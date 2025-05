Bernardo Quintero aparca la gestión de Google en Málaga para centrarse en la investigación: "Me vuelvo a la cueva, donde se cocinan las ideas"

El malagueño Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, ha anunciado este martes que deje la gestión en primera línea del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga para centrarse en las labores de investigación dentro de la compañía, el campo que, según siempre ha confesado, es el que más le apasiona. "Hace una semana anunciamos internamente que dejaba mi rol de manager de equipos en Google. No ha sido una decisión de última hora, sino el resultado de un proceso que llevábamos tiempo planificando", ha comentado Quintero en redes sociales.

"Siempre he dicho que tengo la suerte de estar rodeado de gente mejor que yo. Personas a las que admiro, no solo por su talento profesional, sino por los valores humanos que los sustentan. Pero no basta con decirlo. Por eso me alegra mucho que, a partir de ahora, tenga más visibilidad el liderazgo que ya venía ejerciendo Emiliano Martinez Contreras al frente de producto, Juan Antonio Infantes Díaz al timón de ingeniería y Paloma Simón Márquez al mando de GSEC Málaga", ha apuntado.

Quintero, según ha detallado a este periódico, deja así de ser manager de varios equipos que le reportaban y se dedicará más a tema de investigación y desarrollo, especialmente en la intersección de IA y ciberseguridad. En todo caso, seguirá trabajando desde Málaga y liderando el equipo, pero sin la gestión de equipos en el día a día, y por tanto, dando oportunidad a otras personas del organigrama para que tegan un papel más relevante.

"Me vuelvo a donde se cocinan las ideas"

Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973), que el pasado mes de marzo fue nombrado doctor ‘honoris causa’ de la Universidad de Málaga (UMA) ha agradecido a sus colaboradores que hayan dado este "paso al frente" y ha asegurado que, con ellos, "el futuro de Google Málaga está en sus manos, en las mejores manos".

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y responsable del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, situado en el paseo de la Farola. / Francis Silva

"Me vuelvo a la cueva, al sótano de Google… a ese sitio donde se cocinan las ideas. A experimentar, a fallar, a frustrarme… y a sentir ese subidón cuando por fin algo funciona. Vuelvo al origen, a lo que me apasiona, a lo que me hace feliz. Vuelvo donde siento que puedo aportar más", ha comentado.

Gran defensor de la educación pública

Quintero, uno de los rostros más conocidos de la exitosa Málaga tecnológica, es además un ferviente defensor del papel de la educación pública, a la que durante el discurso de nombramiento como doctor 'honoris causa' de la UMA califiicó como "el mejor ascensor social que existe" y "el mayor acto de justicia que una sociedad puede hacer por su futuro".

"Este doctorado 'honoris causa' no es solo un reconocimiento. Es un compromiso para seguir apostando por la educación pública, por la innovación, por el talento de Málaga. Para que más jóvenes, sin importar de dónde vengan, puedan encontrar su propio camino. Porque, al final, el éxito no es lo que uno consigue para sí mismo. El verdadero éxito es lo que eres capaz de generar para los demás", comentó en ese momento el artífice de la llegada de Google a la ciudad.

"Si Málaga se ha convertido en un polo de referencia en ciberseguridad, no ha sido por casualidad. Ha sido porque universidad e industria han trabajado juntas, creando un círculo virtuoso donde la inversión genera talento y el talento atrae inversión. Y en ese círculo, la educación pública vuelve a demostrar su verdadero valor: No solo forma profesionales. Transforma el tejido económico y social de una ciudad", añadió en otro momento de su intervención.

Para ello, solicitó el "compromiso" del tejido empresarial y, especialmente, de las empresas tecnológicas. "No basta con buscar talento en el mercado, hay que ayudar a crearlo. Y para ello, no hay mejor aliado que la Universidad de Málaga", expueso.