"No hay ningún empeño en crecer indefinidamente, Málaga tiene una capacidad limitada"

Hace ya 25 años que recibió la vara de mando de la ciudad y en esta entrevista repasa momentos especiales, habla de los sueños que aún le quedan por cumplir, de cómo entiende que debe ser la democracia y de su proyecto vital, que no es otro que Málaga. A sus 82 años, Francisco de la Torre, es uno de los alcaldes más respetados del país y un icono para una ciudad que por fin cree en sí misma, pero que se enfrenta a desafíos urgentes como la movilidad, la vivienda y a interrogantes sobre su modelo de crecimiento

¿Cuando tomó la vara de mando, el 4 de mayo del 2000, llegó ya con una visión de lo que quería para la ciudad, estaba preparado?

Siempre he tenido una cierta idea de lo que Málaga puede y debe ser. Esa idea, lógicamente, en la etapa de delegado de Urbanismo, que tuve en el 95 al 2000 fue también madurando más. No sólo eso, había estado participando en el plan estratégico de Málaga antes del 95, de fuera. Y una cierta sensación, además, de que nuestra ciudad había sido muchas veces olvidada. O sea, no tenida en cuenta, a pesar de su población, de su importancia. Pero no cabe duda de que, después, conforme vas avanzando, la idea la vas perfeccionando, la vas mejorando en lo posible.

¿Está satisfecho?

Pues he de decir que sí, lo que pasa es que también en el camino muchos sueños, muchos objetivos, no siempre dependen de uno, no se han conseguido. En general, el balance, a pesar de no haber conseguido algunos objetivos, es bueno. Creo que sí, que la ciudad ha ido avanzando y mejorando en estos años, claramente, en una labor que no es sólo personal, también de tipo colectivo, y no solamente de equipo a nivel municipal de las distintas corporaciones, sino de todos los grupos. Y la propia ciudad ha participado en todos estos avances.

¿Qué legado quiere dejar a los malagueños?

Pues lo que ya hemos conseguido ya es bastante, pero no cabe duda de que si me quedan dos años de compromiso ahora mismo con la actual corporación, trataré de avanzar en que este legado sea el más completo posible. Nos quedan algunos objetivos, claro, potentes, como es el Auditorio. Me encantaría poder ponerlo en marcha, desde el punto de vista de licitarlo y comenzar las obras, pero ahí queda por conseguir financiación estatal, no hay respuesta todavía del Ministerio de Cultura.

¿Ha tenido alguna vez la tentación de abandonar la política?

No, no, hasta ahora no. Mi respuesta es que para mí la política es la actividad más noble que puede hacer el ser humano. La política bien entendida, la política servicial, del bien común, que es como yo la veo, y lo más noble que puede hacer cualquier persona. Y por lo tanto, me parece que si la haces de esa manera, no tienes por qué tener ninguna sensación de que vas a abandonar.

¿Ha habido alguna decisión especial de la que se haya arrepentido en estos 25 años como alcalde que hoy quizá no hubiera tomado?

Quizás el tema aquel de las gemas, Art Natura. Teníamos que haber profundizado más en toda esta cuestión. Pero de todas maneras, el tema de Art Natura sirvió para consolidar, yo diría, la rehabilitación y la duración de Tabacalera.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles como persona y los más complicados como gestor?

Los más difíciles fueron justo en el comienzo, cuando ETA asesina a Martín Carpena, dos meses y diez días después. Esos momentos fueron muy duros, como fueron muy duros cuando luego, tres meses después, en octubre, el mismo comando asesina a mi cuñado, Luis Portero, que era el fiscal superior, fiscal jefe de Andalucía. Lo asesinan en Granada. Momentos realmente difíciles que me marcaron en el plano personal. También fue un momento difícil cuando en la cabalgata de reyes, año 13, hay un accidente de un chiquillo de cinco años.

El alcalde de Málaga, en uno de sus gestos característicos, en el desarrollo de la entrevista. / Gregorio Marrero

¿Se siente con ánimo y energía para acabar el mandato y comenzar uno nuevo en caso de que las urnas le apoyen?

Para terminar el mandato sí me siento con suficiente energía. Para otro nuevo tengo que pensarlo. Es obvio, ¿no? Tengo que procurar hacer una vida más organizada , y hago todo lo contrario. Algo más de deporte, más de actividad física.

Existe la convicción de que se va a presentar otra vez.

Como comprenderás, no tengo mucho estímulo para presentarme de nuevo dentro de la familia, lo digo con esa claridad. Y por lo tanto, tiene que ser que yo me siga sintiendo útil, útil de verdad para la ciudad. Y que me sienta con la fuerza necesaria y salud necesaria, pero sabiendo que hay equipo. Tengo un equipo tan bueno que puedo irme mañana si me sintiera mal y aquí hay gente magnífica para seguir. Porque además hay un rumbo, una definición, un consenso, de dónde estamos y a donde queremos ir.

¿Quién puede tomar el relevo cuando usted decida dejarlo? ¿Sería un buen momento para que una mujer lo intentara?

Hay más de una mujer que puede ser válida.

Sí, no he dicho que haya una sola.

Y hay hombres también magníficamente preparados para hacerlo. Esa es la realidad.

Usted se ha posicionado ideológicamente siempre en el centro. ¿Le agradan los pactos políticos con Vox?

Bueno, si esos pactos ayudan a una buena gobernabilidad y a que la gente de Vox modere su posición hacia más centro y menos derecha extrema, vamos a llamarle así, pues no son negativos, es evidente, pero el ideal es que el PP tenga suficiente fuerza y apoyo electoral para poder gobernar solo y también para que pueda hacer, lo que creo que es muy interesante ir en esa reflexión, lo mismo hacia su derecha como hacia izquierda. Es más, creo que a España le vendría muy bien que la formación de centro-derecha, que es claramente el Partido Popular, y la formación de centro-izquierda, que es el Partido Socialista, vayan pensando en que eso puede ser un escenario de los próximos años en España, la colaboración leal. Lo cual no quiere decir que sea un gobierno de coalición, que puede serlo también, sino a lo mejor que se pacte que la fuerza que tenga más apoyo electoral, con las condiciones que establezca la otra, pueda gobernar aunque no tenga mayoría absoluta.

En este país tenemos normalizada la tensión política. Hay una tendencia fratricida desde que alguien inicia la legislatura. Parece que el éxito de unos significa el fracaso de otros. ¿ Algún consejo para los nuevos políticos?

Yo creo que el avance de una democracia tiene que ser desde un gobierno eficaz, que sea honesto y que lo parezca, que trabaje por el bien común. Y una oposición que controle de tal forma al Gobierno, que esté pendiente de que no haya fallos y si los hay, que se rectifiquen. De tal manera que el trabajo conjunto haga que el país avance lo más posible. Y luego la gente, irá, según la forma en que se gobierne, alternando o no alternando los responsables de gobierno.

¿Si salieran a la luz algunos de sus whatsapps le sacarían los colores?

No, no. Sinceramente no tengo ningún diálogo con un número dos que tenga ese tipo de cuestiones. Saldrían a la luz pues todas las gestiones que hago.

Para vivir en libertad sabemos que necesitamos democracia. ¿Cree que hay algún motivo para pensar que en España peligra? Lo digo porque vuelven a existir partidos y corrientes políticas que intentan restringir las libertades y en muchos países europeos son un dolor de cabeza.

Supongo que te refieres a las fuerzas populistas, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Por eso he hablado de que es bueno reforzar los espacios de la moderación, lo cual no quiere decir que no pueda existir debate político, al contrario, pero debate desde posiciones de moderación, de tratar de encontrar aquellos elementos comunes que nos pueden dar respuesta a temas tan importantes para mí como la educación. Si dedicáramos más a estas cuestiones, habría menos, para mí, menos espacio para el crecimiento de populismos y de extremismos.

¿ En la anterior etapa de la Junta, cuando gobernaba el PSOE, ha habido algún político con el que haya trabajado con más confianza o que haya mostrado una mayor sensibilidad con Málaga?

Hago memoria y no encuentro muchos. A lo mejor a alguno puedo salvar.

De la Torre, durante la entrevista / Gregorio Marrero

Málaga ha tenido una transformación vertiginosa. Tanto, que le voy a preguntar si entiende que haya gente que tenga la sensación de que la ciudad ya no es suya.

No, no, no, no. La ciudad es nuestra, sólo que es una ciudad tan atractiva, tan hermosa y con tanta potencialidad que también está compartida con más gente, es evidente. Pero ahí la clave está en tener una visión no solamente de ciudad, sino una visión más amplia del territorio metropolitano, para que de esa manera el tirón de Málaga beneficie a otros municipios y también a nosotros nos viene bien su propio tirón. Y luego que haya un reparto poblacional. En Málaga nos cabe lo que nos cabe.

¿Cuál es el ADN de Málaga? Lo que hace que la gente quiera venir y quedarse.

Pues una de las cosas que más le agrada a la gente de fuera es la amabilidad de Málaga, la hospitalidad. El sentirse en Málaga como una ciudad que acoge bien lo que viene de fuera. No crea barreras, no distingue entre nacido en Málaga y nacido fuera. Lo incorporamos rápidamente. Y eso es grato para cualquier persona. Málaga es una ciudad completa. El ADN es eso.

¿Pero hay un límite? ¿cuánto puede crecer una ciudad y seguir siendo habitable? Porque hay problemas de turistificación, falta de vivienda y movilidad. ¿Todo eso nos hace perder calidad de vida?

Sí, es evidente, por eso he aludido antes a la necesidad de tener una visión metropolitana. O sea, que nosotros no nos empeñamos en crecer sólo nosotros, sino que crezca el Rincón, que crezcan Alhaurín de la Torre, Cártama, Alhaurín el Grande, Coín, Álora, Pizarra...

Francisco de la Torre, en un momento de la entrevista, en la Alcaldía. / Gregorio Marrero

Me pongo en lugar de un joven que trabaja aquí y que vive en un municipio del área metropolitana. Quizá él no tenga ningún problema si tiene todas las facilidades, es decir, si tiene movilidad eficiente y una zona de calidad para vivir, que tenga servicios de alto nivel.

No hay ningún empeño en crecer indefinidamente, es decir, que Málaga tiene una capacidad limitada, no ilimitada, y lo que queremos decir además es que todo esté bien articulado, bien dotado de servicios. La movilidad es clave y estamos estudiando cómo la EMT puede entrar en esos municipios, a petición de alguno de ellos, para poder dar un servicio de calidad.

¿Y qué hacemos con la vivienda?

Hacemos mucho. Nosotros somos el primer municipio de España, de capital de provincia, en euros por habitante en vivienda. Tenemos un parque público de 4.311 viviendas, el más potente de España después de Madrid y Barcelona. Lo que tenemos ahora en marcha son cifras realmente importantísimas, mil y pico en construcción de viviendas de alquiler barato. Hemos comprado un suelo para otras mil, que queremos someter ya al proceso de aceleración en cuanto a tramitación de suelo, Soliva Oeste.

¿La sociedad va a acabar dividiéndose entre los que tienen acceso a la vivienda y los que no?

Nosotros queremos hacer el esfuerzo para que eso no sea así. Hay que hacer más vivienda pública y más privada. Y ahora estamos añadiendo un tema con el que veníamos años trabajando y que el decreto de la Junta reciente nos permite hacerlo, con suelo de equipamiento que no sea necesario para educación y para temas más urgentes desde el punto de vista social, para otro tan urgente o más casi, que es vivienda más reducida de tamaño pero de la misma calidad, igual que si fuera una vivienda de 70 80 metros, pero más reducida porque podemos hacer más.

¿Qué plazo tendrá?

Eso va a ser rápido como un rayo. ¿Por qué? Porque eso es un suelo finalista. ¿Que hacemos con él? Lo sacamos a concurso. ¿Cómo es el concurso? Va a ganar el concurso el promotor que lo haga más barato, que alquile más barato.

¿Hubiera cambiado ser alcalde por ser presidente del Gobierno?

No soy nada ambicioso en esas cuestiones y no hay nada más bonito que trabajar por tu ciudad.

¿Qué significa el Jubileo de las Cofradías en Roma para Málaga?

Eso es un tema desde el punto de vista cofrade muy bonito. Es como una especie de espaldarazo, de reconocimiento, de proyección, de estar en la capital del cristianismo mundial, del catolicismo mundial, de estar allí en un año jubilar, un año especial, además en el Jubileo de la Esperanza, contenido como argumento, hay tantos factores, y luego una proyección desde el punto de vista de ciudad, de imagen de la ciudad, con sus tradiciones, que digamos fortalece más todavía los lazos que tenemos con Italia, que son muy sólidos.

