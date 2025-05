Un informe oficial reconoce el "error crítico" que supuso la incineración indebida de un malagueño fallecido en Cádiz

Un informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cádiz ha reconocido formalmente "un error crítico en la identificación y entrega de dos cadáveres que supuso la incineración indebida de un malagueño, cuyos restos fueron confundidos con los de una mujer de Barbate. El abogado Damián Vázquez Jiménez, especialista en Derecho sanitario y colaborador jurídico de la Asociación El Defensor del Paciente, interpuso en nombre de las hijas del fallecido una reclamación de responsabilidad patrimonial administrativa contra la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y solicitó una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por ambas.

El Defensor del Paciente ha solicitado una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por las hijas del fallecido, ya el deseo expreso de esta familia era no incinerarlo y enterrarlo en Málaga

El trágico suceso se desencadenó tras el fallecimiento de su padre, cuyo cuerpo fue trasladado al IMLCF de Cádiz, que en un informe aportado al expediente de reclamación patrimonial "reconoce que el error se produjo el 20 de octubre de 2024, cuando el cuerpo del padre de las reclamantes fue entregado incorrectamente a la funeraria encargada de trasladar los restos de una mujer fallecida a Barbate". Esta confusión llevó a la incineración del padre de las reclamantes y el correspondiente velatorio por parte de otra familia el 21 de octubre de 2024 en un tanatorio de Barbate. Según ha informado ahora El Defensor del Paciente, esto contravino "los deseos expresos del difunto y su familia, quienes habían organizado su entierro y no deseaba ser incinerado". Además, esto impidió a las hijas despedirse debidamente de su fallecido padre, por lo que han acabado muy afectadas.

El error salió a la luz el mismo 21 de octubre, cuando la funeraria contratada por la familia para trasladar el cuerpo a Málaga, donde iba a ser enterrado, acudió al IMLCF para retirar el cadáver. Allí se constató que ya no se encontraba allí, mientras que el de la mujer de Barbate fallecida permanecía en las instalaciones y la familia de esta pensaba que estaban velándola e incinerándola a ella, cuando no era así. La asociación ha calificado el error de "burdo y flagrante" que tanto el abogado Damián Vázquez como sus clientas no entienden.

Cadena de fallos

El informe del IMLCF es concluyente al señalar que "el incumplimiento del protocolo de identidad en la entrega de cuerpos... tanto en la actuación del técnico en anatomía patológica como del operario de la funeraria... ha conducido a la comisión de error con entrega de cadáver distinto". "Se especifica que se omitió la doble comprobación de identidad exigida por el protocolo (etiqueta en sudario y pulsera identificativa) antes de la entrega, a pesar de que tanto el técnico del IMLCF como el operario de la funeraria firmaron el registro de salida confirmando, incorrectamente, haber realizado dicha verificación", han indicado.

Fue entonces cuando el abogado Damián Vázquez, en representación de las hijas del malagueño fallecido, presentó una reclamación patrimonial argumentando un "anormal funcionamiento de la administración pública" y una "grave imprudencia". Esta reclamación detalla la "zozobra, angustia y perjuicios" sufridos por las hijas, incluyendo "daño moral" y "afectación psicológica", al serles arrebatada la oportunidad de velar y enterrar a su padre según sus deseos, y por el trauma de saber que fue incinerado por error.

Indemnización

"Este lamentable suceso evidencia una negligencia inexcusable por parte de las entidades responsables de la custodia e identificación de los fallecidos", ha manifestado Damián Vázquez. "El propio informe del Instituto de Medicina Legal de Cádiz corrobora la cadena de fallos en los protocolos que ha sumido a esta familia en un profundo dolor. Exigimos que se asuman las responsabilidades pertinentes y se compense adecuadamente a las hijas por el terrible daño infligido, que les ha privado de su derecho a un duelo digno y a respetar la última voluntad de su padre". La reclamación interpuesta busca una indemnización que repare los considerables daños morales y los perjuicios ocasionados a la familia como consecuencia directa de este error.