El número 2 del MIR escoge el Hospital Clínico de Málaga: "Lo tenía muy claro"

Francisco Reyes ha obtenido la segunda mejor nota de España y la primera de Andalucía en el examen de acceso a la convocatoria de Médico Interno Residente (MIR) de 2025. Eso suponía la tranquilidad de saber que podría escoger cualquier especialidad en cualquier lugar de España. Sus dudas estaban entre cardiología y dermatología. Pero, una vez que se decantó, el destino lo tenía claro: el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, también conocido como Hospital Clínico.

El joven médico de 26 años, originario de la localidad sevillana de Los Corrales, explica en una entrevista concedida a La Opinión de Málaga que nada más terminar el examen se puso a trabajar como médico de familia y que ha sido precisamente esa experiencia la que le hizo decantarse finalmente por la especialidad de dermatología.

"Como ahora hacen falta tantos profesionales en Atención Primaria me animé con algunos compañeros de la carrera y la verdad es que me ha venido bien para coger un poco ya de soltura de cara a comenzar la residencia. Y el hecho de tener contacto por primera vez con la consulta me ha hecho darme cuenta de que necesitaba una especialidad que tuviera consulta sí o sí, porque a mí el trato con los pacientes me gusta mucho, pero también quería que tuviera un poco de parte quirúrgica", relata Francisco, que confiesa que durante el último curso y la preparación siempre hablaba de escoger cardiología.

"Yo soy de esas personas que hasta que no me veo haciendo algo no sé si realmente va a ser lo mío", señala el sevillano, que aclara que, a diferencia de Cardiología, en la que hizo un mes y medio de prácticas, la especialidad de Dermatología la había tratado "muy poco" durante la carrera. "Por eso, el hecho de poder ver patología de la piel estos meses me hizo darme cuenta de que me gustaba también y, sobre todo, que vaya unido a una parte quirúrgica".

Málaga como destino

De hecho, el ámbito quirúrgico ha sido el motivo por el que decidió escoger Málaga y, en concreto, el Hospital Clínico. "Es un servicio que, por lo que me han transmitido varios compañeros residentes, en el que se hace mucha cirugía y, de alguna forma u otra, es lo que por mi parte voy buscando, que salga con un perfil quirúrgico", remarca el futuro dermatólogo, que reconoce que solo acudió a las puertas abiertas de este centro hospitalario porque "lo tenía muy claro".

"Tengo un amigo que es R3 allí y sabía que estaba contento", añade Francisco, que apunta que el factor de tener a la familia cerca también ha sido uno de los motivos a tener en cuenta a la hora de escoger destino. Además, comenta que prefiere el ambiente de costa al de interior y que en un futuro le gustaría poder asentarse en Málaga. No obstante, en estos momentos, al igual que muchos jóvenes de la provincia, su principal preocupación es el tema de encontrar alojamiento.

De la especialidad también destaca que lo que más le llama la atención es que permite hacer un seguimiento completo del paciente y que ofrece una gran variedad . "Un día eres a lo mejor oncólogo cutáneo, otro día estás viendo un paciente con psoriasis y otro día una enfermedad sistémica", detalla Francisco, que resalta también las "buenas perspectivas" y "estabilidad" que ofrece la especialidad dentro del ámbito laboral.

El próximo 6 de junio será el día en el que empiece esta nueva etapa de su vida de la que espera "aprender todo lo que pueda" y confirmar también que ha tomado la decisión correcta. "Cuando pulsas el botón realmente no sabes si estás acertando del todo. Yo creo que eso te lo dice el tiempo".

Muchas horas de estudio

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Han hecho falta muchas horas de estudio, constancia, esfuerzo y disciplina. "Aproximadamente, yo dedicaba unas 9 o 10 horas al día y siempre intentaba hacer deporte, que a mí la verdad es que me ayuda bastante", sostiene Francisco, que opina que lo más difícil a lo largo de estos meses ha sido mantener la motivación. "Muchas veces empiezas a pensar en caminos más fáciles, más rápidos y más directos".

En cuanto al examen, admite que cuando salió no sabía cómo había ido. "Dije, ostras, aquí han preguntado cosas que no me las había encontrado en otra ocasión en los simulacros". Pese a ello, destaca que fue "con todo" aquel día y que, finalmente, cuando vio la nota no se lo creía. "Recargué la página del Ministerio como ocho veces", rememora el futuro dermatólogo, que ha sido la segunda mejor nota entre un total de 13.691 personas que han superado la prueba para una oferta de 9.007 plazas.

Francisco se ha convertido así en el primer médico de su familia, aunque subraya que no siempre lo tuvo claro. "Fue una cosa que maduré bastante, porque yo antes de entrar a la carrera estuve dos años en otra, en biotecnología. Tenía la nota de acceso para Medicina, pero no lo veía del todo claro. Pero sí que es verdad que esos dos años en otro grado universitario me hicieron darme cuenta de que necesitaba una profesión en el ámbito de la ciencia que tuviera mucho contacto con las personas. Y, al final, esa carrera era la Medicina", comparte el futuro especialista, que asegura que tiene ganas de empezar ya la residencia.

Como consejo a los futuros opositores, Francisco recomienda que sean conscientes de cuál es la técnica de estudio que mejor les funciona y que le den importancia a los simulacros de examen. "Que escuchen su forma de estudiar y que no olviden que es lo que mejor le funciona a cada uno".