Málaga aprueba de forma definitiva su limitación de los pisos turísticos y de momento no la endurecerá

Aunque era un trámite más sobre una fórmula que lleva meses en vigor, el debate arrojó las distancias insalvables entre el Gobierno municipal y la oposición respecto a la limitación de los pisos turísticos en Málaga. En la Comisión de Urbanismo celebrada este lunes, al PP le bastaron los votos de su mayoría absoluta -frente al rechazo del PSOE y la izquierda o la abstención de Vox- para aprobar de forma definitiva la modificación del PGOU necesaria para impedir la existencia de más de un 8% de viviendas para uso turístico en una misma zona de la ciudad. Aunque llegó a admitir que "puede ser interesante incluir otros mecanismos de control" y abogó por estudiarlo en otros marcos, la edil de Urbanismo, Carmen Casero, se limitó a defender la eficacia de la nueva 'zonificación' y no contempló la necesidad de endurecerla, frente a las críticas del PSOE y la izquierda que la consideran insuficiente y demandan una moratoria global y la declaración como zona tensionada. Es más, la dirigente de IU Toni Morillas sacó a colación la moratoria anunciada por el alcalde Paco de la Torre en vísperas de la manifestación contra la vivienda, y lo refirió como un gesto oportunista del que no se han tenido noticias reales: "El propio alcalde salió a desautorizarla y pidió una moratoria", dijo Morillas sobre la 'zonificación' ratificada.

Cancelación de pisos turísticos

No obstante, Carmen Casero insistió en su defensa de las medidas que Málaga ha puesto en marcha acogiéndose al decreto de la Junta de Andalucía en esta materia y recordó que "se han cancelado 750 viviendas de uso turístico viviendas". Y, a su juicio, se ha hecho mientras que la Ley de Vivienda del Gobierno de España propicia que los pisos se queden vacíos y no pasen a ser alquilados para larga duración. "La política de vivienda del PSOE ha hecho que el precio del alquiler se incremente un 26% y que el 30% de las que están en alquiler lo sean de carácter temporal, que no se culpe al turismo del problema de acceso a la vivienda, tenemos que trabajar juntos todos y dejar el frentismo", dijo Casero para zafarse los ataques de la oposición.

Incluso, Casero y el portavoz socialista, Dani Pérez, se enzarzaron en dos miradas antagónicas sobre la realidad de la vivienda en Cataluña. Hasta este territorio recurrente saltó el debate y la concejal del PP le pidió a Pérez que no la use más como ejemplo porque allí "también suben los alquileres".

En cambio, el líder socialista recalcó que "en Cataluña bajan los alquileres" porque se aplica la Ley de Vivienda nacional "mientras la Junta de Andalucía es una administración insumisa que no cumple la ley". "Hay un 400% más de beneficio en una vivienda turística, Paco de la Torre y Juanma Moreno le ponen la alfombra roja a la vivienda especulativa", expuso el socialista.

En su intervención, Pérez también sostuvo que la 'zonificación' refrendada "no es la respuesta que necesita la ciudad". "Nos oponemos a esta modificación, permite aumentar hasta 20.000 las viviendas de uso turístico, cuando ahora hay 12.500; el Ayuntamiento de Málaga debería aceptar los mecanismos de la Ley de Vivienda para calificar todo el término municipal como zona tensionada". "Es un drama, una burbuja que está inflacionando todos los precios de alquiler; esta modificación del PGOU solo limita la proliferación de pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad y desplaza el problema a otros barrios, que no considera ahora tensionados", añadió.

"Favorece el incremento"

La portavoz adjunta de Con Málaga y líder provincial de IU, Toni Morillas, asevero que la 'zonificación' es "una propuesta llega tarde y mal" porque dónde ya había más de 8% "ya no se puede intervenir". "El 80%, en la zona de La Merced, son viviendas de uso turístico y no se puede revertir la realidad que sufren los vecinos", enfatizó.

Además, Morillas estimó que la 'zonificación' favorece el aumento en los barrios que no han alcanzado el tope y traerá un incremento de viviendas turísticas "en más de 2.000 en Carretera de Cádiz y Cruz de humilladero o de 1.500 en Bailén-Miraflores. "Abre la puerta a la que la plaga siga expandiéndose por los barrios de la ciudad con todo el impacto que supone en el precio de la vivienda, es un brindis al sol que no resuelve la grave situación que hay con este tema, hay que declarar Málaga zona saturada y poner en marcha medidas que prohíban el uso especulativo de las viviendas", proclamó Morillas.