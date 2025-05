El Palo vuelve a la calle: la lucha vecinal por el deslinde y la regularización de las casas de la playa persiste

Las calles del barrio malagueño de El Palo han sido testigos de una nueva reivindicación. Cientos de vecinos y vecinas, acompañados por el ritmo de la batucada Quilombeira, protagonizaron el domingo 11 de mayo una multitudinaria manifestación para exigir una vez más el deslinde que permita regularizar las históricas casas de la playa.

Un conflicto vigente desde hace décadas

El problema de las casas de la playa de El Palo hunde sus raíces en la Ley de Costas de 1988, que nunca llegó a aplicarse correctamente en la zona. Según explica Manuel Benavides, presidente de la Asociación de Vecinos Rebalaje, los vecinos viven en un limbo legal. "El gobierno de entonces tenía que haber hecho el deslinde por el muro de ribera, porque ya había un paseo marítimo y un paseo marítimo no puede estar en el dominio marítimo terrestre. Desde ahí comenzó la injusticia", afirma Benavides.

La situación se agravó con el paso de los años y, aunque en 2013 se aprobó una modificación legal que debería haber resuelto el problema, la falta de voluntad política, aseguran, ha perpetuado la incertidumbre. "Desde el 2013 estamos esperando que se ejecute el deslinde. Un partido lo aprobó, el siguiente no lo vio claro y no lo ha aplicado. Llevamos siete años esperando noticias y no nos dan ninguna", denuncia el presidente de Rebalaje.

Manifestación en el barrio de El Palo. / La Opinión

Consecuencias directas para los vecinos

La falta de deslinde y regularización tiene consecuencias que afecta directamente a los vecinos del barrio. Afirman que no pueden reformar ni mantener adecuadamente sus viviendas, muchas de ellas con décadas de antiguedad. Tampoco pueden hipotecar sus casas ni acceder a créditos para mejoras, ya que la propiedad no está plenamente reconocida. Además, viven con la amenaza constante de perder sus hogares o de que estos sean objeto de la especulación inmobiliaria y turística.

Benavides subraya el trato injusto de un barrio a otro. "Pedregalejo consiguió el deslinde, pero nosotros no. No puede ser que una casa se divida por un muro y unos sean ciudadanos de primera y otros de segunda", explica Manuel.

Un año de movilización constante

La manifestación del 11 de mayo conmemoró un año de lucha ininterrumpida. Desde la marcha inicial de 2024, la movilización vecinal no ha parado. Se han colocado cientos de pancartas por el barrio, se han realizado concentraciones semanales ante la Subdelegación de Gobierno y la Demarcación de Costas, han mantenido reuniones con los representates de todos los partidos políticos, entre otras.

La manifestación del domingo no solo reunió a los residentes de las casas afectadas sino que contó con el apoyo de muchos otros vecinos de El Palo, conscientes de que la pérdida de estas viviendas supondría la desaparición de la esencia del barrio.

El acto concluyó con el grito colectivo de "El Palo unido, jamás será vencido", símbolo de la determinación de un barrio que no está dispuesto a rendirse.

El papel de la Asociación Rebalaje

Manuel Benavides, vecino y presidente de la asociación, se ha convertido en la voz y motor de esta lucha. "Nosotros hicimos El Palo. Somos la última cultura marenga que le queda a Málaga, una joya cultural. No podemos dejar que desaparezca", reivindica Benavides.

La asociación, formada hace más de una década, ha sido clave para articular la protesta y mantener la presión política y social. Benavides recuerda que "cada vez que hay elecciones los políticos prometen arreglarlo, pero luego nada cambia. Estamos cansados de promesas vacías".

Vecinos manifestándose para conseguir el deslinde de El Palo. / La Opinión

Próximos pasos

A pesar del desgaste y la frustración, la movilización vecinal no da señales de agotamiento. Los vecinos ya planean nuevas acciones, incluyendo una posible marcha a Madrid para exigir, directamente en La Moncloa, el cumplimiento de la ley y el respeto a sus derechos.

Mientras tanto, la reivindicación sigue viva cada jueves ante la Subdelegación del Gobierno, recordando a las administraciones que la solución está en sus manos y que la identidad de El Palo no se negocia.