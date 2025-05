Casi 70.000 malagueños sufren insuficiencia cardíaca: “Siempre estaba que me ahogaba”

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que implica que el corazón no tiene la capacidad suficiente para bombear sangre y llegar a los tejidos adecuadamente. Los síntomas que produce, como la falta de aire, impactan significativamente en la calidad de vida de las personas que la padecen que, en la provincia de Málaga, se calcula que son casi 70.000.

“Es una enfermedad muy prevalente, mucho más de lo que la gente piensa”, afirma el doctor José Manuel García Pinilla, cardiólogo del Hospital Clínico y coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiopatías Familiares, que señala que en torno al 2% de la población mundial sufre esta enfermedad. “En concreto, en la ciudad de Málaga, unos 14.000 tendrían insuficiencia cardíaca”, precisa.

Según explica el doctor García, esta afección supone “un reto” para el sistema público de salud debido a que estos pacientes presentan un “altísimo gasto sanitario”, asociado, fundamentalmente, con los ingresos hospitalarios que conlleva esta patología crónica.

Reingresos frecuentes

“Son pacientes que ingresan, reingresan y reingresan. Y cada descompensación supone un coste para el sistema, pero también un coste para el paciente y para su familia, porque también tienen que acompañarlo durante la estancia hospitalaria”, apunta el cardiólogo, que subraya que la manera de minimizar estos costes es optimizando la atención a estos pacientes.

“Eso requiere de un abordaje multidisciplinar y de la constitución de procesos de atención a la insuficiencia cardíaca donde intervienen cardiólogos, internistas, enfermeras -que son claves para poder evitar esos reingresos y para optimizar su tratamiento-, endocrinos-nutricionistas, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores y, por supuesto, el apoyo de la Atención Primaria es fundamental”, indica el doctor García, que aclara que la mayor parte de estos pacientes son atendidos por sus médicos de familia.

Por ese motivo, insiste en la importancia de seguir fortaleciendo el nexo de unión entre la Atención Hospitalaria y la Primaria, y que exista una “comunicación ágil” para evitar, sobre todo, que el paciente se descompense y requiera de un ingreso en el hospital.

Testimonio de pacientes

Josefa López (76 años) tuvo que ser ingresada, precisamente, hace poco más de un mes debido a un encharcamiento de pulmones. “Trece días me he tirado aquí”, comparte la paciente, que, aunque desde hace tiempo tenía problemas de falta de aire o mucha fatiga, no fue hasta el pasado mes de abril, cuando la ingresaron, que fue diagnosticada de insuficiencia cardiaca.

Josefa López en las jornadas organizada por el Hospital Clínico / L.O.

“Me decían que era cosa de los bronquios, asma bronquial… hasta que me ha dado fuerte”, cuenta Josefa, que asegura que la enfermedad tenía un gran impacto en su calidad de vida. “En mi día a día, hacía la faena, pero siempre estaba que me ahogaba y tenía pitidos”, relata la malagueña. “Nada más que con que me pusiera a fregar o a barrer, ya me tenía que sentar”.

Ahora, gracias al tratamiento, relata orgullosa que puede estar más de media hora sin sentarse en el andador. “Voy muy bien”, destaca Josefa, que este viernes ha acudido a las jornadas que ha organizado el Hospital Clínico porque se lo recomendó la cardióloga la última vez que estuvo en consulta. “Yo espero coger cosas que me vengan bien”.

Demostración en directo

En el caso de Gerardo Velasco (69 años), que también ha venido a las jornadas, no ha notado un gran impacto en su vida cotidiana debido a la enfermedad, que le diagnosticaron, aproximadamente, hace cinco años, tras una operación del corazón. “Hago vida normal, sigo el tratamiento, procuro no hacer esfuerzos muy grandes y hago ejercicio aeróbico”, cuenta.

De hecho, ha sido el primer paciente en ofrecerse voluntario para realizar, sin problemas, una serie de pruebas y comprobar el estado en el que se encuentra. “Es muy importante que se hagan jornadas como estas porque el paciente debe de estar informado y sentirse arropado porque se le hace un seguimiento, se le dan consejos...”, opina el paciente, que es la segunda vez que acude a un encuentro como este en el hospital.

Gerardo Velasco en el Hospital Clínico / L.O.

Aprender a manejar la enfermedad

“Estos pacientes lo que necesitan, fundamentalmente, es aprender a manejar su enfermedad”, sostiene Conchi Cruzado, enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínico, que explica que, como enfermera, trabaja con ellos tres líneas principales: hacer una vida saludable, enseñarles a identificar los factores que son “normales y no normales” de la enfermedad y que aprendan cómo deben de actuar cuando detecten que les ocurre algo que no es habitual.

El Hospital Clínico organiza una jornada informativa con motivo del Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca / A.T.

“Lo más importante es que la insuficiencia cardíaca se puede prevenir con cosas muy básicas como son hacer ejercicio, controlar el peso, y controlar algunos factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y el consumo de tabaco. Controlando este tipo de factores de riesgo y haciendo una vida sana, haciendo ejercicio y una dieta saludable, podemos evitar tener alguna de las causas que llevan a la insuficiencia cardíaca”, resalta el director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular de Andalucía y jefe de servicio de Cardiología del Clínico, Juan José Gómez Doblas, que advierte que la prevalencia de la enfermedad seguirá creciendo debido a que, afortunadamente, la población cada vez vive más.

En las jornadas ha estado también presente la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM), que cuenta, aproximadamente, con 450 socios de toda la provincia. “Estamos hoy aquí para dar visibilidad a una enfermedad muy silenciosa, pero con mucha presencia, por desgracia, porque afecta a casi 1 millón de personas en toda España”, comparte Esther Portillo, coordinadora de APAM, que recuerda que desde la asociación ofrecen un acompañamiento emocional y una educación en salud, que es fundamental para “mejorar la calidad de vida de estos pacientes y evitar esos reingresos hospitalarios”.