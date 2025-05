El Ayuntamiento de Málaga no frenará el Centro de Menores de Churriana

El Ayuntamiento de Málaga no frenará la ubicación de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en la urbanización El Olivar de Churriana pese a las reiteradas peticiones de los vecinos de la zona, que incluso amenazan con acudir a los juzgados para impedir su apertura.

Así lo ha advertido una de las vecinas afectadas, Carmen Sánchez, que ha intervenido en el Pleno minutos antes de que se debatiera una moción presentada por Vox para impedir que se siga adelante con la instalación de este Centro en la antigua residencia de monjas de La Asunción. Su portavoz Antonio Alcázar ha espetado al equipo de Gobierno que "ni les importan los vecinos ni los menores ubicados en el centro" que, a su juicio, no cumple con las condiciones necesarias para tal fin.

La moción ha motivado una llamativa y para nada habitual distribución de los votos entre las cuatro formaciones que componen la Corporación municipal, con el Partido Popular votando junto a Con Málaga contra la paralización del proceso y el PSOE uniéndose a Vox para tratar de frenarlo sin éxito.

"Sembrar el odio"

La concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha acusado a Alcázar de tratar de "sembrar el odio contra los menores y los sectores sociales" por lo que se ha desmarcado asegurando que no participará en el "blanqueamiento de Vox". "Si hay problemas en las licencias urbanísticas, resuélvanse. Hablemos del meollo de la cuestión, que es revisar el modelo de protección de menores, que está privatizado".

Localización inadecuada

El PSOE ha insistido con vehemencia en aclarar que no están en contra de estos centros, porque cumplen un "papel fundamental dentro del sistema de justicia juvenil" aunque defienden que la localización escogida es "absolutamente inadecuada". "No hablamos desde los prejuicios y la demagogia, se pretende instalar un centro cerrado con menores en internamiento en un entorno residencial consolidado a escasos metros de un colegio infantil. No recoge los requisitos mínimos", ha manifestado el socialista Salvador Trujillo, que ha recordado que el equipo de Gobierno frenó un centro similar en Jarazmín.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha acusado a Alcázar de "utilizar siempre afirmaciones generalistas con una falta de rigor preocupante" en sus mociones que, en su opinión, solo usan para cumplir su "ideario político".

"En este caso, seguimos el mismo procedimiento, que es cumplir objetivamente la ordenanza de licencias", ha recalcado Casero. Sobre Jarazmín, ha defendido que se hizo un cambio de uso por un Plan Especial que jamás se puso en uso".