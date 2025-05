Procesión de la Esperanza de Málaga en Roma: ¿qué tiempo hará?

Todo está listo en Roma para acoger el Jubileo de las Cofradías, un evento sin precedentes que se celebrará del 16 al 18 de mayo en la capital italiana.

Dos imágenes históricas protagonizarán este encuentro: El Cachorro de Sevilla y La Esperanza de Málaga, que ya se encuentra en la ciudad tras llegar este martes.

Aunque la previsión meteorológica inicial apuntaba a lluvias durante toda la semana, el panorama ha mejorado notablemente. Actualmente, solo se mantiene un aviso amarillo por tormentas eléctricas durante el lunes y martes.

La Esperanza como El Cachorro estarán expuestos al culto en la basílica de San Pedro del Vaticano

A partir del miércoles, el cielo se irá despejando progresivamente, y el sábado 17 de mayo —día clave de la procesión— se espera un tiempo estable y agradable, con cielos soleados y temperaturas que oscilarán entre los 11 de mínima a y los 23 grados de máxima. En principio, nada amenaza la salida de la Esperanza de Málaga en Roma.

Actos litúrgicos

Durante los días previos, concretamente el 14, 15 y 16 de mayo, tanto La Esperanza como El Cachorro estarán expuestos al culto en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Posteriormente, serán trasladados de manera privada hasta la carpa desde la que saldrán en procesión el sábado. Para entonces, todo deberá estar listo: el trono completamente montado, la Virgen entronizada, el adorno floral ejecutado por Pinsapo y la candelería fundida en su totalidad.

Itinerario de la Esperanza por Roma

El itinerario de La Esperanza recorrerá enclaves icónicos del corazón de Roma, como el Coliseo y el Circo Máximo. La salida de la cruz guía está prevista a las 14:30 horas desde Piazza Celimontana y el recorrido seguirá por via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi y vuelta por el mismo camino hasta completar el circuito. La llegada del trono no se espera antes de las 22:00 horas.

Un encuentro histórico que, si el tiempo lo permite —y todo indica que sí—, será inolvidable tanto para los romanos como para los devotos llegados desde Andalucía.