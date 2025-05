La Junta y el Ayuntamiento dicen no tener competencias en la crisis de los sin techo del aeropuerto de Málaga

Cada noche más de 400 personas sin hogar duermen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Mismo escenario se repite en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que se ha convertido en un albergue forzado para medio millar personas sin techo, que cada noche pernoctan en sus instalaciones.

Una situación que ha generado alarma entre los trabajadores del aeródromo malagueño, que este lunes han denunciado condiciones de insalubridad, inseguridad y falta de intervención por parte de las autoridades competentes.

Enseres para pasar la noche en el Aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

Desde Aena reconocen el problema, pero insisten en que "los aeropuertos están diseñados exclusivamente para el tránsito de pasajeros y no están preparados para que las personas habiten en ellos", destacando que están en constante coordinación con las autoridades locales y regionales, especialmente con el recurso municipal ‘Puerta Única’ del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

En cuanto a las responsabilidades, lo cierto es que es una responsabilidad compartida, que recae sobre varias administraciones públicas.

CCOO cifra en 70 las personas sin hogar que duermen cada noche en el aeropuerto malagueños

Sin embargo, ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía afirman tener competencias para acabar con esta crisis y una responsabiliza a la otra. Desde la Junta de Andalucía afirman “no tener competencias ni modo de acción directo ahí”, señalando que es el Ayuntamiento quien, a través de Puerta Única, tiene el protocolo de coordinación con el aeropuerto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga delega toda responsabilidad en Aena. Y desde la Subdelegación del Gobierno, Javier Salas, ha minimizado la situación al asegurar que "no tenemos un problema ni de seguridad ni salubridad" porque las personas sin hogar "están perfectamente identificadas y controladas”, cifrando su número en "no más de 30 y no todas a la vez". También ha señalado que el refuerzo de efectivos policiales previsto no se debe a este asunto, sino al incremento de turistas en verano.

Situación límite

José Muñoz, secretario general estatal CCOO Grupo Aena, estima que hay entre 50 y 60 personas sin hogar habitando regularmente en el aeropuerto: “Desde siempre hemos tenido este problema, pero no eran muchos y se ha ido llevando bien. Este último año el número ha aumentado mucho y entre los sin techo hay también algunas personas con trastornos mentales que suelen ser los que ocasionan los problemas. Estos problemas son de falta de higiene y de seguridad ante todo”.

El sindicato ha recibido múltiples quejas por parte de trabajadoras y trabajadores de distintos servicios —limpieza, seguridad, handling, atención al público, tiendas y restauración— que denuncian olores persistentes, uso de baños como zonas de pernocta, acumulación de enseres y comportamientos agresivos.

Una persona durmiendo en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas / EP

Los trabajadores denuncian también incidentes como gritos nocturnos, la presencia de perros sueltos dentro del edificio y hasta el acoso a una empleada. Las zonas más afectadas "son llegadas y salidas, especialmente alrededor de la oficina de atención al pasajero".

Una complicada y delicada situación tanto para esas personas como para los trabajadores: "Hay personas incluso que vienen solo a dormir y tienen su trabajo"

Muñoz achaca esta situación a la crisis habitacional que hay en la ciudad: "Todo esto es consecuencia de la transformación que estamos teniendo en Málaga en cuanto al problema de la subida de los alquileres y las escasas políticas sociales que se están implementando en Málaga últimamente, que ya eran de por sí escasas", señala Muñoz.

Desde CCOO reclaman una solución estructural a las administraciones públicas: “Sobre todo que se busque un hogar donde puedan tener condiciones dignas".