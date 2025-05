Los agustinos de Málaga: "Estamos todos felices y rezamos por el papa"

Nada más ser nombrado prior general de la Orden de San Agustín, Robert Prevost visitó las distintas comunidades agustinas repartidas por los cinco continentes. Quería conocer de primera mano el funcionamiento de cada casa y de la labor educativa que desarrollan en los colegios que son de su responsabilidad en una congregación que se destaca precisamente por instruir, formar y educar, en conocimientos y valores, a miles de jóvenes a lo largo de su dilatada historia. Por eso, en el colegio Los Olivos llevan horas de auténtica locura, ya que en 2007 fue uno de los centros que visitó Prevost. "Estamos todos muy felices y rezamos por el papa", asegura fray Justo Díaz Villareal, rector de la iglesia de San Agustín.

Díaz conoce a quien ya es León XIV desde el año 1997, cuando era formador suyo en Perú. "Allí se encargó él de nuestra comunidad como formador durante un tiempo, hasta que llegó el nuevo formador". Fray justo es natural de Panamá, pero con pocos años se trasladó a España, donde culminó sus estudios en El Escorial. "Allí, como general de la orden, recibió mis votos solemnes en el monasterio". Tras ser ordenado sacerdote, Díaz Villarreal regresó a Hispanoamércia, donde coincidió de nuevo con Prevost. Llegó a Málaga, al colegio Los Olivos, donde es el encargado de coordinar la Pastoral del centro. Fue nombrado rector de la céntrica iglesia de San Agustín y secretario del colegio, además de ser primero sub prior de la comunidad de religiosos agustinos Nuestra Señora de Gracia y luego prior, cargo que en la actualidad ocupa fray Agustín Herrero de Miguel.

"Vas a ser elegido papa"

Fray Justo explica que este mismo domingo casualmente se encontró en Roma con Prevost, con el que ha mantenido un contacto regular, lo que le permite asegurar que "es un hombre de Dios, un hombre muy bien formado, muy bien preparado, también con una capacidad de servicio muy grande, un hombre sencillo, de un corazón sencillo, muy sensible". De hecho, hace menos de una semana, cuando se vieron en la capital italiana, Díaz llegó incluso a profetizar su elección en el cónclave. "Me acerqué y le dije al oído: vas a ser elegido papa y tienes que ser muy santo". "Solo se rió y me dijo: Eso solo lo sabe Dios y, además, no digas esas cosas", explica.

Fray Justo Díaz, en la estación de penitencia de la cofradía de los Estudiantes el Lunes Santo de 2022. / Universidad de Málaga

¿En qué destacará León XIV? "Creo que es lo que un sacerdote en nuestro tiempo, en este caso ahora obispo de Roma, tiene que tener: vida de oración, atención a los más necesitados y también saber dialogar con todos", señala este fraile agustino de la comunidad de Málaga, una orden que destaca por el amor a la Iglesia y a todos "para que conozcan a Cristo".

Ya avanzó esta idea en su primer mensaje desde la balconada de San Pedro. "El mensaje era totalmente cristocéntrico, decimos en un lenguaje así muy nuestro, es decir, centrado en Jesús. Y desde allí ya partimos como cristianos a recibir a todos, a atender a todos, a servir a todos", señala Justo Díaz, quien, a su juicio, "creo que eso es lo que va a aportar como agustino, aparte del gran sentido de comunidad que dejó San Agustín".

León XIV de hecho es el primer agustino en ser designado sucesor de Pedro, a pesar de que la Orden de San Agustín (OSA) es una de las más antiguas. Su fundación se remonta al año 1243, a través de una bula del Papa Inocencio IV.

Según Díaz Villarreal, todos los papas mantienen continuidad con su predecesor "en lo esencial". "Quizás luego también a nivel de medios y a nivel de publicidad se da una imagen de que 'este papa ha sido más cercano...', pero si usted ve abrazando a los pobres a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco se da cuenta que son los mismos pobres y son el mismo corazón de pastor el de los tres", ha abundado.

En la orden están muy contentos. Los frailes del colegio no paran de conceder entrevistas y atender a los medios de comunicación. "Estamos desbordados", admite. Pero también muy esperanzados por el reto que asume el papa, "la responsabilidad espiritual de toda la Iglesia". "Estamos hablando de millones de almas, de millones de cristianos, y la relación con el mundo, con los no cristianos también, que es una tarea muy importante en estos tiempos".

Misa en San Agustín

La comunidad agustiniana de Málaga celebrará este sábado a las 19.00 horas en la iglesia de San Agustín una misa de acción de gracias por la elección del quien fuera prior general de la OSA como nuevo papa León XIV. Agustín Herrero de Miguel también da cuenta de la alegría que ha sentido ante la elección de Robert Prevost como sucesor de San Pedro: "Un papa agustino se elige una vez cada dos mil años, así que imagínate que nos haya pillado este momento", ha expresado el prior de la comunidad agustina malagueña. "Lo hemos vivido con mucha emoción, mucha alegría y como un momento de gracia, de dar gracias al Señor por la vida de nuestro hermano y de su pontificado que comienza", ha añadido.

Herrero define al ya papa como "un pastor, como decía el papa Francisco, que huele a oveja. Ya como religioso y también como obispo, los años que fue obispo en Chiclayo (Perú). También por su atención espiritual y pastoral a la gente, por la acogida, por esa dimensión del pastor como sacerdote, como obispo. Y diría de él que es un hombre de Evangelio, de fe y, además, también muy buen gestor: sabe gestionar muy bien las relaciones humanas, poner paz, concordia... Es un hombre muy ecuánime. Le auguro un magnífico pontificado".

Respecto a cómo el carisma agustino puede marcar su pontificado, cuenta del papa que "su tesis doctoral fue sobre el rol del prior local en la comunidad agustiniana. Por tanto, los temas de vida religiosa son un terreno en el que se movía muy bien, pero sobre todo lo que puede aportar es el sentido de comunidad, el sentido de Iglesia como casa común, como comunidad, Y seguir a Jesús en comunidad".

"Para nosotros, en el colegio, y es lo que inculcamos a los niños, es fundamental seguir a Jesús en comunidad, no dejamos a nadie atrás. Vivimos la fe en comunidad y para nosotros todos son importantes. Eso está en nuestro himno y en nuestro escudo, en el corazón y la flecha, con lo cual yo creo que ese carisma, esa vivencia de la comunidad él lo va a llevar a cabo en su pontificado, sin duda. Eso asomará por algún lado. Y yo creo que en los tiempos en los que vivimos, además, tan peculiares, que la Iglesia está pasando por una situación histórica tan peculiar, el sentido de comunidad, comunidad local, de acogida, de vivencia, de la fe en comunidad, es fundamental", añade.

La diócesis de Málaga felicita a León XIV

Por otro lado, la diócesis de Málaga ha felicitado "de corazón" al nuevo papa. El obispo, Jesús Catalá, aún convaleciente en el hospital, hizo público un mensaje de felicitación en el que afirmaba que "nuestra diócesis de Málaga felicita de corazón al nuevo papa León XIV, hijo de san Agustín, y pedimos por los frutos de su nuevo Pontificado, para que el Señor le guíe y le fortalezca en su tarea de guiar a la Iglesia con el don de la Paz de Cristo Resucitado, y con el envío misionero del Espíritu Santo, tal y como él mismo nos ha invitado en sus primeras palabras de saludo al mundo entero".

En todas las misas que se celebraron este jueves en la diócesis de Málaga se nombró ya al papa León XIV en la plegaria eucarística. También tras la noticia de la elección del nuevo papa, en todas las parroquias y otras iglesias, empezando por la Catedral, repicaron las campanas en señal de gozo.