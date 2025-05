De la Torre deja en abierto su sucesión tras un guiño a Pérez de Siles: "Hay aquí un ejemplo pero hay más"

Un día después de ese balance de los dos primeros años del mandato en el que apenas tuvo tiempo para responder a preguntas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se prestó a ser interpelado con más detenimiento. Y en la batería de cuestiones afloró, inevitablemente, un hipotético epílogo de su carrera en la política municipal. En el ecuador de su séptima legislatura como regidor y a sus 82 años y medio de edad, el alcalde no dio pistas concretas sobre si se presentará nuevamente a la reelección en 2027 y dejó en abierto su sucesión tras un guiño a la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, quien le acompañaba en la comparecencia previa al Pleno de este jueves: "Si yo mañana tengo un problema de salud, tengo la tranquilidad y hay aquí un ejemplo, pero hay más".

Sin embargo, De la Torre se refugió en el hermetismo cuando saltaron a la palestra como los de sus posibles sucesores los nombres del ahora dirigente nacional del PP y expresidente provincial Elías Bendodo o la consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España. "No voy a dar nombres nunca. Yo he puesto un ejemplo, pero hay más, es obvio".

Y, a renglón seguido, deslizó otro apunte que mezcló la irrupción de nuevos 'delfines' en 2027 con los que están en su actual equipo de Gobierno: "En el caso de que fuera a presentarme, parece razonable que el sucesor vaya en la lista y, ahora mismo, la lista de gente es magnífica".

¿Otra campaña electoral?

El alcalde prefirió no dar por segura su presencia en la campaña electoral de las próximas elecciones municipales como candidato a la alcaldía. De la Torre dejó en abierto la posibilidad de que vuelva a optar a la reelección en los comicios locales de mayo de 2027. Acaba de cumplir 25 años como regidor y, de ese modo, opositaría a una octava legislatura en la que su periplo con la vara de mando se encaminaría hacia los 30 años. Sin embargo, a día de hoy no da pistas: "Yo no estoy en esa reflexión, estoy en el día a día, en eso dedico mi tiempo, no en pensar qué voy a hacer de aquí a dos años, dependerá de muchos factores, que me siga sintiendo útil, que veas que puedes aportar para resolver y conseguir objetivos que a la ciudad le queda todavía, a ver cómo va el tema de vivienda...; y además hay que sentirse con la fuerza y con la ilusión para ello, que hoy la tengo pero habrá que ver cómo estamos en ese sentido y en cuanto a salud dentro de dos años".

"Las cosas tienen un límite"

Al ser preguntado sobre si le gustaría estar dentro de cuatro años por estas fechas haciendo un balance del ecuador de la legislatura como el que hizo este martes, De la Torre derrochó su experiencia como equilibrista en el manejo de las palabras: "A mí me apasiona la ciudad, creo en ella, desde el punto de vista de gustarme, sí, pero yo sé que las cosas tienen un límite; ahora estamos en lo que estamos, en lograr el objetivo de que lo que nos queda en este mandato sea aún más brillante que lo que hemos hecho en estos dos años primeros de mandato", enfatizó.

Y, en esa línea, miró con entusiasmo a su estela de un cuarto de siglo en la alcaldía: "Cuando he dicho que es una ciudad maravillosa, dinámica, con oportunidades como nunca, es que es verdad, que lo creo y lo siento; y me siento orgulloso colectivamente, no personalmente, es labor de unos equipos y aquí hay una muestra de equipo, equipo de ahora y de equipos anteriores y de labor de toda la ciudad o de las cualidades naturales que tiene", subrayó el alcalde con otro de esos apuntes en los que deja el abanico lo más abierto posible para no servir en bandeja las especulaciones sobre su futuro inmediato.