Carlinda se siente un barrio olvidado de Málaga

«Si no arreglas las cosas, al final se va abandonando todo, se deja de pintar y de arreglar y esto se convierte en una cueva. Una barriada es marginal porque el Ayuntamiento la convierte en marginal», sostiene Juan Manuel González, presidente de la Asociación de Vecinos de Carlinda.

El responsable vecinal cree que este es el caso de su barrio, situado entre la Granja de Suárez y San Alberto, vecino también de los terrenos de la antigua fábrica de Salyt.

«Esta gente del Ayuntamiento nos tiene abandonados», sentencia el presidente, que pide tanto a la concejala del distrito, María Paz Flores, como al alcalde, Francisco de la Torre, que visiten Carlinda y lo recorran para conocer sus carencias, porque «no pedimos cosas extraordinarias».

Basura en el arroyo del Cuarto, a su paso por Carlinda. / A.V.

La Opinión recorre la barriada con Juan Manuel y su padre, Joaquín González, veterano expresidente vecinal. El primer problema que resaltan es la vegetación sin desbrozar en el arroyo del Cuarto.

Vegetación sin control

Uno de los puntos más preocupantes, subrayan, se encuentra a los pies de un bloque de viviendas que, en 2013 y 2015, ya vio cómo se incendiaba la ladera, hoy llena de matorral. «El problema es que, cuando llega el verano, esto se seca todo; además de que es un nido de ratas y de serpientes. De aquí ya tuvimos que salir corriendo», recuerda Juan Manuel González.

Los vecinos también piden que se limpie de basura el tramo del arroyo del Cuarto que pasa junto al barrio.

También preocupa a los vecinos la altura y profusión de los matorrales en la calle Padre Martín, precisamente, a pocos centímetros de un aparcamiento habilitado en su día por el Ayuntamiento y que hoy luce bastante descuidado. «Mira cómo está todo de vegetación, y los coches al lado; esto es un peligro», remarca Joaquín González.

Vegetación sin desbrozar junto a un aparcamiento de Carlinda. / A.V.

Por su parte Juan Manuel recuerda la petición al Ayuntamiento de desbrozar en esta zona un tramo de plantas con espinas, «porque es un paso continuo de los niños al colegio y se enganchan con ellas; pero ahí siguen», lamenta.

Para el presidente vecinal, en realidad falla todo el mantenimiento de zonas verdes en Carlinda. «Hay dejadez, pero no por culpa de los trabajadores; los chavales se hartan de trabajar pero sólo hay dos personas y se nota la falta de personal», argumenta.

Juan Manuel González cree que la solución pasa porque el mantenimiento de las zonas verdes fuera municipal, en lugar de permitir que las empresas «subasten» por cantidades «que con ese dinero no se puede llegar».

La calle sin mombre, en Carlinda. / A.V.

Uno de los rincones del barrio en los que más se nota esta falta de mantenimiento se encuentra en una calle sin nombre, continuación de la calle Nuestra Señora de Tíscar. Joaquín González señala un lateral asilvestrado de hierbas, así como las grietas que unos ficus provocan en un muro de continuación.

La única mejora es una rampa que mejora la accesibilidad, pero que desemboca en un terrizo; y junto a un viejo aljibe se encuentra otro parterre de zonas verdes en un absoluto abandono.

Los vecinos esperan que esta zona mejore con la transformación de la fábrica de Salyt, ya que hay pendiente en el área un vial y una glorieta.

Salyt y el comercio

Con respecto a las obras en la parcela de la antigua fábrica de ladrillos, cree el presidente que el centro comercial «le dará mucha vida a la barriada», aunque también subraya Juan Manuel González que existe inquietud entre el pequeño comercio de Carlinda, porque no saben cómo les afectará este nuevo espacio.

Sí espera la asociación de vecinos que, además de más jardines, la parcela ofrezca equipamientos para los mayores del barrio y para los vecinos.

Reasfaltado pendiente

Pese a que, a comienzos de 2020, el Ayuntamiento aseguró a este diario que el reasfaltado del barrio estaría incluido en el plan de ese año, un lustro después los vecinos lamentan que sólo se ha reasfaltado, recientemente, una calle en la que había poca urgencia para actuar: la calle Galeno.

Los dirigentes vecinales denuncian que el reasfaltado se ha quedado a las puertas de Carlinda, pese al compromiso municipal. / A.V.

«En el barrio nos han puesto cuatro parches para tapar cuatro boquetes, porque no les quedaba más remedio que taparlos», cuenta el presidente, que recuerda que llevan «casi diez años», pidiendo un repaso general a la barriada, llena de calles cuarteadas y parcheadas. «Nos dicen que no nos preocupemos; y ahora, a Carlinda la dejan sin asfaltar. Si no nos escuchan, ¿para qué servimos las asociaciones?», se pregunta Juan Manuel González, mientras su padre señala el mal estado de la calle Nuestra Señora de Tíscar, con parches y grietas, «para la que pedimos el asfaltado hace diez años».

Inseguridad vial y grietas

Grietas e inseguridad vial en un desgastado paso de cebra en la calle Padre Martín, en Carlinda. / A.V.

Y grietas en el asfalto cruzan, desde hace muchos años, un paso de cebra en la calle Padre Martín, para el que la asociación de vecinos lleva años pidiendo que, además de que se arregle y repinte, que se transforme en un paso con badén; de momento sin éxito. «Por aquí pasan muchos niños y hay muchísimo tráfico; aquí, cualquier día hay un atropello», dice el presidente.

Otras peticiones

Los vecinos también reclaman una portería «para que los niños puedan jugar al fútbol», en el campito de la calle Padre Martín; así como un gimnasio para mayores y más bancos en una placita contigua.

Piden un gimnasio para mayores y más bancos para la plaza; y para el campo de deportes, una portería. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales han informado de que el Distrito de Bailén-Miraflores mantiene contacto «con un representante vecinal, que asegura que la asociación de Carlinda no tiene actividad». Las mismas fuentes aseguran que a los consejos territoriales no ha acudido representación vecinal alguna.

Con este representante vecinal, entre otras acciones, han mantenido reuniones para llevar a cabo actuaciones como, junto a la Gerencia de Urbanismo, el arreglo del muro de calle Tíscar.

En cuanto a otras intervenciones, «se actúa conforme a un calendario, dependiendo de la planificación de las áreas implicadas»; y ponen de ejemplo que, en este momento, se está desbrozando la calle Miguel Hernández en la barriada.

Por parte de la concejala de Bailén Miraflores, María Paz Flores, estas fuentes remarcan que «conoce el barrio y su vida comercial y lo ha visitado en varias ocasiones por diversos motivos», además, también está en con contacto con el equipo directivo del campo de fútbol de la barriada. Por último, las fuentes del Ayuntamiento informaron de que el distrito se reunirá con la asociación de vecinos «cuando hagan la petición formalmente».

