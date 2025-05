Así ha sido el casting de Operación Triunfo 2025 en Málaga: canciones, nervios y pegatinas

Después de pasar por ciudades como Barcelona, Valencia o Zaragoza, el equipo de Operación Triunfo aterriza en Málaga, donde permanecerá dos días celebrando el sexto casting de la 13ª temporada del famoso concurso musical, que Amazon Prime Video estrenará el próximo mes de septiembre.

La cita tiene lugar en La Caja Blanca, espacio elegido por la academia más famosa de España para descubrir nuevos talentos. Allí, los aspirantes tienen apenas 30 segundos para impresionar a Noemí Galera y al resto del equipo de casting del programa.

Desde distintos puntos de la geografía española, estos jóvenes llegan a Málaga con una misma meta: cruzar la primera fase. Muchos de ellos han pasado la noche en vela haciendo cola desde la madrugada. Como Saray, que ha viajado desde Granada y ha sido una de las primeras en cantar “Qué bonito”, de Rosario Flores, para inaugurar el casting.

En el ambiente se repiten melodías. Temas como "Blanco y Negro" de Malú, "Stay by me" de Annie Lennox, “Diamonds” de Rihanna o "Complicated" de Avril Lavigne han sido algunas de las más interpretadas. También clásicos como "Te quiero" de Nino Bravo, canción que ha otorgado una de las primeras pegatina del día a Óscar.

Óscar ha convencido al equipo de casting y se ha llevado el número 6050: "Es muy guay, pero es una situación un poco rara porque no me esperaba ser el primero, la verdad. Mi madre lleva en cola desde las 4 de la mañana, yo he venido más tarde porque tenía que descansar la voz”, comenta tras recibir la pegatina.

6050, 6000, 6001 y 6041 han sido los números de las primeras pegatinas que pasan a la fase 2

Gregorio Marrero / Chaima Laghrissi

Estudiante de Matemáticas en la UMA, Óscar se presenta por primera vez a OT, aunque su experiencia sobre los escenarios le avala: “Llevo cantando desde los 12 años. He participado ya en unos cuantos programas como La Voz Kids, Idol Kids o Tierra de Talento. Si entro en la academia, las matemáticas las tendremos que parar... ya veremos si se recuperan con el tiempo”, bromea.

Las primeras pegatinas

Junto a él, los números 6000, 6001 y 6041 también han conquistado a Noemí Galera y su equipo. Entre ellos, Felipe, la primera pegatina que ha dado Noemí Galera. Este joven jienense ha interpretado "Diamonds" de Rihanna y consiguió la pegatina con el número 6000. Ya se presentó en 2023 con el pase Prime, aunque no logró superar la segunda fase.

"Para esta segunda fase cantaré Happier Than Ever de Billie Eilish e intentaré controlar los nervios, porque ya me han dicho: "¡Como te pongas nervioso, la llevas clara!", reconoce entre risas. "Si consigo entrar, sería un sueño. Estamos hablando de un programa muy grande", apunta.

Lo que busca Noemí Galera

A la pregunta de qué busca el jurado en un aspirante, Noemí Galera lo tiene claro: “Nosotros no buscamos, encontramos. Principalmente una buena voz, buena actitud, presencia y personalidad. Es un conjunto de cosas. Que alguien se ponga delante tuya a cantar y no puedas dejar de mirarlo o mirarla, que tengas ganas de conocer más”.

Con 24 años al frente de la academia, Galera reconoce que, aunque no puede adelantar demasiado, ya ha habido candidatos en los castings previos que la han sorprendido gratamente.

OT, reflejo de una nueva generación

Desde aquella primera edición en 2001 que lanzó al estrellato a Rosa López, David Bisbal o Chenoa, el programa ha evolucionado tanto a nivel académico como en el perfil de sus concursantes.

“La juventud de hace 24 años no tiene nada que ver con la de ahora. Muchos están en redes sociales, tienen acceso a muchísima información. Vienen más formados, casi todos tocan algún instrumento o al menos se defienden con la guitarra o el piano. OT también es un reflejo de cómo evoluciona nuestra generación”, concluye Galera.

Tras su parada en Málaga, el camión de OT pone rumbo a Sevilla, la segunda y última ciudad andaluza que acogerá un casting del programa. Será el jueves 22 de mayo.