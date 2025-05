Málaga reduce su tasa de abandono escolar en 12 puntos, pero sigue rozando el 25%

Málaga ha sido la segunda provincia de España, tras Córdoba, en registrar la mayor reducción del abandono escolar temprano en España en la última década, según revela el estudio ‘La geografía del abandono escolar temprano en España’, difundido por las Fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación. La provincia ha pasado del 36,9% en 2011 al 24,1% en 2021, una caída de más de 12 puntos porcentuales. Sin embargo, a pesar de esta mejora significativa, Málaga continúa entre las provincias con mayores tasas de abandono escolar del país.

El informe, basado en datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 y 2021, pone de manifiesto diferencias importantes por sexo. En Málaga, el 27,5% de los hombres entre 18 y 24 años abandonó prematuramente sus estudios, frente al 20,6% de las mujeres, lo que supone una brecha de 6,8 puntos.

La composición demográfica también influye. En Málaga, el 15,5% de la población joven (de 18 a 24 años)que ha nacido fuera de España, abandona los estudios; con mayor proporción entre los hombres (19,2%) que entre las mujeres. Además, el nivel educativo de los padres también se relaciona con la continuidad en los estudios: en la provincia, el 16,1% de los hombres y el 20,5% de las mujeres jóvenes tienen progenitores con estudios universitarios, una diferencia de 4,4 puntos.

A pesar de los avances, los autores del estudio advierten de que la tasa de abandono en Málaga sigue estando casi 10 puntos por encima de la media nacional. La mejora es notable, pero queda camino por recorrer para igualar los niveles de éxito educativo de otras regiones.

Norte vs Sur

El abandono escolar temprano en el sur de España y en las islas es más de un 30 % superior que en las provincias del norte y noroeste de la península, incluyendo Madrid, donde las rentas per cápita superiores y una menor inmigración marcan esta barrera.

Y es que tanto el PIB de una región, como su actividad económica, su porcentaje de extranjeros o de jóvenes que conviven con sus progenitores y tienen estudios universitarios influyen en el abandono escolar (personas de entre 18 a 24 años que no han completado la ESO y no ha seguido formándose).

A nivel nacional, Almería es la provincia donde más hombres (38,4%) y mujeres (26,6%) dejan los estudios, mientras que Gipuzkoa presenta las tasas más bajas (8,1% en hombres y 6,6% en mujeres). Además dentro de las propias comunidades se registran diferencias de hasta un 30 %, y mientras en Barcelona el abandono escolar se sitúo en el 16,6 % en 2021, en Girona fue del 25,8 %, en Tarragona del 21 % y en Lleida del 20,4 %.

Andalucía es otro ejemplo de esta heterogeneidad ya que mientras en Córdoba la tasa de abandono fue del 15,8 %, en Almería ascendió al 32,9 % y en Huelva al 26,8 %. Según el estudio, las zonas de Almería, Murcia y Alicante, pertenecientes a tres comunidades autónomas diferentes, son las de mayor abandono escolar en el país.Por otra parte entre las doce ciudades españolas de mayor tamaño y según los datos de 2021, el abandono escolar es particularmente bajo en Bilbao (9,6 %), mientras que el máximo se registra en la ciudad de Palma (26 %).

El abandono escolar temprano es más alto en las provincias donde el PIB per cápita es menor. Los alrededor de 20.000 euros que separan la renta per cápita de Álava y Málaga están asociados a una caída de la tasa de hasta 11 puntos. El estudio indica que si no hubiera aumentado la proporción de jóvenes nacidos fuera de España y hubiera sido constante la de los que viven con sus progenitores la reducción hubiese sido mayor: un punto o un punto y medio.