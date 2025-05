Málaga participa en un proyecto para adaptar la ciudad al cambio climático

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Sostenibilidad Medioambiental y Economía, Hacienda y Fondos de la UE, avanza en el proyecto ‘Towards Climate Resilient Mediterranean Cities’ (ReMED), a través del cual se trabaja en el desarrollo de un conjunto innovador de herramientas y de un marco general de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a las ciudades a planificar y aplicar medidas de adaptación al cambio climático para hacer ciudades más resilientes. La iniciativa contempla la creación de una herramienta web de fácil uso, la Plataforma ReMED, en las que se ofrecerán medidas eficaces que mejoren la resiliencia de las ciudades. Este proyecto se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial Europea Interreg Euro-MED que tiene por objetivo hacer que la región mediterránea sea más inteligente y verde, además de mejorar la gobernanza entre los diferentes sectores.

El proyecto cuenta con nueve socios: Málaga, Gozo (Malta), Genova (Italia), Fyli (Grecia), Crikvenica (Croacia), la Universidad de Malta como líder del proyecto, Fundación CIEDES, iiSBE (International initiative for a Sustainable Built Environment Italia R&D), y NOA (Management Unit of Special Account for Research National Observatory of Athens). Málaga, como todos los socios participantes, intervendrá en todos los ejes de trabajo, aunque con una mayor implicación en el testeo de la Plataforma ReMED para apoyar la preparación de planes de acción de adaptación climática.

En el caso del Ayuntamiento, se centrará en la mejora y seguimiento del Plan del Clima de Málaga por parte del Área de Sostenibilidad Medioambiental en colaboración con la Fundación CIEDES, además de en la evaluación de la resiliencia de edificios municipales a través del análisis de los mismos. El importe total del proyecto es de 2.428.879,30 euros, de los que 272.000 euros corresponden al Ayuntamiento de Málaga, cofinanciados al 80% (217.760 euros) por los fondos Interreg con una duración prevista de 33 meses (enero de 2024-octubre de 2026). En este sentido, el Ayuntamiento tiene en licitación el contrato de una empresa de auditoría externa (controlador de primer nivel) que emita los informes necesarios de control interno independiente para justificar la recepción de las subvenciones con cargo al citado programa. Esto supone el paso decisivo para que el Ayuntamiento perciba los importes acordados en contraprestación a la labor de colaboración con el proyecto que ha estado realizando desde el inicio del mismo.

Otras iniciativas

Este proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas a nivel comunitario en las que participa el Ayuntamiento en su compromiso de aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, el Consistorio también ha sido seleccionado para participar en el programa europeo de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea Pathways2Resilience, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de un centenar de ciudades, regiones y comunidades europeas frente al cambio climático. El proyecto municipal ‘Mejora de la resiliencia climática: Plan de Acción Estratégico Integral (Málaga Resiliente)’ ha sido incluido en este programa de la iniciativa EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento) cofinanciada por la Unión Europea para promover el diseño y la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, al Ayuntamiento le ha sido concedida una subvención de 210.000 euros a través de la convocatoria abierta para apoyar el diseño de planes de acción y de inversión en este ámbito.

A través de este programa se va a financiar, por un lado, la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático exigido por la normativa autonómica, cuya elaboración fue adjudicada el pasado 17 de marzo a Techfriendly S.L. por un importe de 53.845 euros (IVA incluido) y en el que quedarán definidas actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, la transición energética y la adaptación climática con plazos y presupuestos para su implantación; y por otro, el diseño de estrategias de descarbonización y eficiencia energética en instalaciones municipales.

Apuesta por la sostenibilidad

Entre las medidas que se están desarrollando actualmente, destacan el incremento de las zonas verdes de la ciudad, así como la mejora e incorporación de nuevas áreas periurbanas y forestales como resultado de la apuesta municipal por la sostenibilidad, el reverdecimiento y la naturalización de la ciudad. Esta línea de acción ha dado lugar a que la ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante se haya incrementado hasta los 13,4 metros cuadrados frente a los 7,6 de 2017.

En este contexto, también se encuentra en fase de tramitación la nueva Ordenanza de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano, que será pionera en el tratamiento de los espacios verdes y la protección del arbolado.

En materia de calidad del aire, se ha instalado una red de cabinas de medición en distintos puntos de la ciudad, se está trabajando en la elaboración de un plan de descarbonización de edificios municipales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y se sigue avanzando en el despliegue de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en dependencias y equipamientos públicos. En la misma línea, se apuesta por la movilidad sostenible mediante el fomento del transporte colectivo. En este sentido, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) continúa avanzando en su objetivo de que en 2030 la práctica totalidad de la flota sea de propulsión eléctrica y cero emisiones. Actualmente, la EMT cuenta con 69 autobuses con tecnología sostenible (49 híbridos y 20 eléctricos), aunque con las propuestas de adjudicación ya aprobadas dispondrá en 2025 de un total de 120 vehículos sostenibles (71 híbridos y 49 eléctricos).

Policía Local

En esta apuesta por la sostenibilidad, la Policía Local también está en permanente renovación de su parque móvil con vehículos menos contaminantes de tecnología híbrida. En cuanto a particulares, el Ayuntamiento cuenta con una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos en todos los distritos de la ciudad y en los aparcamientos públicos y bonifica en un 75% la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) durante los primeros cinco años posteriores a su matriculación a vehículos con motores eléctricos o propulsados por gases o hidrógeno.