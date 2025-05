Los cines del Málaga Nostrum ya tienen fecha de cierre: la reapertura será en Navidad

El centro comercial Málaga Nostrum está en pleno proceso de transformación, con importantes obras en liza para renovar la oferta de este espacio, que abrió sus puertas hace 20 años.

Una de las piezas clave en ese proceso de renovación son sus salas de cine, actualmente gestionadas por la cadena Mk2 Cinesur y ubicadas en la segunda planta de uno de los edificios centrales del recinto, donde hay otros establecimientos de restauración y de ocio. Este edificio se demolerá para construir desde cero un hipermercado de la cadena norteamericana Costco Wholesale, por lo que los cines deben trasladarse.

Su nueva ubicación se encuentra a pocos metros, en otra nave dentro del mismo recinto, antaño ocupada por la empresa Conforama. En febrero de este año arrancaron las obras de reforma para convertir esta nave, que llevaba años vacía y en desuso, en un centro comercial "boutique" y realojar allí los cines, que reabrirán como salas premium.

Cierran antes de tiempo

Aunque en un principio la intención de la promotora Bogaris era que los cines no dejaran de ofrecer servicio ni un día, puesto que las actuales salas cerrarían después de abrir los nuevos cines, finalmente no va a ser posible, como indica a este periódico el director Javier Martín. "Ha habido una serie de ingredientes y no ha sido posible", ha explicado.

Obras en el edificio de Conforama donde se trasladarán los cines. / AIM

Por tanto, los cines cerrarán el lunes 9 de junio, siendo el domingo previo el último día en el que se podrá ver una película en sus salas originales. El centro comercial no recuperará los cines hasta Navidad, para cuando se espera la inauguración de la nave reformada en la que, como avanzó este periódico, se instalará también un Mercadona.

¿Qué es Costco?

Costco Wholesale es una cadena de grandes almacenes fundada en Estados Unidos que funciona como un club privado de compras, por lo que para poder acceder como cliente se debe ser socio y pagar una cuota anual.

En la página web, se ofertan dos tipos de afiliación, la business, indicada para negocios y empresas, por 30,25 euros al año (IVA incluido) y la Gold Star, por 36,30 euros (IVA incluido) para uso individual.

En España hay ya cinco de estos hipermercados instalados en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Sevilla. El de Málaga será el segundo de Andalucía.