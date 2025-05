Nuevo impulso al tercer hospital de Málaga: "Va a ser un referente en España y en Europa"

El tercer hospital de Málaga “ya no tiene marcha atrás”. Así lo han reiterado tanto la consejera de Economía y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, como la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que han destacado que con la publicación de la licitación de las obras en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) esta semana se ha dado el “pistoletazo de salida” para construir la que será “la mayor obra de ingeniería civil de los últimos 50 años”.

“Ahora sí podemos decir alto y claro que, gracias al Gobierno de Juanma Moreno, este gran hospital, esta ciudad sanitaria, va a ser una realidad”, ha resaltado España, que ha asegurado que la construcción de esta infraestructura sanitaria “de primer nivel” supondrá un “antes y un después” en la sanidad pública de la provincia.

En este sentido, ha afirmado que este proyecto “va a ser un referente no solo en Andalucía, sino también en España y en Europa”. Además, ha destacado que es un hospital con “visión de futuro porque está planificado para poder absorber y tener en cuenta todo el crecimiento poblacional de la provincia de Málaga y del área metropolitana”, ha subrayado la consejera en una rueda de prensa celebrada en los aparcamientos del Hospital Civil. “Muy pronto tendremos aquí un hall, un pasillo o un quirófano”, ha señalado Navarro, que ha insistido en la gran envergadura del proyecto que ha requerido la colaboración de todas las consejerías del Gobierno andaluz.

Plazos

Respecto a la fecha de inicio de obras, la consejera ha señalado que confían en que puedan empezar “el año que viene”, pero no ha querido comprometerse a dar ningún tipo de plazos. “A partir de julio, que es el fin de presentación de ofertas, habrá que analizarlas, y no es un trabajo fácil. También depende de si luego hay recursos o no por parte de las empresas que presenten las ofertas. Es muy difícil darles un plazo, pero estaremos tramitándolo con celeridad para que sea lo antes posible”, ha puntualizado.

Como ha recordado la consejera, las empresas interesadas tendrán hasta el 22 de julio para presentar sus ofertas para la construcción del nuevo hospital y explotación de los aparcamientos que cuentan con un presupuesto base de 607,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 75 meses, es decir, seis años y tres meses. De manera que, si se cumplen las últimas previsiones, las obras deberán estar finalizadas en el año 2032.

Cumplir una deuda

“Vamos a quitar esa deuda que la Junta de Andalucía tenía con Málaga”, ha afirmado España, que, al igual que Navarro, ha arremetido contra la anterior gestión socialista recordando las promesas “incumplidas” y “vacías” respecto a este proyecto de macrohospital. “Va a dejar de ser una aspiración y se va a convertir en una realidad imparable”, ha remarcado la consejera, que ha criticado que han sido “30 años de abandono socialista en el tema sanitario”.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / La Opinión

En cuanto a los trámites, ha reconocido que ha sido un “proceso difícil”, pero que, desde su tramitación en el año 2021, se han superado “más de 30 hitos administrativos”. Los últimos pasos dados estas semanas ha sido la aprobación de una partida de 355 millones de euros por el Consejo de Gobierno para complementar las anualidades necesarias para la construcción del hospital y la adjudicación de un acuerdo marco por casi 89 millones de euros para la realización de unas obras previas en otros centros sanitarios de la provincia que permitan comenzar con las obras del tercer hospital, como el traslado del aljibe, el traslado de la línea de media tensión o del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga.

Y, finalmente, el pasado martes, la publicación oficial del anuncio de licitación en el DOUE para la construcción del nuevo centro hospitalario, que será financiado al 85% con fondos europeos. “El metro viene de camino para completar las comunicaciones que requiere, en definitiva, una infraestructura de esta envergadura”, ha anunciado también este viernes la consejera.

El hospital más grande de Andalucía

El tercer hospital de Málaga que, según España, supondrá una “auténtica revolución sanitaria en nuestra provincia”, dispondrá de 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos “con la más alta tecnología”, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, cerca de 40 consultas de enfermería y un espacio dedicado a la docencia y a la investigación.

Las obras se dividirán en dos fases que comenzarán con la construcción del edificio de aparcamientos, que tendrá siete plantas sobre rasante y tres bajo rasante. Concluida la primera etapa, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda fase, que durará 60 meses y que está destinada a la construcción del edificio hospitalario, con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Concluidos los trabajos, el complejo contará con un total de 1.767 plazas para vehículos normales y 128 para motos.

España ha puesto en valor que, entre 2018 y 2024, la inversión en infraestructuras sanitarias en la provincia de Málaga ha alcanzado los 330 millones de euros, lo que representa un incremento del 627% respecto al periodo 2011-2018. “Se ha dado la vuelta la situación: de estar a la cola en camas hospitalarias por habitante, a contar con el hospital más grande y más avanzado de toda Andalucía”, ha señalado.