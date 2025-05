Así será la transformación de un símbolo de los derechos LGTBI en Torremolinos

Un símbolo de los derechos LGTBI, el torremolinense Pasaje Begoña con el que se cebó la represión franquista a principio de los años 70 con episodios como el de la 'gran redada', se prepara para su transformación. La Comunidad de Propietarios Pasaje Begoña ha recibido una subvención de 2,2 millones de euros para la rehabilitación integral del entorno y de sus edificios en pleno centro de Torremolinos.

La rehabilitación afectará a 105 viviendas y una superficie de locales comerciales de 1.096 metros cuadrados. Los trabajos comenzarán de forma inminente y se prolongarán durante un año, de modo que en mayo de 2026 sus resultados ya serán una realidad. Su coste total ascenderá a unos 3,2 millones de euros, y el millón no subvencionado será autofinanciado por los propios vecinos, según explicaron los impulsores de esta iniciativa en la que ha confluido el impulso de la Asociación Pasaje Begoña y su colaboración con la Comunidad de Propietarios Pasaje Begoña y varias empresas malagueñas.

Los 2,2 millones subvencionados pertenecen a un programa enmarcado en los fondos europeos Next Generation que son transferidos por el Gobierno de España a las comunidades autónomas para su gestión y tramitación. En concreto, proceden del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales impulsado por el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que ahora gestiona el Ministerio de Vivienda.

La ministra Ana Redondo y el subdelegado Javier Salas, durante el encuentro con activistas LGTBI+ en el que se presentó la transformación del embemático Pasaje Begoña. / L. O.

Visita de la ministra de Igualdad

El anuncio del cercano inicio de las obras coincidió con la visita este jueves, ya pasado el mediodía, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas.

Durante este encuentro con activistas LGTBI+, Ana Redondo recordó que el Pasaje Begoña se erigió en "una ‘brecha’ de libertad en plena dictadura franquista".

La visita enmarcó este acto "en el arranque de las celebraciones del mes del Orgullo LGTBI+" y hasta tuvo presente el 20 aniversario de la aprobación del "matrimonio igualitario" en este país o la conmemoración de los 50 años de libertad para rebelarse contra "aquella España en blanco y negro".

Agresión en Málaga

Redondo se refirió, igualmente, a la reciente agresión LGTBIfóbica en Málaga y condenó todo aquello "que genera violencia, que no llevan hacia un mundo más violento, menos cívico, menos democrático, que enfrenta a la sociedad, a la ciudadanía".

"No se puede permitir porque es el fin de la democracia, tenemos que seguir adelante frente a los acontecimientos violentos, frente a esas agresiones y esas comunidades autónomas que lamentablemente están legislando en contra del colectivo y de la igualdad, en contra de la democracia y de los derechos", recalcó Redondo.

Otra infografía de la rehabilitación. / L. O.

Rehabilitación integral

El vocal de la Asociación Pasaje Begoña Víctor Ibáñez explicó que "será una rehabilitación integral, y no se actuará sólo en lo que es necesario reparar sino que, además, es una rehabilitación energética con un estándar de eficiencia para que se ahorre más del 60% de la energía primaria". "Los trabajos abarcan desde la estructura, a la fontanería, el saneamiento, la fachada, elementos peligrosos, placas solares, climatización, portal, accesibilidad, electricidad, etcétera", detalló.

Además, Ibáñez destacó que tras cuatro años de esfuerzos se ha logrado impulsar la obra. "Sin la labor de la Asociación Pasaje Begoña para visibilizar el valor inmaterial de este lugar no se hubiera despertado la energía necesaria para rehabilitarlo, la singularidad del lugar ha hecho que merezca la pena rehabilitarlo", insistió.

Este espacio fue declarado Lugar de Memoria Histórica por el Congreso de los Diputados en 2019 mediante una Proposición No de Ley del Grupo Socialista, y también por el Parlamento andaluz en 2018 a propuesta igualmente del PSOE.

Conservar los testimonios

Dentro del propio Pasaje Begoña, la ministra de Igualdad recibió una entusiasta propuesta de colectivos LGTBI de la ciudad costasoleña encaminada a rescatar en un documental o un libro los testimonios de quienes vivieron la época dorada del Pasaje Begoña y sufrieron la representación franquista.

Otro momento de la visita de la ministra Ana Redondo. / L. O.

La idea se la expuso a Ana Redondo el presidente de la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (ACOGAT), Nacho Martínez, consciente de que "si no somos capaces de rescatarlo antes de que se nos vayan, no seremos capaces de educar a la gente que no tiene ni idea de lo que ha pasado aquí, ni por qué Torremolinos es la primera ciudad turística europea en el colectivo LGTBI y por qué esta ciudad es tan normal y tan inclusiva".

Martínez reconstruyó incluso los relatos que personas mayores que todavía le cuentan a día de hoy en sus locales: "Cuando venía la policía a por ellos a los bares, ya sabía que los arrestarían o que se los llevaban a darles palizas por ser maricones o por ser lesbianas, y sin embargo iban cantando, le decían al coche de la policía 'la lechera', se montaban dentro y mientras iban con la sirena puesta le cantaban al policía 'si quieres ser conductor de primera, acelera...', o sea, que ellos ya sabían a dónde iban, pero se lo tomaban incluso con buen humor".