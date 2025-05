Málaga tiene el objetivo de llegar a 20 metros de zonas verdes por habitante antes de 2030

El PSOE, la izquierda y Vox criticaron en distintas direcciones las políticas sobre sostenibilidad del Ayuntamiento. La viceportavoz socialista Begoña Medina cuestionó la veracidad de los datos ofrecidos por el equipo de gobierno sobre el estado de las zonas verdes y el arbolado urbano. «Esos datos no se pueden confirmar porque no están recogidos en ningún informe oficial», afirmó. En su opinión, «Málaga necesita más árboles, más islas verdes y no más hormigón como en los terrenos de Repsol, dónde se ha perdido una oportunidad de oro para crear un pulmón verde».

La portavoz adjunta de Con Málaga y líder provincial de IU, Toni Morillas, consideró que «la ratio actual de zonas verdes urbanas útiles por habitante es insuficiente para una ciudad con el potencial de Málaga». «No llega a 5 m2 /habitante si se obvian del cómputo las grandes áreas verdes forestales o naturales, de dudosa inclusión, como el paraje de la desembocadura del Guadalhorce, La Finca y Jardín Botánico de la Concepción, el Monte Victoria, el Monte Gibralfaro o El Morlaco; y se contabilizan hasta rotondas con césped artificial o pintadas de verde», añadió. A su vez, expuso que «el último informe oficial de indicadores de sostenibilidad que nos consta, de 2022, publicado con sus correspondientes mapas por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), pero que ya no está disponible en la web de este extinto organismo, situaba la ratio en 9,22 m² /habitante, cifra muy inferior a los valores recomendados por la Unión Europea de 20 m²/habitante», sentenció Morillas.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, aseveró que la estrategia ‘One Health’ para una ciudad más saludable y sostenible «es puro humo y propaganda que, además, está muy alineada con la agenda europea del PP en su promoción de la agenda 20/30 ». «Viendo las iniciativas públicadas de este proyecto y respecto al incremento de zonas verdes sobre el que se aseguran ciertos metros cuadrados por habitantes, tenemos que decir que esto no se da. No es real. Hace unos meses, en una iniciativa presentada por nuestra parte para la recuperación del parque infantil de Avicena, denunciamos precisamente el populismo que este tipo de medidas representan y que desde luego Málaga no cumple», recalcó Alcázar.