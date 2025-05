El Plan de Promoción de la Costa del Sol (II)

En esta segunda entrega dedicada al Plan de Promoción de la Costa del Sol aprobado en 1966 me sitúo en la Fuengirola de hace 59 años, cuando entrevisté a su alcalde, a la sazón don Clemente Díaz Ruiz, quien presidió la corporación municipal durante muchos años. El censo de población ascendía a 8.590 habitantes; hoy, casi sesenta años después, el censo (en 2024) suma 85.859 residentes.

Ya en 1966, las dos barriadas de Carvajal y Santa Fe de los Boliches (donde residían los pescadores) habían sido incorporadas a la ciudad.

La urbanización Torreblanca del Sol había sido distinguida con el título de Centro de Interés Turístico.

Estaba en obras el paseo marítimo, en proyecto la terminación de la mejora del puerto, 4.000 plazas hoteleras, 25.000 extra hoteleras, unos 70.000 visitantes anuales, el proyecto de restauración del castillo de Sohail… Estaba en fase de estudio el ferrocarril Málaga-Fuengirola. Su inauguración fue decisiva para el crecimiento y desarrollo actual.

Benahavís

El caso de Benahavís es único en España, o casi. Está en un lugar privilegiado entre las montañas de Sierra Blanca y la Serranía de Ronda. La Urbanización La Zagaleta acoge villas de lujo, está a 20 kilómetros de Marbella, tiene siete kilómetros de costa, campos de golf y la renta per cápita es la más alta de Andalucía.

Al ser integrado en el Plan de Promoción de la Costa del Sol en 1969 junto a Marbella, Benalmádena, Mijas y otros municipios, el 1 de diciembre del citado año me desplacé al pequeño municipio de calles estrechas y blancas, como es habitual en los pueblos de Andalucía, para entrevistar a su alcalde don Cristóbal Becerra Montesinos. El censo de población era de 856 vecinos; cuando redacto estas líneas, el censo de 2024 sobrepasa los nueve mil residentes.

Me manifestó que el Plan permitiría el desarrollo de Benahavís y que las urbanizaciones existentes y las proyectadas estaban respondiendo y dando los frutos apetecidos, y me expresó su confianza en que la industria hotelera llegara a asentarse en la zona por sus atractivos y por su cercanía con Marbella.

De La Zagaleta no comentó nada porque ni siquiera figuraba en los planes. Sus últimas palabras fueron que «la Costa del Sol precisa de rutas interiores que encaucen la corriente turística hacia toda la provincia malagueña. Benahavís puede y debe ser el trampolín de lanzamiento sobre toda la comarca de la Serranía de Ronda».

Estepona

El alcalde de Estepona era en 1969 don Ángel Farinós Zurbano. Dos años antes la ciudad había sido galardonada con el Primer Premio Nacional de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos. Farinós fue considerado como el auténtico paladín de Estepona por las numerosas iniciativas llevadas a cabo durante su mandato: paseo marítimo, iluminación y pavimentación de cuarenta calles, mejora de la enseñanza, matadero municipal, plaza de toros…

Un sinfín de mejoras en las conexiones con Genalguacil y Jubrique… El número de habitantes en 1969 ascendía a 13.446 y en 2024, la población censada se elevaba a78.413.

Las instalaciones turísticas eran escasas porque entre los 180 apartamentos en régimen de alquiler solo sumaban unas 800 plazas. Hoteles solo había dos, el Paraíso y el Punta de la Plata. Existían muchos proyectos que con el tiempo fueron convirtiéndose en realidad. Cuando redacto estas líneas, en Estepona hay 368 hoteles, apartamentos aparte.

El Plan de Promoción de la Costa del Sol ha dado resultados.

Vista panorámica del casco urbano de Parauta / L.O.

Parauta

La inclusión de Parauta en el ambicioso plan estatal sorprendió, sorpresa compartida como el caso opuesto, la ausencia de Ojén, muy cerca de Marbella y que ha experimentado un espectacular desarrollo sin la ayuda estatal como la recibida por los trece integrantes.

El 23 de diciembre de 1969 me planté en Parauta, en el Valle del Genal. La pregunta que me hice fue: ¿Por qué Parauta? No tiene costa, hay que desplazarse a Marbella, San Pedro de Alcántara, desviarse a la carretera de Ronda y tomar un ramal de tres kilómetros más para plantarse en un pequeño municipio de calles estrechas y casas blanqueadas.

No era un regalo precisamente ir a Parauta en coche propio en 1969 por unas carreteras que no estaban de buen ver ya que aún no les había llegado la hora. El censo de 1969 arrojaba una población de 1.001 habitantes de derecho y 859 de hecho, y ahora, casi sesenta años después, está entre los municipios de Málaga con menos habitantes, 258 nada más.

Con un frío que pelaba conseguí localizar al alcalde, don José Luis Torres Ortega. La primera pregunta era de cajón, o sea, el por qué su inclusión en el Plan de Promoción de la Costa del Sol.

Su respuesta fue concisa y clara: «La Nava de San Luis es una urbanización que está dentro de Parauta, concretamente en el pinsapar o bosque de pinsapos. Tiene una superficie de mil hectáreas. Está a siete kilómetros del casco de la población. En segundo lugar, el pinsapar propio del Ayuntamiento con más de cien hectáreas de monte repoblado de pinos. Durante el verano, pese a la distancia con Marbella es visitado por turistas de todas las nacionalidades, buscan los paisajes para hacerse fotografías, se trasladan al castañar, uno de los recursos naturales del pueblo. Para mejorar el abastecimiento de agua potable se está trabajando en el manantial de Algerman».

Hoy, en 2025, Parauta vive de las viñas, olivar, castañas, nueces, cría del cerdo para embutidos, cura de jamones, elaboración de quesos de cabra, algo de turismo y, como los demás pueblos celebra sus fiestas patronales y los fines de semana registra visitantes provenientes de la zona costera.

Felipe VI, en la plaza de toros de Ronda, en 2023. / L.O.

Y Ronda

También en diciembre hice la última visita a los municipios integrados en el Plan de la Costa Sol: Ronda. No tiene costa, pero su emplazamiento, su historia, belleza, monumentos… justifican que esté en todos los itinerarios turísticos de la zona.

Quien pasa sus vacaciones en Málaga-Costa del Sol gira visitas a ciudades y pueblos de la provincia, y Ronda es de los más visitados sin olvidar Antequera, Archidona, Ardales, el Caminito del Rey… y toda la Costa de Sol Oriental, que no gozó de un plan similar al que comento en estos reportajes.

Su alcalde de la época, don Pedro Sánchez Castillo, al defender el interés turístico de la ciudad y alrededores, lamentó la falta de accesos cómodos, con una carretera que nace en el término de Marbella.

Tiene cincuenta kilómetros y 519 curvas. De los quince millones de turistas que se mueven en la Costa del Sol, muchos suben a Ronda, una ciudad que no se ve en un día.

Me citó a modo de ejemplo el Tajo, la Plaza de Toros, la cercanía de la Cueva de la Pileta, los edificios señoriales, el famoso Hotel Reina Victoria frecuentado por ilustres personajes… Consideraba que el Plan aprobado por el Gobierno contribuiría a las mejoras necesarias para hacer más fácil y cómoda su visita no solo desde la capital y la costa sino también desde el interior. Ronda la Vieja o Acinipo estaba en los planes de mejora…

Ciudad romana de Acinipo / ShutterStock

A todo lo anterior hay que sumar en 2025 los accesos al Tajo, las bodegas creadas en estos años, las colonias para niños en verano gracias a la Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja, y otras iniciativas que le dan el título de Ciudad Turística. En 1969 el censo rondaba los 29.000 habitantes; en 2025, supera los 33.000.

Un final de premio

La serie de viajes y entrevistas me llevó bastante tiempo; el primer viaje y primera entrevista fue el 20 de octubre; el último, el 23 de diciembre. Como el Ayuntamiento de Málaga convocó el premio Málaga-Costa del Sol, con apartados para trabajos en Prensa y Radio correspondiente al año 1969, me presenté con la aportación de los reportajes en Radio Nacional de España e Ideal de Granada, y el Jurado me concedió el de Radio dotado con 35.000 pesetas. Hasta mis compañeros me dieron un homenaje.

Inolvidable.