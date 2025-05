El subdelegado critica que la Junta no le haya invitado a visitar la obra de carril Bus-VAO aunque el Gobierno aporte el 83% de los fondos

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado "la deslealtad" de la Junta de Andalucía al no invitar al Ejecutivo central en la visita a las obras del carril Bus-VAO en la A-357 en la noche de este pasado miércoles, a pesar de ser unas actuaciones, ha dicho, que paga "en su gran parte, en un 83%" el Estado.

"Me parece lamentable que el Gobierno de Moreno Bonilla siga siendo un gobierno sectario, un gobierno que no solo no actúa dentro de sus competencias sino que las acciones del Gobierno de España las intenta borrar, las intenta eliminar y las intenta tapar", ha asegurado en declaraciones a los periodistas.

Salas ha acusado a la Junta de actuar "con nocturnidad y alevosía" en la visita de esta obra "financiada fundamentalmente por el Gobierno de España a través de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que la Secretaría de Estado de Transporte decidió que esos fondos fueran para el Bus VAO de Málaga".

"Y sin embargo, la Junta de Andalucía invita al Ayuntamiento de Málaga y no nos invita al Gobierno de España a visitar la obra que, como digo, pagamos en su gran parte, en un 83%, el Gobierno de España", ha criticado el subdelegado.

Así, ha considerado que es "una nueva señal, un nuevo acto de deslealtad institucional por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, que lo único que hace es ponerse las medallas de las actuaciones que hace el Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, en la provincia de Málaga y, sin embargo, intenta ocultar que ha sido el Gobierno de España el financiador principal".

Al respecto, ha incidido en que "el que destina los fondos y el que decide que esos fondos van para ahí son el Gobierno de España", aunque "los tenga que ejecutar la Junta de Andalucía porque es la carretera de su competencia".