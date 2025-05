El futuro de la ciudad mediterránea, condicionado por la movilidad y el problema de la vivienda

En la mañana de hoy, La Opinión de Málaga ha presentado en el Hotel Vincci Posada del Patio de la capital malagueña las conclusiones previas del Consejo de Málaga en la II edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa del grupo Prensa Ibérica y la Fundación la Caixa cuyo objetivo es convertir el área mediterránea en referente mundial en cuanto a desarrollo y proyección de futuro desde una visión integral que vertebra los intereses de los distintos territorios, promueve un progreso sostenible y socialmente justo e influye en la toma de decisiones sobre proyectos que tengan un impacto positivo en la vida de las personas.

El evento que organiza Prensa Ibérica y Fundación La Caixa se celebrará los próximos días 17 y 18 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) de la capital malagueña, serán dos jornadas repletas de conferencias y mesas redondas de análisis de expertos y contará con la presencia con personalidades del mundo político, como Matteo Renzi, senador de la República italiana, y Enrico Letta, ex primer ministro italiano. También está prevista la participación de cuatro presidentes autonómicos: Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Marga Prohens (Baleares), Salvador Illa (Catalunya) y Fernando López Miras (Murcia). La cita contará además con la participación de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, entre otras autoridades en un evento que contará con el patrocinio de Moeve, Caixabank, Endesa, Telefónica, Metrovacesa, Iberdrola, Renfe, Naturgy, Mango, Aena, Pamesa, Mercadona, Simetria, Fundación Pacha, TM Grupo Inmobiliario, Booking.com, Statkraft y Be Bartlet, y el apoyo de la Junta de Andalucía, el Govern de les Illes Balears, Generalitat de Catalunya, la Región de Murcia, Ibiza Illes Balears, Ajuntament de Palma, Diputación Provincial de Málaga y Ayuntamiento de Málaga.

Jose Ramón Mendaza, director de La Opinión / Gregorio Marrero

El Mediterráneo, "referente mundial"

Dio la bienvenida a los asistentes el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza, quien destacó que el objetivo del Foro que se celebrará en junio es convertir el área mediterránea en referente mundial en cuanto a desarrollo y proyección de futuro desde una visión integral: "vertebrando los intereses de los distintos territorios, promoviendo un progreso sostenible y socialmente justo e influyendo en la toma de decisiones sobre proyectos que tengan un impacto positivo en la vida de las personas". Para Mendaza, los éxitos urbanos de las ciudades como Málaga, "necesitan descomprimirse y avanzan hacia el concepto de ciudad región que sume las fortalezas de su entorno y de su territorio". Para conseguir esto -según el director de nuestro periódico- "hace falta atender asuntos como la crisis climática, la falta de vivienda, la necesidad de una movilidad eficiente y reforzar la conectividad digital, la innovación y apostar por un potente ecosistema tecnológico".

Tras Mendaza tomó la palabra Carlos Conde, segundo teniente de Alcalde y concejal del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, y Presidente de la Junta de Distrito nº 2 del Ayuntamiento de Málaga, quien comentó que la capital de la Costa del Sol es un caso de éxito y una tierra de oportunidades "pero tiene que afrontar desafíos. El éxito no es fruto de la casualidad, es fruto de la colaboración público-privada y donde la sociedad civil participa en este progreso", añadió Conde, quien resaltó la idea de que la actual situación de Málaga "es fruto de la estrategia que hemos sabido implementar desde hace años". Conde señaló a la vivienda como el mayor problema que sufre la ciudad y destacó que todavía queda mucho por hacer "y no podemos morir de éxito. Nuestro futuro depende de ello", finalizó.

Carlos Conde, durante su intervención / Gregorio Marrero

Ciudades inteligentes

Tras Conde se celebró la primera de las dos mesas redondas programadas para la jornada. “Ciudades Inteligentes” llevó por título y en ella debatieron, moderados por José Ramón Mendaza, Susana Carillo, Innovation Project manager en Endesa; Leopoldo Sánchez, director territorial de Administraciones públicas en Andalucía oriental de Telefónica; y Antonio Fernández, delegado institucional de Iberdrola en Andalucía.

Las empresas representadas trabajan para mejorar la vida de las personas. Endesa, Telefónica e Iberdrola llevan ya muchos años, con Málaga en muchos de los casos como ciudad pionera de muchos proyectos, implementando soluciones que tienen que ver con la creación y gestión de datos y redes, la creación de entornos sostenibles, la descarbonización, el impulso de la economía circular, la electrificación de la movilidad, etc. "Málaga es un sitio donde se experimenta con las nuevas iniciativas. Siempre ha querido ser un Living Lab. La colaboración público-privada ha sido clave para conseguir financiación para llevar a cabo múltiples proyectos tecnológicos", aseguró Susana Carillo.

Primera de las mesas redondas / Gregorio Marrero

Leopoldo Sánchez aludió a la alta calidad de la conectividad digital en el territorio malagueño: "Estamos en un punto inmejorable, España es el tercer país de la OCDE en este parámetro. Hemos eliminado el cobre y todo ahora es fibra óptica. El 5G está muy extendido. Es un momento inmejorable y lo que hay que hacer es transformar ese momento y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía".

Antonio Fernández aludió a la movilidad, donde Málaga también ha sido pionera: "La movilidad no es solo la movilidad de los coches por la ciudad, afecta también al puerto y al aeropuerto, al transporte de última milla; a los autobuses urbanos eléctricos y al transporte de mercancías. El representante de Iberdrola indicó que “en España hay ya más de 40.000 puntos de recarga operativos. 9.000 de ellos son de Iberdrola, y más de 1.000 de recarga rápida o ultrarápida. Como país, con esos 40.000 puntos, tenemos una mejor relación de puntos de recarga por vehículo que otros países. Como es el caso de Portugal, ellos tienen 21 vehículos por punto de recarga, mientras que en España hay 12 vehículos por punto de recarga”.

Conclusiones previas

Tras la primera mesa redonda, Ana Montañez, comisaria del consejo de Málaga en la II edición del Foro del Mediterráneo y periodista de La Opinión de Málaga, tomó la palabra para presentar las conclusiones después de las reuniones que ha tenido el del Consejo de Málaga sobre el crecimiento y retos de las ciudades mediterráneas en los meses previos a la celebración del Foro. Hay que recordar que el foro es la cristalización del trabajo que se ha llevado a cabo en el último año en ocho consejos de expertos, que se han reunido para diagnosticar y aportar soluciones a los principales retos económicos y sociales de la zona. Cada uno de ellos ha sido impulsado por diferentes diarios el grupo Prensa Ibérica. Diario de Mallorca ha capitaneado Turismo y cambio climático; Diari de Girona se ha encargado de Persona; Levante ha organizado Movilidad; La Opinión de Málaga ha planificado Ciudad Mediterránea del Futuro; El Periódico Mediterráneo se ha ocupado de Energía e industria; La Opinión de Murcia se ha hecho cargo de Agua; El Periódico se ha responsabilizado de Economía Azul, e Información de Alicante ha realizado el foro Desafíos inmobiliarios sostenibles.

La periodista de La Opinión Ana Montañez se encargó de las conclusiones de las reuniones previas del II Foro del Mediterráneo / Gregorio Marrero

La comisaria del consejo en Málaga pasó revista a las tres reuniones previas que se han celebrado en Málaga desde el mes de enero ( Cambio climático, desarrollo urbano y gobernanza; Vivienda; y, por último, Movilidad, conectividad e innovación) y enumeró a todos los participantes en ellas.

Montañez resumió las conclusiones en torno a cuatro ítems: crecimiento y planificación territorial; personas y viviendas; movilidad; y conectividad, innovación, gobernanza y competencias.

En crecimiento y planificación territorial se llegó a la conclusión que el área mediterránea es vulnerable a los desequilibrios climáticos que pueden lastar el PIB y con un cambio climático que incrementa la frecuencia y severidad de los eventos extremos a los que de por sí es proclive esta zona y que exige un cambio de paradigma en la planificación urbana que tenga en cuenta estos riesgos porque está en juego la seguridad de las personas y los motores económicos como el turismo y la atracción de talento. El Mediterráneo, además, puede convertir la debilidad en fortaleza y ser pionero en innovación para adaptar a las ciudades y crear un sistema económico y una industria basada en la energía renovable.

El hotel Vincci Posada del Patio fue sede de la presentación de las conclusiones previas del II Foro del Mediterráneo / Gregorio Marrero

El segundo punto, Personas y viviendas, analizó el crecimiento de las ciudades que se han convertido en imanes de población y que provoca que se agrave en el entorno mediterráneo la crisis de la vivienda y que ve cómo se reduce el stock disponible, con unas VPOs desaparecidas del sistema y que hace que los hogares destinen más del 50% de los ingresos para la vivienda lo que reduce la capacidad de ahorro y el consumo de bienes y servicios.

El tercer paquete de conclusiones habló de movilidad, cuya gestión es, quizá, el mayor desafío al que se enfrentan las administraciones y donde la falta de infraestructuras en movilidad lastra el planeamiento, la expansión de la ciudad y su desarrollo económico y en el que hay soluciones a corto plazo como el refuerzo del transporte público por carretera y de la infraestructura ferroviaria existente (las frecuencias). A largo plazo se habló del Tren Litoral y de la ampliación del Metro.

El capítulo de conclusiones finalizó con las referentes a la conectividad, innovación, gobernanza y competencias. Salieron a la palestra aspectos como la financiación, que exige más colaboración público-privada y avanzar hacia modelos de financiación híbrida; la movilidad sostenible por salud pública, para cumplir los objetivos de descarbonización y reducción de la dependencia energética, y la creación de esferas territoriales más amplias a la hora de hablar de gobernanza.

Segunda mesa redonda de la jornada / Gregorio Marrero

Retos de las ciudades

Tras las conclusiones, se celebró la segunda mesa redonda de la mañana, titulada “los retos del crecimiento de las ciudades: vivienda, movilidad e innovación”. Moderados por el director de nuestro periódico, participaron José Alba, ingeniero de caminos, Salvador Moreno Peralta, arquitecto y urbanista, e Íñigo Molina, director de Colliers en Andalucía.

Salvador Moreno Peralta se mostró partidario de "no limitar los crecimientos a los PGOUs porque las fortalezas de las ciudades mediterráneas no están en la metrópoli sino en lo que la provincia puede aportar a la metrópoli". Moreno peralta indicó que Málaga "tiene que descomprimirse y buscar una correcta circunscripción que mire hacia el resto de la provincia y sus ocho comarcas". Para José Alba, la movilidad se ha tratado de una forma superficial. "La provincia ha crecido 530.000 habitantes en los últimos 25 años y hay una tendencia a esquematizar el problema de la movilidad solo en Málaga capital y hay que trasladarlo a toda la provincia porque esos 500.000 habitantes de más no tienen las infraestucturas para darles cobertura".

Para Íñigo Molina, en la provincia de Málaga aproximadamente en 15 años, van a hacer falta entre 10 y 12.000 viviendas "lo que equivale a tres Distritos Zeta. La gestión de todo ese suelo llevará 15 años de media en trámites. El de la vivienda es un problema que no tiene solución inmediata. Debemos acelerar todo el proceso (digitalización). Hay muy poca oferta y lo que hay es muy caro y los que pueden comprar son los extranjeros o las rentas altas nacionales", comentó.

Por último, Salvador Moreno Peralta abogó por el cambio en la gestión política de los territorios. "Esta es la asignatura pendiente: una circunscripción geográfica que, bien gestionada, dé calidad de vida a sus habitantes. Para José Alba, el problema radica en que no hay financiación suficiente para todos los proyectos. "Hay que apostar por la financiación híbrida. Hay que ir a fórmulas donde lo público colabore en una inversión privada", señaló. Por último, para Íñigo Molina, el problema a solucionar es "aumentar la oferta de vivienda en los próximos años".

Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, clausuró la jornada / Gregorio Marrero

Innovación y conocimiento

Clausuró la jornada, Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, quien resaltó que se hace necesario "planificar las ciudades de forma más eficiente, con una Málaga líder en innovación y energías renovables, motor de la economía verde y con una gobernanza metropolitana eficaz".

Posadas destacó el tirón de Málaga TechPark y de la UMA en este proceso de innovación y subrayó la "necesidad" de adecuar las titulaciones de la Universidad andaluza "al nuevo mapa laboral, marcado por lo tecnológico y lo digital". Aseguró el responsable andaluz que la universidad andaluza aprobará un total de 188 nuevas titulaciones, de las que 25 son las que incorporará la UMA en los próximos cuatro años porque "el avance de un territorio surge del conocimiento de su sociedad, de su población", aseguró.