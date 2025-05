Esta es la playa secreta de Málaga considerada la más exclusiva y privada: está rodeada de acantilados y su agua es cristalina

A pesar de la amplia afluencia de turistas que visitan cada año la provincia de Málaga y sus principales enclaves, el territorio malagueño sigue atesorando rincones escondidos alejados de la masificación y repletos de esa ansiada calma en la que el bullicio exterior no tiene cabida. Y entre esos lugares tan apreciados y buscados por los malagueños, destaca una playa considerada la más exclusiva y privada de toda la provincia.

Este entorno apartado que cuenta con una extraordinaria belleza es la cala de la Doncella, una pequeña playa de apenas 50 metros de longitud que se encuentra en los Acantilados de Maro, cerca de la Torre Caleta, en Nerja, y que se caracteriza por la hermosura de su alrededor, con las aguas más cristalinas de toda la provincia y todo su perímetro rodeado por acantilados.

Se trata de un lugar lleno de vida, naturaleza y calma, con una visión única de la Málaga más inexplorada y salvaje gracias a sus arenales, su mar de un azul intenso y su imponente pared de roca que parece alejar al resto del mundo de este paraíso malagueño.

Tranquilidad y un entorno único en esta cala escondida de Málaga

Un entorno de ensueño que ha logrado escapar de la masificación turística no solo por el desconocimiento de su existencia por parte de los turistas, sino por su difícil acceso.

Y es que no es casual que esta cala se encuentre deshabitada de forma continua, sino que logra esquivar a gran parte de sus posibles visitantes con su difícil acceso, para el que es obligatorio bajar un largo camino con fuerte pendiente y terreno resbaladizo que no aconsejable para quienes no se encuentren en buenas condiciones físicas.

El difícil acceso de esta playa de Nerja, su principal defensa contra la masificación

Para aquellos que no quieran arriesgarse a emprender este sendero, la única posible solución es acceder desde el agua con kayak o paddle surf, que se han convertido en dos de las principales atracciones de esta playa gracias a la enorme belleza que se puede descubrir desde las propias aguas cristalinas.

Una dificultad de acceso que puede posicionarse como un aspecto negativo para muchos ciudadanos, pero que a otros muchos les parece su mejor característica al permitir una privacidad, tranquilidad y paz imposible de hallar en la mayoría de playas malagueñas, sobre todo en los meses de verano.