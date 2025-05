De Málaga a Eurovisión: así es el diseñador que ha convertido a Melody en el centro de todas las miradas en la alfombra turquesa de Eurovisión

La presencia de Málaga continúa con fuerza en Eurovisión, no solo con la presencia de Melody como representante de España en el reconocido festival, quien lleva años residiendo en la Costa del Sol, sino con la presencia de un malagueño entre el plantel de diseñadores encargados de vestir a la artista.

El malagueño Rafael Urquizar ha sido el encargado del original diseño que la cantante ha lucido en uno de los momentos más esperados e icónicos del festival, la alfombra turquesa, que sirve como ceremonia oficial de apertura de la semana de conciertos de Eurovisión. Una atrevida creación que ha conquistado a toda la ciudadanía y ha llamado la atención de todos los presentes por su curioso diseño, centrado en el "poder y la feminidad".

Para este esperado momento, el diseñador malagueño ha creado un vestido que, conformado por dos partes, una negra y otra dorada, incide en esa imagen de diva actual hasta asemejarse incluso a la estructura de una estatua. Así, el diseño cuenta con dos mitades muy diferenciadas, donde su parte superior, de un dorado metálico, cubre el brazo, cuello y hombro de la artista en una suerte de body de manga larga.

El vestido de Melody en Eurovisión, un diseño "negro y oro" de un diseñador de Málaga

A esto se suma una segunda parte de color negro y ajustado que cubre desde el pecho al suelo marcando la silueta de forma asimétrica, sensual y elegante. "Mezclamos negro y oro, poder y feminidad, en un diseño pensado para realzar la diva que es", ha señalado al respecto el propio diseñador malagueño a través de sus redes sociales.

De igual modo, ha asegurado que este trabajo ha sido "una aventura y un reto", pues su creación ha estado marcada por el gran apagón, los fallos en el tren por el robo de cables y un tiempo de producción ajustado para alcanzar las fechas de Eurovisión, lo que le ha dejado apenas una semana para tener todo el trabajo listo. "Ha sido un reto, pero nos hacía mucha ilusión", ha recalcado.

El encargo le llegó a través de la estilista de la cantante, Almudena Ruiz, y del showroom que la firma tiene en Madrid, '15 segundos', que está dirigida por el diseñador Eduardo Navarrete. Pero este no es el primer trabajo de Urquizar en el ámbito artístico, sino que el malagueño ha vestido a artistas de la talla de India Martínez o, incluso, Pastora Soler, que ya representó en 2012 a España en Eurovisión.

El diseñador del vestido de Melody para Eurovisión nació en Málaga

Urquizar nació en 1971 en Málaga y se ha convertido en un referente de la moda en la provincia tras estudiar diseño en la Esmod International Fashion Group Paris y crear, posteriormente, su propia firma, que ya casi ha alcanzado los 40 años de trayectoria, con colecciones que se comercializan en toda España y que han sido presentados en pasarelas nacionales e internacionales.

Además, el malagueño también ha trabajado en los equipos de diseño de firmas como Pedro del Hierro del grupo Cortefiel, lo que le ha servido para recibir distintos galardones, como la Aguja de Oro. En la actualidad, su firma se centra en la costura a medida, la moda nupcial y las colecciones de 'pret-a-couture' de edición limitada, aunque su presencia también es constante en eventos y alfombras rojas de la mano de actrices, cantantes y modelos gracia a su atelier ubicado en Málaga y su sucursal en Sevilla.