Denuncian que una alumna de 2º de enfermería quedó a cargo de toda una planta del Hospital Regional de Málaga

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado este lunes que el pasado 9 de mayo por la tarde una alumna de 2º de enfermería quedó a cargo ella sola de toda la planta de hospitalización de la Unidad de Digestivo del Hospital Regional Universitario de Málaga, que tenía 29 pacientes ingresados.

La unidad, ubicada en la tercera planta del pabellón A, cuenta con una dotación de tres enfermeras por turno, que, además de atender a los pacientes de la especialidad de Digestivo, cubre la atención a las personas que van a ser trasplantados. Una actividad que, como han destacado desde el sindicato, requiere “dedicación inmediata y exclusiva” por parte de Enfermería para garantizar los tiempos quirúrgicos, los cuales son fundamentales en los trasplantes.

Asimismo, desde Satse ha señalado que, “por si fuera poco”, también atienden el servicio de endoscopias de urgencias de todo el Hospital Regional, donde están incluidos pacientes de toda la provincia mayores de 14 años.

Falta de profesionales

“El problema radica en que las urgencias, y las endoscopias no son una excepción, no se puede prever la cantidad de urgencias que van a acudir en un momento dado ni la gravedad de las mismas, de ahí la extrema importancia de tener personal de enfermería suficiente en caso de urgencia vital”, han explicado en un comunicado, en el que lamentan que el centro hospitalario cada vez cuenta con menos personal para poder garantizar la asistencia a los pacientes.

En este sentido, han recordado que los propios profesionales llevan años denunciando que cada vez trabajan en “peores condiciones de seguridad para los pacientes”, estando, actualmente, desde el punto visto de enfermería, “en la peor situación asistencial de toda su vida profesional”.

Una enfermera menos

Según el sindicato, han sido precisamente estas “enormes deficiencias” de enfermeras del Regional -que cifran en unas 400 en todo el complejo, siendo las plantas de hospitalización las más afectadas- las que han provocado esta situación en la planta de Digestivo.

Aunque la unidad cuenta con una dotación de tres enfermeras, Saste afirma que, “en la práctica”, se pierde una de las tres profesionales, especialmente en los turnos de tarde y de noche, bien porque no se cubre, o porque se envía a otras unidades a cubrir descubiertos. De manera que, el servicio de endoscopias de urgencias ha quedado “incomprensiblemente desatendido”.

Endoscopia de urgencia

Debido a este contexto, el pasado 9 de mayo por la tarde el especialista de digestivo de guardia solicitó la presencia de dos enfermeras para atender una endoscopia de urgencia, pero, como solo había dos enfermeras en la planta, la supervisora de guardia decidió que sólo se podía enviar a una, según ha relatado el sindicato.

No obstante, a los pocos minutos avisaron de que era necesario que acudiera la segunda profesional de enfermería “de manera urgente” por el deterioro del paciente. “Fue en ese momento por falta de personal y falta de previsión por lo que la alumna se quedó responsable de la atención de los 29 pacientes que estaban ingresados en la planta y que no se podían quedar desatendidos, sin saber cuánto tiempo se podía prolongar esta complicada situación”, ha denunciado el sindicato en el escrito.

Según Satse, la alumna permaneció sola durante todo el tiempo que duró la endoscopia de urgencias, es decir, entre 30 minutos y una hora. “Puede no parecer mucho, pero es tiempo más que suficiente para que ocurra un problema grave”, ha subrayado Juan Ignacio Anguita, delegado de Satse en el Hospital Regional.

Exigen responsabilidades

Por ello, ha solicitado a la Universidad de Málaga que intervenga y pida las explicaciones oportunas, “ya que este Hospital no debería llevar el apellido ‘universitario’ si no tiene capacidad para serlo”. A este respecto, han puntualizado que los profesionales han denunciado en “multitud de ocasiones” que es “imposible ejercer la tutela de los alumnos con una sobrecarga tan grande, siendo un peligro y una irresponsabilidad que no tengan vigilancia”, aunque agradecen la buena disposición que tienen los alumnos de ayudar en todo momento.

“Desde el punto de vista asistencial exigimos que se tomen medidas urgentes desde el SAS y desde la Dirección del Centro para garantizar la asistencia a los pacientes y la tutela de los alumnos, y no esperar a que tengamos que denunciar una desgracia”, ha concluido el sindicato.