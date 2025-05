Aehcos muestra su preocupación ante los nuevos trámites para viajeros y pide coordinación en la gestión

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha mostrado este jueves "preocupación" ante la futura entrada en vigor de los nuevos trámites para viajeros, exigidos por la Unión Europea, y que "de no gestionarse adecuadamente pueden generar importantes molestias y esperas innecesarias a visitantes y turistas afectando negativamente a la satisfacción con respecto al destino Costa del Sol".

En concreto, en un comunicado, la patronal hotelera se ha referido al nuevo EES, Sistema de Entradas y Salidas, que busca sustituir al tradicional sellado de pasaportes, y al Etias, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, un nuevo prerrequisito para los viajeros exentos de la obligación de visado de corta duración para acceder al territorio europeo. Han detallado que, por lo que respecta al EES, su entrada en vigor está prevista para octubre de 2025 y, en el caso del ETIAS, para el último trimestre de 2026.

Han agregado que estas iniciativas europeas forman parte de un conjunto de medidas que "tienen como objetivo mejorar la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros del espacio Schengen, facilitando a los países de la UE un mejor intercambio de la información con el fin de luchar contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, entre otros retos".

El presidente de Aehcos, José Luque, ha explicado que "con la colaboración de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, desde Aehcos hemos promovido la puesta en marcha de una mesa de coordinación junto al aeropuerto de Málaga, el puerto de Málaga, otros sectores de la industria turística afectados y la Subdelegación del Gobierno en Málaga con objeto de conocer los avances previstos en la aplicación de estos nuevos sistemas de registro de viajeros y prever con anticipación respuesta ante posibles incidencias".

De igual modo, ha añadido que "nos reunimos el pasado mes de abril y, por el momento, no hemos fijado ninguna nueva fecha para retomar esta mesa de trabajo porque no nos consta ningún avance y sabemos que, de no actuar con previsión, la puesta en marcha de estos nuevos sistemas puede generar colas y largas esperas que afectaran negativamente al grado de satisfacción del cliente".

En concreto, ha detallado, el EES sustituye el sellado manual de los pasaportes de los viajeros procedentes de terceros países y permitirá controlar electrónicamente la entrada, la salida, la denegación de entrada y la duración de la estancia de los nacionales de un país no perteneciente a la UE que crucen las fronteras exteriores del espacio Schengen para efectuar una estancia de corta duración (hasta 90 días durante un período de 180 días). Su entrada en vigor está prevista para el próximo mes de octubre y hasta el momento no existe procedimiento, instrucciones, ni formularios concretos que permitan a todos los afectados trabajar con anticipación.

Mercado británico

Por otro lado, Luque ha añadido que "nos preocupa especialmente el mercado británico, que se va a ver muy afectado por estas nuevas exigencias. Hemos de recordar que actualmente, cerca del 27% del total de los turistas que se alojan en la Costa del Sol proceden del Reino Unido. Una cifra que se eleva hasta el 32% si contabilizamos a los viajeros procedentes de EEUU y Canadá".

"Solo el aeropuerto de Málaga registra una media al año de 2.500 visitantes cada hora procedentes del mercado británico, una cifra que en temporada alta puede elevarse hasta las 6.000 personas cada hora", ha precisado.

Además, Luque ha instado a las administraciones "a prever la dotación suficiente de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado así como personal autorizado en aeropuertos y terminales de cruceros para gestionar y atender estas nuevas exigencias de control de fronteras de la Unión Europea".

Por su parte, ha detallado que el Etias es una autorización de viaje, y no un visado, establecido por la Comisión Europea. Está dirigido a los ciudadanos de unos sesenta países no pertenecientes a la UE que gozan de una exención de la obligación de visado de corta duración para viajar al espacio Schengen ampliado. Esta autorización de viaje tendrá una duración máxima de 90 días. Deberán solicitarla, con anterioridad al viaje al territorio europeo, los nacionales de terceros países afectados. En este caso, su aplicación está prevista para el último trimestre del próximo año 2026.