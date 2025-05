Así es la casa más cara de toda España que ha dejado sin palabras a Ibai Llanos: está en Marbella y cuesta 70 millones de euros

El reconocido 'youtuber' y creador de contenido Ibai Llanos ha sorprendido a sus millones de seguidores con su último descubrimiento: la casa más cara de toda España, valorada en 70 millones de euros, que se encuentra en una de las zonas más lujosas de Marbella, la exclusiva Sierra Blanca.

"Tiene el jardín más grande que habrás visto en tu vida. El Santiago Bernabeu aquí metido en una casa", ha señalado estupefacto el 'youtuber' a sus seguidores mientras muestra las delicias de Villa Bellagio, una impresionante mansión que tiene más de 5.600 metros cuadrados de total lujo y comodidades en la parcela privada más grande de la zona, con 14.000 metros cuadrados de extensión, que ofrece una de las vistas panorámicas más impresionantes al mar Mediterráneo.

Tal y como ha relatado Ibai, este majestuoso inmueble cuenta con 13 habitaciones, 16 baños, "con unos 25 váteres", cuatro cocinas y 14 terrazas. A esto se suman un estudio para trabajar con mayor comodidad, así como ascensor, peluquería y dos saunas.

De igual modo, esta vivienda que ha sido obra del visionario arquitecto Jesús del Valle, que recibió el galardón al Mejor Diseño en los prestigiosos 'Premios Macael' de 2022, dispone de una piscina interior climatizada y otra exterior, a lo que se suma una bolera de grandes dimensiones, un gimnasio completo, una bodega, una sala de cine para 22 personas y una sala de juegos con billar, 'air hockey' y futbolín.

Dos garajes y un enorme salón en la villa más cara de España, situada en Marbella

Además, en el vídeo que se ha vuelto viral en apenas unas horas, el 'youtuber' ha mostrado los cuatro coches de la casa Ferrary que se encuentran en su garaje, al que se suma otro aparcamiento subterráneo preparado para albergar 40 vehículos.

Esta exclusiva propiedad que es gestionada por la agencia inmobiliaria Engel & Völkers, dedicada a las villas de gran lujo, se encuentra en la urbanización cerrada más codiciada de Marbella y se presenta como un testimonio de "brillantez arquitectónica y lujo sin concesiones".

Además, la inmobiliaria explica que este inmueble cuenta con un gran salón que "fluye sin esfuerzo hacia una amplia terraza cubierta" que permite una vista ideal de la costa y de la piscina exterior del entorno, de 22 metros de superficie, que se "funde con el horizonte".

De igual modo, entre sus estancias se incluye un "opulento comedor" para 14 comensales, así como una cocina de exhibición de última generación de 60 metros cuadrados, una cocina de servicio de alta gama y una lujosa zona de barbacoa al aire libre. "Villa Bellagio ofrece trece suites exquisitamente decoradas. La planta principal alberga cuatro suites de 40 metros cuadrados, mientras que las ocho suites restantes, de 50 metros cuadrados cada una, se encuentran en la planta superior", recalca la inmobiliaria.

Una vivienda de lujo en Málaga dedicada a la "relajación y el bienestar"

"El nivel inferior está dedicado por completo a la relajación y el bienestar", indica la empresa sobre este lugar que cuenta con un spa de cinco estrellas con piscina cubierta climatizada, hamman tradicional, sauna finlandesa, gimnasio totalmente equipado, sala de masajes y salón de peluquería y manicura. "Villa Bellagio es una declaración de grandeza, un hito de la maestría arquitectónica y, sin duda, una de las fincas más excepcionales de Marbella, si no de toda España", añaden.

Una vivienda que ha despertado la curiosidad y admiración de los usuarios de las redes sociales, que han llenado el perfil del 'youtuber' de comentarios sobre este enclave privilegiado. "Tengo esa casa y no salgo de ahí", indica una usuaria. Y añade otro: "Es la casa que decíamos mis amigos y yo que íbamos a tener cuando fuéramos millonarios". "Solo le falta supermercado y ya no me ven el pelo en la vida", añade un ciudadano. Y contesta otro con ironía: "Lo que paga de IBI esa casa es mi sueldo de 10 años".