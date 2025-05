Más de 500 niños de Málaga recibirán charlas sobre hábitos saludables para prevenir la obesidad

Más del 35% de los niños y niñas están en una situación de sobrepeso y obesidad, lo que afecta a su salud tanto en el presente como en el futuro. Por ese motivo, la Diputación de Málaga, a través de su marca agroalimentaria Sabor a Málaga, ha puesto en marcha una campaña contra la obesidad infantil para fomentar en los colegios la importancia de llevar unos hábitos de vida saludable.

“Tiene un objetivo muy claro: dotar a nuestros niños y niñas así como a sus familias y profesorado de herramientas prácticas para cuidar su salud desde edades muy tempranas”, ha destacado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, durante el acto de presentación de campaña, que ha contado también con la presencia del director general de Málaga DZ3 Eventos, Julio Melgarejo; el nutricionista y responsable de AZ Nutrición, Antonio Zoido; el director de Formas Cardiolife, José Antonio Ramírez; y el director de marketing de Frutas y Verduras Acosta, Mariano García.

Para ello, se ofrecerán charlas en centros de educación Infantil y Primaria. Un proyecto que ya se desarolló el año pasado, en colaboración con Formas Cardiolife y Málaga DZ3 eventos, y que en esta nueva edición amplía horizontes.

15 colegios

En lugar de acudir solo a cinco colegios, este año está previsto que las charlas se impartan en 15 colegios de la provincia, lo que supondrá llegar a más de 500 escolares de entre 7 y 11 años, según ha anunciado Ledesma.

“Es muy importante difundir conocimientos sobre prevención, nutrición, consumo de productos frescos y de kilómetro cero, así como de nuestra cultura culinaria entre la población infantil, porque eso contribuye al bienestar físico y emocional de su futuro”, ha afirmado la vicepresidenta de la Diputación, que ha insistido en que Sabor a Málaga es mucho más que una marca de calidad agroalimentaria.

“Es un proyecto vivo que une territorio, salud, sostenibilidad y cultura gastronómica, un vehículo para promover hábitos de vida sanos y conectar a las nuevas generaciones con el sabor auténtico de nuestra provincia”, ha añadido.

Estructura de la charla

En cuanto a las charlas, serán impartidas por un nutricionista y un experto en formación en cardioprotección para los más pequeños. Además, acudirá también la empresa Frutas y Verduras Acosta, adherida a Sabor a Málaga, que regalará piezas de frutas frescas a los pequeños al finalizar la charla, animándoles a compartirlas con sus amigos y a emplearlas en diferentes y divertidas recetas.

El objetivo es que los niños aprendan, pero a través del juego. Por ese motivo, el encuentro se estructura de una manera “muy dinámica y divertida”, como ha resaltado Ledesma. En total, cada charla tiene una duración de una hora y se divide en tres bloques.

Antonio Zoido durante el acto de presentación de la campaña contra la obesidad infantil. / L.O.

Juegos y dinámicas

Por un lado, el nutricionista Antonio Zoido expone los beneficios de llevar a cabo una alimentación y hábitos de vida saludables, así como información nutricional sobre diferentes productos. “La verdad es que estamos profundamente contentos por poder llegar a estos 15 colegios y tratar de ayudar en la salud a las familias, puesto que, a través de los niños, llegamos a las casas”, ha compartido Zoido.

En su caso, en la charla, tras haber expuesto unas nociones básicas sobre alimentación, propone a los niños el juego de preparar platos de comida con los diferentes grupos de alimentos que han visto y que deben componer una alimentación equilibrada, variada y saludable. Después, se les plantea que durante toda la semana colaboren en casa para que luego puedan compartirlo con los profesores y con los compañeros.

“Lo que queremos es motivar a que los niños participen abiertamente en su alimentación”, ha explicado el nutricionista, que ha señalado que, muchas veces, a los pequeños no les gusta la verdura porque realmente no las han probado o porque no intervienen en el proceso de elaboración. “Por lo tanto, les invitamos a que lo hagan para que ellos mismos cocinen, lo prueben y se eduquen en lo que tiene que ser una alimentación equilibrada, saludable y sostenible”.

Experto en prevención

Tras el bloque de nutrición, interviene el experto en prevención, que propone un juego en el que comenta los beneficios de una vida saludable y segura, basada en un enfoque muy cercano para que ellos mismos puedan detectar si una persona está sufriendo un problema cardíaco en sus entornos, bien en el colegio, en sus hogares o en otros ámbitos.

“Lo que intentamos es concienciar en que no solamente nos tenemos que quedar en tener una buena dieta, sino también en estar preparados para ayudar a los demás y saber socorrer a alguien en un determinado momento”, ha destacado Ramírez, que ha recordado que cada 20 minutos se produce una parada cardiorrespiratoria en España. “El índice de supervivencia solamente lo podemos subir si desde pequeños aprendemos a no ponernos nerviosos ante situaciones de estrés, si sabemos lo que es estar sano y lo que es estar seguro”.

La campaña, que se inició el 9 de mayo en el Colegio San Isidro de Periana, continuó anteayer en el CEPR Miguel de Cervantes de Álora y en el Colegio Salvador Rueda, de la capital. Y las charlas también seguirán en distintos municipios, como Coín, Cártama, Canillas de Aceituno y Alfarnate.