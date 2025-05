Torre del Mar tendrá las primeras duchas y lavapiés con agua del mar

Las playas de Torre del Mar serán las primeras de Andalucía en disponer de duchas y lavapiés que funcionen con agua del mar. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga mantenía a principios de este mes de mayo una nueva reunión con las autoridades autonómicas, al objeto de dar a conocer las localizaciones que albergarán la «prueba piloto» que permitirá replicar modelos que ya existen en distintos puntos del Levante español.

«En este momento estamos a la espera de que la Junta nos dé luz verde a realizar la prueba piloto. Les dimos las ubicaciones y estamos pendientes de que nos llegue la resolución con la concesión para poner en marcha este proyecto», señala el concejal de Playas en el Ayuntamiento veleño, David Vilches (GIPMTM). Este edil expresa que en el caso de Torre del Mar se ha podido aprovechar la renovación de muchas tuberías, de manera que se ha reacondicionado la infraestructura existente al nuevo sistema que empleará agua del mar cuando los bañistas quieran retirar de su piel la arena acumulada.

Ya durante la pasada semana hubo manifestaciones públicas a este periódico, por parte de los presidentes de las dos mancomunidades del litoral malagueño, Manuel Cardeña (Costa del Sol Occidental) y Jorge Martín (Costa del Sol Axarquía), acerca de la necesidad de implementar medidas de concienciación ciudadana como la utilización de agua del mar en duchas y lavapiés. En el caso del organismo supramunicipal axárquico incluso se puso el horizonte de la temporada de baños de 2026, como fecha para que se implanten los nuevos sistemas en el litoral malagueño más oriental.

Trámite ante Costas y la Junta

Cardeña reconoció la dificultad de solventar la documentación técnica que se solicita en el caso de Andalucía, y a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas en tierras levantinas, tanto desde la Demarcación de Costas como desde la propia Junta. Fuentes de la administración andaluza reconocen que son numerosos los interlocutores que deben dar luz verde a estas iniciativas, puesto que incluso debe existir autorización por parte de Salud Pública.

La Junta ve con buenos ojos este tipo de iniciativas, no obstante, porque abundan sus responsables técnicos en recordar que la situación ha mejorado significativamente en áreas como la propia comarca de la Axarquía, donde el embalse de la Viñuela vuelve a estar tras las lluvias de marzo por encima del 50% de su capacidad. «Pero la sequía no ha terminado. Nadie sabe lo que lloverá después del próximo verano y si a medio o largo plazo no tendremos que tomar nuevas medidas restrictivas en materia de abastecimiento de agua potable», abundan esas mismas fuentes.

El propio presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, aludía la pasada semana a que él mismo había recomendado a los cinco alcaldes del litoral axárquico que mantuvieran este próximo verano cerradas sus duchas, algo que no ocurrirá en ningún otro territorio en la franja comprendida entre Málaga capital y Manilva. En este momento, al menos Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Torrox y Algarrobo han decidido seguir esos consejos y únicamente mantendrán activos los lavapiés en el conjunto de sus playas.

Nerja ha optado asimismo por analizar durante estas próximas semanas y decidir, de aquí al inicio de la temporada de playas, si sigue esa misma estrategia o, en virtud de los recursos hídricos que atesora, con captaciones que directamente posee en las sierras de su entorno, reabre también las duchas, como harán o ya hacen los municipios del litoral occidental.

Ciudades levantinas como Benidorm han reacondicionado sus lavapiés sin un coste excesivamente elevado. Como señalan los dirigentes municipales en Vélez-Málaga, basta con «pinchar en la arena situada debajo del lavapiés o de la ducha para obtener el agua que se encuentra apenas a un metro por debajo y que volvería luego al mar. Es un sistema totalmente sostenible y daría servicio a los usuarios sin derrochar ni una gota de agua potable», relatan.

Estos dispositivos permiten optimizar el ahorro de agua en unas playas donde en ocasiones, por parte de adultos y también de los menores de edad, hasta se emplean las duchas para limpiar tablas de surf o completar la higiene personal de los bañistas, con champú y jabón. Son ejemplos de malas prácticas, a las que justo se pretende ahora «poner freno».

