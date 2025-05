Unicaja reitera que su trabajo para estos próximos años pasa por la base "de un proyecto independiente"

Unicaja no quiere entrar a valorar las informaciones que la relacionan con un posible interés del Sabadell de cara a una hipotética operación corporativa y asegura que su plan de trabajo para estos próximos años pasa "sobre la base de un proyecto independiente". Fuentes de la entidad financiera malagueña han explicado este lunes que no van a comentar nada relativo a los planes que pueda manejar el Sabadell en relación a la OPA del BBVA y han afirmado a este periódico que están centrados en la ejecución del Plan estratégico 2025-27, "diseñado para mejorar la rentabilidad y el crecimiento de la entidad".

El banco, que tiene previsto ganar 1.600 millones de euros en los próximos tres años, señala que trabaja para "seguir creando valor a largo plazo para clientes y accionistas".

Unicaja, el quinto banco español por activos, ha sido objeto de interés en el pasado de entidades financieras de mayor tamaño, en particular del propio Sabadell, pero siempre ha afirmado públicamente su voluntad de no entrar en ninguna operación corporativa. Cabe recordar que el presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, reiteró en la última junta general de accionistas, celebrada el pasado 9 de abril, que la entidad vislumbra "un futuro como proyecto empresarial independiente y con una estrategia propia".

También el consejero delegado del banco, Isidro Rubiales, ha destacado que la estrategia de Unicaja pasa por continuar su camino en solitario, según apuntó el pasado mes de febrero durante la presentación de resultados del pasado ejercicio.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el consejero delegado, Isidro Rubiales / L. O.

"Confianza de los accionistas"

La cúpula del banco afirmaba entonces que cuenta con la "plena confianza" de los grandes accionistas que controlan la mayoría del capital del banco, en particular de la Fundación Unicaja (que cuenta con el 31,2% de las acciones).

"Los accionistas están contentos con el consejo y la dirección y no esperamos ningún cambio relevante en el accionariado", afirmaba su presidente, José Sevilla.

Otros accionistas principales de la entidad con el empresario Tomás Olivo (9,39%), la sociedad Indumenta Pueri de la familia Domínguez, propietarios de Mayorial (8,81%), Norges bank (7,68%) y la Fundación Cajastur (6,89%).

No una operación corporativa: sí a acuerdos en segmentos de actividad

El CEO del banco malagueño, Isidro Rubiales, afirmó también en febrero que descarta acometer alguna gran operación corporativa para crecer, aunque sí se abre a buscar ciertos acuerdos en distintos segmentos de actividad para elevar su volumen de negocio.

"No tenemos en la cabeza nada relativo a una operación corporativa. No nos podemos distraer, por que estamos saliendo de las fusiones de los últimos años y sabemos las consecuencias de distraernos con eso", aseguraba en esas fechas.

En cambio, sí dejó la puerta abierta a hacer operaciones de menor dimensión. "Queremos darnos excepcionalidad a corto plazo para ver oportunidades en el mercado. Estamos buscando acuerdos en distintos segmentos de actividad de un perfil más bajo que una operación corporativa", afirmó . El objetivo es crecer en los negocios de consumo, banca privada, gestión de activos o crédito.