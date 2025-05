“La resistencia a los antibióticos es una pandemia ya”

Las enfermedades infecciosas se presentan como un desafío cada vez mayor para la salud pública debido a factores como la resistencia a los antibióticos, el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) o la llegada de nuevos virus tropicales. “En España mueren más personas por resistencia a los antibióticos que por accidentes de tráfico”, advierte el doctor Federico García, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que reivindica con firmeza la necesidad de reconocer oficialmente la especialidad de enfermedades infecciosas para poder afrontar todos estos nuevos retos, que, lejos de desaparecer, amenazan con agravarse.

España es el único país de la UE que no tiene reconocida la especialidad MIR de enfermedades infecciosas, ¿por qué es tan necesario y urgente que se reconozca?

La urgencia y la necesidad es muy clara. Ahora mismo, concurre una circunstancia y es que muchos de los “especialistas sin papeles” que se han dedicado a enfermedades infecciosas se están jubilando. La forma en la que se consigue la formación en enfermedades infecciosas en este país ahora mismo es una forma totalmente altruista. “Si yo quiero ser infectólogo, pues me intento formar como puedo”. De manera que, en España las enfermedades infecciosas es una especialidad encubierta porque hay magníficos profesionales que se dedican a las enfermedades infecciosas, pero, muchos de ellos, se están jubilando. Entonces, uno de los motivos por los que necesitamos que haya una formación reglada en enfermedades infecciosas es precisamente por esto. Porque hay un relevo generacional que puede hacer que todo el expertise y toda la excelencia que hay en este país se pueda perder. El segundo motivo es que las enfermedades infecciosas han evolucionado de una manera espectacular. Ahora ya no vale que un infectólogo sepa de VIH o de ITS. No, un infectólogo tiene que saber de todas las disciplinas que abarcan las enfermedades infecciosas. Y para esto tiene que tener una formación reglada. Y también por motivos ya de inequidad. Porque está demostrado que, si los episodios graves de una enfermedad infecciosa en los hospitales los tratan y los llevan los especialistas de enfermedades infecciosas, se reduce la mortalidad. Con lo cual, los motivos son múltiples y por eso llevamos casi 20 años demandando que haya una especialidad de enfermedad infecciosa.

Un gran problema de salud pública y que es protagonista de este congreso es la resistencia a los antibióticos, ¿considera que se le está dando la importancia que se merece a esta problemática?

Sí, se le está dando. En España tenemos un Plan para la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), que es un plan que colabora con muchas sociedades científicas y, como no, con la SEIMC. Entonces, realmente sí se le está dando. Lo que creemos es que no hay conciencia en la población del problema que supone esto que llamamos la pandemia silenciosa.

¿La resistencia a los antibióticos va a ser entonces la pandemia del futuro?

Seguro. Es una pandemia ya. O sea, nosotros lo consideramos la pandemia silenciosa. Desde SEIMC hemos hecho varios estudios, que han sido realizados en muchos hospitales de toda España, y realmente es un problema porque en España mueren más personas por resistencia a antimicrobianos que por accidentes de tráfico. Y fíjense ustedes en la conciencia que hay de cómo se tienen que evitar los accidentes de tráfico y la resistencia antimicrobiana es un problema mayor. Y lo que queremos es que esto lo sepa la población. Porque seguro que todos, si somos conscientes de un problema, lo evitamos. Y parte del problema de la resistencia antimicrobiana es porque no hay una conciencia dentro de la población e, incluso, de los profesionales.

¿Y por qué se genera esta resistencia a los antibióticos?

Fundamentalmente por prescripciones que no son necesarias y por tiempos de tratamiento que no se cumplen. Cuando usted tiene una infección respiratoria, que va a ser una infección vírica, si puede o algún profesional, a lo mejor, le prescribe un antibiótico. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, porque todos los microorganismos que usted tiene en su microbiota normal, al estar en contacto con esos antibióticos que usted no necesita, generan resistencia. Y estos microorganismos pueden ser parte de la microbiota normal y pueden producir enfermedad y se pueden transmitir también a otras personas. Por lo tanto, ese es uno de los motivos, la prescripción inadecuada. Y, luego, otro motivo, evidentemente, es el tiempo. Cuando se da una prescripción antibiótica es muy importante que el tiempo de tratamiento se complete. Si nosotros la prescribimos para 7 días, no vale que, como a los 3 días me encuentro mejor, que lo hacemos todos, entonces dejo la medicación.

Otro problema candente es el notable aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) que se ha registrado en los últimos años, ¿qué factores se encuentran detrás de esta subida?

Fundamentalmente dos factores. Uno es que los hábitos sexuales han cambiado, esto es una realidad. Y, luego, que hay menos miedo a determinadas enfermedades que limitaban mucho el contacto y cómo se hacía ese contacto. También es verdad que los métodos de diagnóstico y el acceso al diagnóstico han mejorado. Eso es un factor que también puede influir, pero el factor principal es que los hábitos sexuales han cambiado y que se usan menos métodos de protección. La infección VIH es una infección que ya no mata, es una infección que se controla. Tenemos la suerte de saber que cuando un paciente VIH está indetectable, no tiene carga viral, no transmite el VIH. Pero esto también ha propiciado que se haya perdido mucha concepción de “tengo que prevenir que tenga una ITS”.

Federico García, presidente de la Sociedad Española de las Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. / Álex Zea

Este aumento de las ITS también se ha registrado en la población adolescente, ¿qué podemos hacer para frenar este aumento entre los más jóvenes?

Promoción de la salud. Esto está claro. Diagnosticar precozmente. Tenemos que cambiar un poco la filosofía de cómo accedemos a la población. Tenemos que proporcionar nuevas técnicas de diagnóstico, el self-testing, el que si yo quiero saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual sea capaz de hacerlo con las condiciones de privacidad que yo quiera. Puedo acudir a un hospital o puedo tener un autotest. Esto es necesario, pero, sobre todo, mucha promoción de la salud en la población joven y, también, en la población adulta porque también está habiendo un incremento de ITS en población mayor de 60 años. Tienen que saber que los métodos de barrera son los métodos que de verdad consiguen que no haya transmisión de infecciones de transmisión sexual.

Otras de las grandes amenazas que se plantean a día de hoy es el aumento de los virus tropicales en España, ¿por qué cada vez hay más casos, por ejemplo, de virus del Nilo Ocidental (VNO) o dengue?

Esto está clarísimo. Primero, cambio climático y segundo por lo que viajamos. O sea, el que yo pueda estar hablando con usted aquí y esta tarde pueda estar en Tailandia, Bangkok o Singapur, esto hace que podamos llevar vectores y enfermedades muy rápidamente de un sitio a otro. Por lo tanto, la globalización y, sobre todo, el cambio climático es lo que han propiciado que vectores que no tenían condiciones para poder estar y vivir en España, ahora mismo tienen las condiciones ideales para poder desarrollarse. Por lo tanto, si tenemos los vectores aquí y tenemos personas que pueden traer vectores infectados, pues tenemos el caldo de cultivo para lo que está pasando. Que el dengue, virus del Nilo y muchas otras enfermedades tropicales antes la llamábamos enfermedades emergentes, y ya estamos prácticamente abandonando el concepto de emergente.

¿Corremos entonces el riesgo de que se establezcan en España enfermedades tropicales?

Totalmente. Algunas de estas enfermedades son ya endémicas en algunos países europeos y lo serán muy pronto en España, sin ninguna duda.

¿Y estamos preparados para enfrentarnos a ellas o hacen falta más sistemas de vigilancia?

Yo creo que estamos preparados. Esto es algo que hemos aprendido. El estar preparados frente a nuevas enfermedades es algo que se ha potenciado mucho desde la pandemia de Covid-19. Evidentemente, seguro que no estamos preparados al 100%, pero yo creo que tenemos un sistema sanitario robusto para poder abordar esta problemática. En Andalucía tenemos unidades de enfermedades tropicales muy potentes, una vez más, porque están llevadas por infectólogos. Y este es otro motivo por el que necesitamos formar a los residentes.

En el caso del virus del Nilo, ¿por qué Andalucía es una de las zonas más afectadas?

Pues por la condición climática que hay, sobre todo, en la zona del Guadalquivir, y por la cabaña también de equinos. Lo único que faltaba en esta zona era el clima, el cambio climático. Pues ya tenemos el cambio climático, y ya tenemos la situación y el escenario perfecto para que estemos asistiendo a una emergencia de casos de virus del Nilo y, afortunadamente, creo que en Andalucía estamos bien preparados. Andalucía tiene un sistema robusto. Desde la pandemia del virus de Covid hemos tenido varias situaciones preocupantes. Acuérdese usted de la listeria, del virus del Nilo o del Monkeypox. Y este es otro motivo por el que necesitamos la especialidad. Si es que las alertas sanitarias fundamentalmente los últimos años han sido por enfermedades infecciosas y seguirán siendo.

¿Y vamos a poder erradicar el VNO, tanto en Andalucía como en el resto de España, o ya estamos condenados a vivir con él?

Esa es una excelente pregunta que tiene una respuesta difícil. Realmente eliminar la transmisión del virus del Nilo es controlar la propagación de los vectores y esto es muy difícil. Todos sabemos las campañas de fumigación que se están haciendo, sobre todo la en el área del Bajo Guadalquivir, pero mi opinión personal es que va a ser difícil de controlar.

Otro de los temas que están copando los titulares estos meses, sobre todo aquí en Málaga, es el sarampión. ¿A qué se debe este repunte?

Esto es algo realmente sorprendente, porque en las enfermedades infecciosas que tienen una vacuna que es eficaz, la vacunación es un arma excelente y todos lo hemos visto. No ha habido casos de sarampión. Pero, en cuanto hay una relajación, no en las políticas, sino en el acceso, una vez más, por falta de concienciación de la población, pues aparecen estos brotes que son muy preocupantes. Y, como usted dice, Málaga es un hotspot en este momento de este brote de sarampión. Y son casos que son muy graves. O sea, todas las enfermedades transmisibles que tienen una vacuna eficaz, es que deberíamos estar cercanos a la erradicación. Esto no se ha conseguido nada más que con la polio. Pero bueno, en Andalucía tenemos tasas de cobertura de vacunación excelentes. El sarampión lleva mucho tiempo en el calendario vacunal, como usted sabe. Y ¿Por qué pasa esto? Por falta de acceso a la vacuna, no porque no lo proporcione la Administración, sino por falta de concienciación de algunos nichos de población.

Virus del Nilo, covid, gripe aviar, viruela del mono… ¿Qué va a ser lo próximo?

Pues lo próximo, en teoría, debe ser la gripe aviar. Dentro de los que saben mucho de predicciones, siempre está en primer lugar la gripe aviar. Pero ya lleva un tiempo como candidato y, al final, no se está produciendo, afortunadamente, esta pandemia por gripe aviar. Yo creo que si es gripe aviar tenemos suerte, porque estamos preparados. En el caso que no sea la gripe aviar o que no sea nada de lo que usted está diciendo y que tengamos un nuevo patógeno que tengamos que hacer pues todo lo que hicimos en el Covid. Que tengamos que identificarlo, que hacer las vacunas, que vacunar a la población…. Con la gripe aviar yo creo que tenemos bastantes armas para que no suceda lo que sucedió hace ya casi casi años.

Sin duda, vamos a seguir asistiendo a emergencia de enfermedades infecciosas que vamos a tener que frenar.

¿Entonces se cree que la gripe aviar va a ser la próxima pandemia?

Sí, en todas las quinielas está la gripe aviar como el próximo patógeno que saltará, y que ya está saltando, de sus hospedadores naturales al ser humano.

¿La llegada de nuevas pandemias se va a convertir en algo habitual?

Sin duda. Lo hemos visto desde el Covid. Hemos tenido en Andalucía el brote de listeria. A nivel mundial el brote de Mpox. Ahora mismo hay un brote de Mpox por un clado diferente que tiene más mortalidad de viruela M que, afortunadamente, está circunscrito fundamentalmente a las áreas de África y no ha saltado al resto del mundo, pero puede saltar. O sea que realmente hemos asistido a muchas pandemias que se han conseguido limitar y, sin duda, vamos a seguir asistiendo a emergencia de enfermedades infecciosas que vamos a tener que frenar. Y para frenarlas, volvemos a lo mismo, esto es una lucha de muchos actores implicados, uno fundamental son los especialistas en enfermedades infecciosas, que juegan y han jugado un papel fundamental en la pandemia del Covid.

¿Cómo ve entonces la evolución de las enfermedades infecciosas? ¿Vamos a lograr frenarlas o, al revés, van a ir a más?

Siempre vamos a tener enfermedades infecciosas. El problema de los microorganismos es que son muy adaptables y con las bacterias tenemos el problema de la resistencia antimicrobiano. Con los virus, tenemos muchos virus frente a los que no tenemos vacunas, y la vacuna sería la forma de verdad de erradicar estas enfermedades. Y, en este momento, hablar de una posibilidad de que en un futuro no haya enfermedades infecciosas, desde mi punto de vista, es una utopía. Sería fantástico, pero realmente es difícil que esto suceda.

