospital Clínico / L.O.

¿Y cómo se realiza ese proceso reconstructivo?

Antes, quizás, era más complicado la parte reconstructiva que la mastectomía, porque se hacía así ‘pum’, como más burda. Ahora, toda la meticulosidad va invertida en la parte de la mastectomía, en la que tenemos que ir conservando piel, bolsones, grasa, etc. Una vez que eso está hecho, la reconstrucción, si se ha podido hacer eso bien y con garantía, es muy fácil. Porque el estándar hoy día es la reconstrucción pre-pectoral, es poner una prótesis encima del músculo. Entonces, ahí es que la prótesis incluso se mueve cuando pasa el tiempo igual que la otra mama. O sea, el proceso reconstructivo ahí es fácil. A veces no podemos porque la piel es muy fina y se van a notar los pliegues, y tenemos que poner la prótesis debajo del músculo para que haya una cobertura mayor. Pero siempre ahorrando todo lo que podamos de la cobertura de la mama, porque eso va a hacer que la mama, sea la que sea, más bonita, más fea, de una forma o de otra, sea igual o lo más parecida a la mama contralateral, a la mama sana. Una mastectomía de las anteriores con reconstrucción del tiempo quirúrgico el 25% era la mastectomía y el 75 % la reconstrucción y ahora es al revés. El 75% de ese tiempo quirúrgico se lo lleva la mastectomía y ya la reconstrucción es fácil porque el envoltorio, que es lo importante, lo tenemos.

¿Ha cambiado mucho la cirugía de mama en la última década?

Sí, la cirugía de mamá está cambiando continuamente. Hay un auténtico afán, justificado además, por desescalar en el tratamiento quirúrgico, es decir, hacer lo menos posible, pero con las mismas garantías de seguridad y oncológicas. Entonces, para eso pues tiene que cambiar. Y no solamente que cambien las técnicas, al final lo que vamos modificando mucho son las indicaciones, es decir, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿cuándo no lo vamos a hacer? O sea, al final, la mamá es lo que es, la axila es lo que es. ¿Qué nos planteamos? Pues quitar más o menos ganglios para tener menos morbilidad, menos secuelas y la misma garantía. Lo que siempre hay más debate es en la cirugía de la axila, aunque es la que menos se nombra. Pero lo otro no dejan de ser técnicas, que todo cirujano general tiene formación suficiente y con aprender detalles y, sobre todo, saber indicaciones, las hace. Al final un buen cirujano de mama, o de lo que sea, lo que tiene que saber es la indicación de cada cirugía, y ese es el éxito para el paciente y para el cirujano. De nada te sirve saberte todas las técnicas o saberte la más pionera si se la vas a hacer a todo el mundo y no a todo el mundo le va a venir bien. Yo lo resumiría así, cada congreso, cada avance, es un repaso de qué hacemos y a quién le vamos a beneficiar haciendo eso.

A veces, prácticamente, no se nota la diferencia entre una mama reconstruida y la otra

¿Cuál es la situación del cáncer de mama a día de hoy aquí en Málaga?

En Málaga, en toda la provincia, se diagnostican alrededor de 1.200 casos nuevos cada año. En nuestro hospital, el Hospital Clínico, en concreto, más de 500 el año pasado. Y sí tengo que decir que los datos de supervivencia a nivel de Málaga y andaluz están muy por encima de muchos países pioneros y eso se debe a buenos profesionales, no solo cirujanos, sino de todos los que participamos en la mama. Y que es verdad que, desde antes que se manifestara de una forma expresa que las unidades de mama eran lo que funcionaban, y que una paciente tratada en una unidad de mama pública o privada, da lo mismo, pero en la que intervengan todos los profesionales, se sabe que la supervivencia es mayor

¿Y en cuanto a la tasa de supervivencia?

Por encima del 85% a los cinco años. Y eso es mucho.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres que actualmente están enfrentando un diagnóstico de cáncer de mama y que próximamente van a tener que someterse a algunas de estas cirugías?

En primer lugar, que siempre tener una enfermedad es una mala noticia, pero que no debe asustarle la palabra, o tres palabras, de cáncer de mama, porque, hoy día, es verdad que hay casos que van mal, pero que la mayoría se curan o se cronifican. Y que van a estar, por lo menos en la provincia de Málaga, en manos de profesionales muy formados, actualizados en técnicas quirúrgicas, en la parte oncológica, en ensayos clínicos, en protocolos de tratamiento. Que están en buenas manos y con unos índices de una tasa de supervivencia muy, muy, altas.

