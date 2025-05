Colapso en la venta de entradas para la Comic Con de Málaga: caída de la web y quejas masivas

Los malagueños llevaban meses con la fecha marcada en el calendario para poder hacerse con las entradas de la Comic Con, que este año, por primera vez en su historia, se celebra en Málaga.

Un evento que contará con 60.000 asistentes y cuyas entradas han salido a la venta este jueves a las 12:00 horas. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de ilusión para los fans, se ha convertido en una mañana de frustración generalizada.

Las redes sociales han comenzado a llenarse de quejas por la "nefasta" gestión de la plataforma de venta. La página web de Vivaticket, encargada de la distribución de las entradas, se ha caído en repetidas ocasiones, ha dejado a miles de usuarios en una cola virtual interminable y, en muchos casos, no ha permitido completar el proceso de pago.

"Con todo seleccionado para pagar, ponéis este mensaje y a la cola el 33000. Sois unos inútiles", escribía un usuario en X (antiguo Twitter), dirigiéndose directamente a la cuenta de la ticketera.

Sara, que llevaba casi dos horas esperando, aseguraba indignada: “Nada, nada, no se puede entrar ya ni en Vivaticket. Nos ha echado a todos y la página ha caído. La cola va muy muy lenta".

Otra de las principales denuncias ha sido la pérdida de turnos una vez alcanzada la pasarela de pago: "Estaba en la pasarela de pago. Han pasado los 10 minutos y me habéis puesto el 18000", lamentaba otro afectado.

Los temidos gastos de gestión

A la avalancha de fallos técnicos se suma la polémica por los gastos de gestión, que han vuelto a ser motivo de indignación. Los usuarios que han logrado hacerse con su entrada han tenido que abonar hasta 15 euros adicionales. "10 minutos para realizar el pago, pero la plataforma de pago no carga. 2 minutos restantes xd y encima cobran 15€ de gastos de gestión. Vaya mierda", criticaba otra usuaria.

Las reacciones no han parado de multiplicarse: "Estaba para pagar y literalmente tenía todas escogidas y solo me faltaba pagar y me habéis echado de la página. Me cago en Dios”, compartía con enfado un fan. Otro apuntaba: "Mañana perdida, han recopilado datos de cientos de miles de personas, no han respetado turnos de cola. ¿Es reclamable?".

Como colofón a una jornada caótica, algunos han optado por el humor para sobrellevar la frustración: "La comic con’t", bromeaba otro usuario, resignado a quedarse sin entrada para uno de los eventos más esperados del año en la ciudad.