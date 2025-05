Investigadores de Málaga buscan voluntarios para un estudio de salud cerebral

Con el envejecimiento de la población y, sobre todo, con el aumento de la esperanza de vida se está produciendo una auténtica oleada de problemas asociados con el deterioro cognitivo, que es el paso previo a la aparición de una demencia. Por ese motivo, un grupo de investigadores de Málaga se han propuesto comprobar si la introducción de ciertos ingredientes naturales y saludables en la dieta son capaces de retrasar, e incluso prevenir, el desarrollo de estos problemas cognitivos.

En concreto, van a estudiar la efectividad de una sustancia natural que se encuentra en el interior de la algarroba (D-Pinitol), que se puede extraer y convertir en un suplemento nutricional (una labor que realiza la empresa malagueña Euronutra).

Según ha explicado el doctor Fernando Rodríguez de Fonseca, investigador Nicolás Monardes del Instituto Ibima Plataforma Bionand y del Hospital Regional Universitario de Málaga, el estudio se dividirá en dos partes. Por un lado, se analizará el impacto que tiene la toma de este suplemento en personas que acuden a la consulta de neurología porque sienten que tienen pérdida de memoria. En este grupo se observará si, a lo largo de dos años, la progresión del declive cognitivo se ve alterada por haber tomado esta sustancia natural.

“De todos ellos que sienten que tienen pérdida de memoria, casi un 30 o un 40% no tienen ninguna enfermedad, simplemente notan que están perdiendo ciertas capacidades cognitivas, por problemas de estrés o por el déficit asociado a la edad. Sin embargo, hay cerca de un 30 o un 40% de los pacientes que acuden a la consulta de neurología por queja subjetiva de memoria y que sí desarrollarán un proceso neurodegenerativo”, ha aclarado el doctor Rodríguez, que ha destacado que uno de los objetivos principales de este estudio es comprobar si este suplemento es capaz de frenar dicho deterioro.

Ibima en una imagen de archivo / L.O.

Personas sanas

No obstante, la investigación es aún más ambiciosa y no solo quiere constatar si esta sustancia permite retrasar los problemas cognitivos, sino también si puede llegar a prevenirlos y mejorar la calidad de vida de las personas sanas. “¿Esto qué nos permitiría? Pues, a lo mejor, identificar este producto como un ingrediente nutricional que podríamos incorporar a nuestra dieta, como pasa con la vitamina C o el hierro”, ha resaltado el investigador principal del estudio.

“Tenemos aquí ahora la oportunidad de incrementar nuestro conocimiento nutricional para poder prevenir el desarrollo de demencias o evitar que estas aparezcan tempranas, hasta el punto de que podamos mejorar la salud general de los individuos”, ha insistido el doctor, que, aunque reconoce que el estudio es “ambicioso”, también pone en valor el gran beneficio que supondría detectar que una intervención temprana a través de la dieta es capaz de prevenir este deterioro. “Es mucho mejor que tener que buscar después un medicamento que, además, es extremadamente caro”.

Requisitos

De manera que, es en esta ‘segunda parte’ de la investigación donde necesitan la ayuda de los malagueños. En concreto, buscan adultos de más de 55 años que no tengan diagnosticada ninguna enfermedad neurodegenerativa, trastorno psicótico y epilepsia. En total, necesitan un centenar de personas, de las cuales 50 tomarían el suplemento de D-Pinitol.

¿Y qué implica participar en el estudio? Únicamente realizar una visita cada seis meses (durante dos años) para someterse a unas pruebas cognitivas y un análisis de sangre. “Yo creo que es una oportunidad única para entrar en un estudio en el que, además, a los pacientes durante dos años se les va a hacer todo un seguimiento de su situación neurológica, es decir, como una especie de chequeo”, ha señalado el doctor Rodríguez, que invita a los ciudadanos de Málaga a participar. Aquellos interesados pueden ponerse en contacto a través del correo proyectonutricia@gmail.com.

Como ha concluido el investigador de Ibima, el objetivo último del estudio es comprobar si una intervención nutricional, con ingredientes naturales como la que se encuentra en la algarroba, es capaz de reducir la progresión del deterioro cognitivo, e, incluso, llegar a prevenirlo. “Si lo encontramos sería una auténtica revolución como ya pasó en su día cuando se descubrieron los suplementos de hierro para la anemia”, ha subrayado el doctor Rodríguez, que ha aclarado que este estudio se enmarca dentro del proyecto europeo NUTRICIA.