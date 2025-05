El alcalde de Málaga se abre a que la moratoria para prohibir nuevos pisos turísticos supere los tres años

Fiel al medido manejo de los tiempos al que acostumbra, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, salió este miércoles a dejar claro que no ha metido en un cajón su compromiso para implantar una moratoria global que prohíba nuevos pisos turísticos en toda la ciudad. En vísperas del Pleno que aprobará este jueves de forma definitiva el veto a nuevas licencias en 43 barrios saturados, De la Torre se esmeró para que su apuesta por endurecer las limitaciones existentes resonase como algo contundente. Y, de hecho, no solo garantizó que "pronto" habrá novedades y se avanzará para extender la medida a toda la ciudad. Incluso, fue más allá y se abrió a que la moratoria tengo una duración mayor a los tres años contemplados en el decreto de la Junta de Andalucía: "No le pongo un límite de tres años, lo que me digan los técnicos, si tienen que ser más años, serán más", aseguró.

En relación a esta moratoria global, el regidor explicó que "se está trabajando en los trámites legales" y abogó porque la medida resultante cuente "con fortaleza jurídica". "Habrá noticias, será rápido", dijo sin perder de vista la complejidad de una modificación del Plan General y apuntando a que, en este caso, se concretaría en la realización de cambios en "la regulación de los temas turísticos".

No obstante, De la Torre sacó pecho por las restricciones en esta materia que ya se están aplicando: "Hay más de 1.000 viviendas menos como consecuencia de nuestras normas", recalcó a la vez que defendía otras actuaciones como la que realiza "una empresa que está estudiando las estadísticas para ver cómo han evolucionado los pisos turísticos y cómo han podido afectar al suelo residencial".

Tasa turística

De la Torre emprendió otro requiebro dialéctico cuando se le preguntó por la existencia en la capital austriaca de Viena de policías que salen a 'la caza' de pisos turísticos ilegales. Fue, en ese punto, dónde recordó que el cobro de una tasa turística aportaría recursos económicos que permitirían controlar más los pisos turísticos y, sobre todo, ofrecer una atención a las familias que se ven afectadas por esta problemática.

El alcalde tuvo presente las cartas que envió a varios ministros y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para regular un pequeño impuesto que cobrara dos o tres euros por día a quienes pernoctaran en las viviendas turísticas.

"Los ayuntamientos tienen pocas herramientas y estos recursos ayudarían, además el turista volverá contento y dirá que colaboró a que el problema que no quiere crear se compense", señaló.

Con este tipo de medidas, a su juicio "se blinda la vivienda turística y el turismo", y se contribuye a "no dudar del turismo como elemento vertebral" ni a pensar que "nos lo queremos cargar entre todos".

Exigencia de la oposición

Las declaraciones del alcalde sobre la moratoria global para los pisos turísticos se han producido en un momento en el que la oposición le venía reclamando que se llevara a cabo, tal y como él mismo prometió el pasado mes de marzo en vísperas de una nueva movilización ciudadana por el problema de la vivienda.

Precisamente, el portavoz socialista Dani Pérez recordó este miércoles que De la Torre “prometió una moratoria, pero ha puesto la alfombra roja a la especulación inmobiliaria y Málaga se convierte en escaparate para fondos de inversión, mientras los malagueños son expulsados”.

“Pese a los anuncios del alcalde, las viviendas turísticas han pasado de 8.000 en 2023 a más de 13.000 en 2025 y podrían llegar a 20.000, según estudios municipales", recalcó Pérez.

Además, en una de las mociones que el PSOE lleva a Pleno se exige "elaborar y aprobar antes de que acabe 2025 una ordenanza específica que regule con mayor ambición las viviendas de uso turístico".

Moción de Con Málaga

Y, sin ir más lejos, la moratoria también se reclama en el primer punto de una moción de Con Málaga que se debatirá en el pleno de este jueves, en el marco de un decálogo de propuestas de la confluencia de izquierda contra el drama habitacional. Así lo refrendaron sus concejales Nico Sguiglia (Podemos) y Toni Morillas (IU), que exigieron nuevamente al Consistorio que se comprometa de una vez por todas "a establecer una moratoria global en el conjunto del municipio para nuevas licencias de viviendas turísticas por un período de tres años tal y como posibilita el último decreto adoptado por la Junta de Andalucía y anunció el alcalde de la ciudad".

Asimismo, en otro punto de la iniciativa de Con Málaga se pide que "el Ayuntamiento de Málaga se comprometa a iniciar una campaña de inspección y fiscalización tanto de viviendas turísticas ilegales como de viviendas desocupadas en manos de grandes tenedores".

Además, el grupo municipal de Vox, a través de su concejala Yolanda Gómez, expresó su preocupación respecto a esta materia e incidió en la necesidad de aumentar la vigilancia y las medidas de control en relación a estas viviendas turísticas.