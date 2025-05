Dos años más de alcaldía, según De la Torre: mucho sobre vivienda, poco de los grandes proyectos

En el ecuador de su séptima legislatura como alcalde de Málaga, Paco de la Torre se detuvo a hacer balance con el tiempo justo para desgranar lo contemplado, en casi una treintena de folios, sobre "todo lo que se ha hecho" en dos años más de alcaldía. Y ya van 25, todo un cuarto siglo de mandato que le da tablas para afrontar cualquier tipo de situaciones y, por ejemplo, sortear en unos tres cuartos de hora una intervención maratoniana sin apenas dejar resquicios a la autocrítica y a las preguntas. Incluso, el regidor se puso a repasar con detalles el periplo que -con el colchón recuperado de una mayoría absoluta- va desde mayo de 2023 hasta ahora. Y lo hizo sin mencionar sombras como las que le asaltaron en sus albores, cuando su apuesta estrella por la Exposición Internacional 2027 se quedó sin premio. Al encender el micrófono del Patio de Banderas del Ayuntamiento acompañado por Elisa Pérez de Siles, el regidor comenzó hablando de las políticas municipales de vivienda, esa materia que tanto descontento está generado entre los ciudadanos que son víctimas del drama habitacional. En estos planes se detuvo bastante para destacarlos, y hasta defendió con pasión esos futuros 'minipisos' para alquiler barato, cuyos trámites están en ciernes. En su disertación, hubo mucho espacio para la vivienda protegida y pocas novedades sobre los grandes proyectos.

Grandes proyectos

Así, prefirió no admitir cierto estancamiento del Auditorio y le tiró de la oreja al Gobierno central: "Espero que se den cuenta que sería una discriminación intolerable, en los 80 hacían auditorios al 100% y Málaga pudo tener uno, como Valencia o Murcia, no entiendo que 40 años después ese 21% no pueda ponerlo".

Además, sobre el plan Málaga Litoral proclamó que "sigue vivo", con cuatro anteproyectos redactados y a la espera de fondos europeos que financien la mitad de la redacción de los proyectos.

Y sobre el equipamiento cultural de la parcela del Astoria-Victoria, refirió avances en los trámites para la concesión demanial directa a la Fundación Unicaja de este suelo para la construcción de su sede principal y de un espacio con uso cultural, a la vez que también introducía el Caixaforum proyectado.

Y en relación a la obra de reparación de la cubierta de la Catedral de Málaga, el regidor celebró sus avances y hasta se atribuyó cierto liderazgo en la orientación técnica que ha llevado a actuar sobre el tejado.

Por lo demás, enumeró una lista prolongada de aportaciones en estos dos años, desde el cementerio de animales hasta la eliminación de los patinetes o el crecimiento de las zonas verdes, o microactuaciones en los barrios con 36,2 millones de euros para 2025, que se suman a los 32 del año pasado

Además, vinculó a la creación de "nuevas centralidades" en la ciudad la licitación de las obras del parque de Frank Capra en Teatinos, por Bizcochero Capitán, o los avances para transformar el Paseo Marítimo de Pedregalejo, a la vez que se desarrolla la renaturalización de Huelin y continúan los trabajos en el Campamento Benítez.

Más VPO

Al inicio de su balance, De la Torre resaltó que, en materia de promoción de vivienda pública, el Ayuntamiento continúa con el cumplimiento del Plan de Vivienda y Suelo que contempla la construcción 8.900 nuevas viviendas: 4.100 protegidas y 4.800 libres. "Durante este año se ha formalizado la adquisición por parte del Ayuntamiento de los suelos de Soliva Oeste en los que se prevén 1.000 nuevas viviendas protegidas y estas viviendas, no previstas inicialmente en el Plan municipal, se suman a las 4.100 contempladas, por lo que el total de VPO que promoverá el Consistorio hasta final de mandato asciende a 5.100", explicó.

El regidor también expuso que, desde el inicio del mandato en junio de 2023, "el Ayuntamiento ha iniciado la promoción, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, de un total de 3.500 viviendas protegidas y 3.788 viviendas libres. "En concreto, de éstas VPO, 1.041 están actualmente en construcción; 1.371 en fase de solicitud de licencias; en licitación de obras hay otras 5; y en fase de proyecto 1.010 VPO y 117 alojamientos", apuntó antes de añadir que "la inversión municipal para la construcción de estas promociones asciende a 120 millones de euros".

Además, De la Torre recordó -en relación al decreto de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 24 de febrero, que "en el Pleno del mes de marzo se aprobó la adhesión a la disposición por la cual se incrementa un 20% el número de viviendas y un 10% el índice de edificabilidad en aquellas parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida". "En el caso de Málaga, esta medida será de aplicación en 11 promociones públicas y privadas lo que supondrá elevar el número de viviendas respecto a las previstas en 414", enfatizó De la Torre.