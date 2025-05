Tres enfermeras agredidas en los últimos días en la provincia de Málaga

Tres enfermeras han sido agredidas en el ejercicio de su labor en distintos centros sanitarios de la provincia de Málaga durante los últimos días según ha informado este martes el Colegio Oficial de Enfermería.

"Se trata de tres nuevos episodios violentos en menos de quince días, que evidencian una situación creciente de riesgo, tensión e inseguridad para los profesionales de enfermería", valoran en una nota informativa.

Desde el ente colegial condenan de forma rotunda estos hechos e insisten en que no se puede normalizar este tipo de violencia. "Las agresiones, tanto físicas como verbales, no pueden formar parte del día a día de quienes dedican su vida a cuidar a los demás", señalan.

"Estas agresiones no son hechos puntuales. Son el reflejo de un sistema que no está garantizando entornos seguros para los profesionales. No basta con reaccionar después de cada caso. Necesitamos una estrategia clara de prevención y respuesta", ha declarado José Miguel Carrasco Sancho, presidente del Colegio.

Reunión institucional

Ante los últimos acontecimientos, y según informan desde el colegio, Carrasco se ha reunido con el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, a quien ha trasladado de primera mano la preocupación del colectivo y ha solicitado la adopción de medidas urgentes para prevenir y frenar las agresiones.

Durante el encuentro, Carrasco ha expuesto la necesidad de reforzar los protocolos de actuación, intensificar la formación en gestión de conflictos, y establecer mecanismos de respuesta rápida que protejan al profesional desde el primer momento.

"Desde el colegio hemos dejado claro que esta situación no puede prolongarse ni un día más. Es momento de actuar, de proteger a quienes cuidan y de darles las condiciones mínimas para ejercer su labor sin miedo", añadió el presidente.

Las profesionales afectadas ya han sido atendidas a través del servicio específico del colegio ante agresiones, que ofrece apoyo integral con un teléfono de atención 24 horas (690 948 815); asesoramiento jurídico especializado, y protocolo de actuación y recursos disponibles en su web.

El Colegio de Enfermería de Málaga también recuerda que los profesionales sanitarios tienen la condición de autoridad pública y que las agresiones a personal sanitario están tipificadas como delito en el Código Penal. También insisten en la necesidad de romper el silencio, denunciar cada caso y activar todos los recursos de protección disponibles.