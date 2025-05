El tamaño de los 'minipisos' importa: el alcalde de Málaga los diferencia de los "extra-mini pisos" de Zapatero

El drama habitacional y los ‘minipisos’ de 35 a 45 metros cuadrados propuestos por Paco de la Torre coparán buena parte del pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves. Basta con atender a los contenidos de sendas mociones del PSOE y la izquierda de Con Málaga. O, sobre todo, al reiterado interés del alcalde del PP, Paco de la Torre, en que se aprueben cuanto antes en una sesión plenaria. Y, si no llegara a la de mayo, no esperará a la ordinaria de junio y forzará un pleno extraordinario. Así lo dejó claro el regidor, a la vez que se defendía de los ataques de la oposición: «Se trata de ser prácticos y de utilizar las posibilidades que el suelo en la ciudad ofrece para poder construir rápidamente y dar respuesta a una demanda que está ahí; se plantea en términos temporales, algo que no se lo habíamos oído ni al plan de Tecnocasas de la Junta con el PSOE e IU, ni a los proyectos, curiosísimamente chocantes, de la ministra Trujillo y la ministra Corredor del Gobierno de Zapatero, de esos, vamos a decir ya, extra-mini, super-mini pisos de 18 a 30 metros cuadrados».

De la Torre insistió en que la temporalidad de siete años de los alquileres «es una diferencia clave respecto a lo que nos vendían hace 20 años las ministras del gobierno de Zapatero». A su vez, cuestionó la postura de PSOE e IU criticando «la incoherencia de aquellos que «dicen que hay una crisis habitacional y no quieren que se pongan los medios para irla resolviendo».

El portavoz del PSOE, Dani Pérez, consideró que «la burbuja especulativa tiene un máximo responsable y es Francisco De la Torre». Además, y aunque admitió que cuando haya una propuesta en firme sobre los ‘minipisos’ la estudiará, Pérez aprovechó que le escuchaba De la Torre para expresarle su rechazo a la «ocurrencia» de los ‘minipisos’». «Son «una cortina de humo para no hablar de los datos de falta de vivienda en compra y alquiler, no es la solución que necesita Málaga», enfatizó.

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia (Podemos), invitó al alcalde a «renunciar a promover la construcción de ‘minipisos’ de 35 metros cuadrados». Incluso, se ofreció en tono irónico a vivir dos meses con el regidor del PP en uno de estos inmuebles. «Tras dos años de mandato del PP, la situación de la vivienda lejos de solucionarse no ha hecho más que empeorar».

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga y dirigente IU, Toni Morillas, se refirió a la legislatura «de Mini Paco». «Estamos en un mandato en el que el equipo de gobierno está dedicado a ofrecer minisoluciones o infrapropuestas que agravan la crisis de la vivienda, con las viviendas no se especula», agregó.

Además, el rechazo de Vox a los minipisos fue reiterado por la concejala Yolanda Gómez. Sin ir más lejos, unas horas antes, un diputado por Málaga de su partido, Carlos Hernández Quero, llegó a decir que De la Torre «tenía la cara durísima» porque los había defendido como «viviendas dignísimas».