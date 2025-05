De la Torre dice no tener tiempo para pensar si volverá a presentarse, pero señala que hay "banquillo muy bueno"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torreha vuelto a asegurar que ahora mismo no está en si volverá a presentarse a la Alcaldía de Málaga o no, ya que está "en la tarea y es que no tengo tiempo ni de pensar" en ello. Así, ha asegurado que dependerá de "muchos factores", como el que "me sienta útil"; aunque ha apuntado que hay "un banquillo muy bueno" para sustituirle si finalmente no se presenta a la reelección.

De la Torre, en una entrevista en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha indicado que "ya llegará el momento de hablar de eso y depende de muchos factores, que me sienta con fuerza, con ilusión, con salud, que me sienta útil, en definitiva. Y también "que note acogida, afecto de la gente", apuntando que "el partido tiene que opinar sobre este tema, obviamente".

"Proyectos e ilusión nunca van a faltar, evidentemente, pero es fundamental sentirte útil. Pero es un tema que, sinceramente, no me preocupa, porque hay gente magnífica para estar ahí, dentro de nuestra grupo actual, o fuera. Ya lo decidiremos", ha incidido el alcalde.

Cuestionado por algunos nombres que han sonado en los últimos días, como la consejera de Economía, Carolina España, o el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, el también malagueño Elías Bendodo, como posibles sucesores, De la Torre ha asegurado que "son buenos perfiles, pero hay muy buenos perfiles además de esos dos".

"Dentro de nuestro equipo actual los hay también, claramente. Y es obvio que dependerá de cómo se plantee el tema dentro de aquí a los dos años; pero, insisto, tenemos un banquillo muy bueno, siempre lo he dicho", ha manifestado el alcalde, quien ha asegurado que "el trabajo da vida, por tanto, yo a la gente que está en la duda de si seguir trabajando o no, le aconsejo actividad mental y actividad física".

Equipo

Cuestionado por el proyecto por el que cree que pasará a la historia de Málaga, ha señalado que no trata de personalizar nunca nada de su gestión; "es una gestión de equipo" y de estos ha dicho sentirse "muy orgulloso". También ha señalado a la acción de la sociedad civil y de otras instituciones.

"Se han hecho cosas en estos años", ha indicado, poniendo como ejemplo "el cambio en la oferta cultural muy potente en la Málaga de hoy y un avance en la fortaleza de la Málaga tecnológica que culmina con el IMEC". También ha mencionado la mejora del agua, el ser "una ciudad más accesible, más cómoda"; la mejora del transporte público y la llegada del metro.

Ha considerado que "siempre hay frustraciones en estos caminos" y, aunque ha apuntado que "hay muchas cosas logradas, algunas que todavía no se han conseguido o no se han logrado plenamente", como el auditorio en el puerto. Ha indicado que le hubiese gustado un museo arqueológico "más potente, pero no se me acompañó" y una agencia europea como la del medicamento.

Vivienda

También se ha referido al tema de vivienda y aunque ha apuntado que se han construido "más de 5.300", ha asegurado que es un tema al que dedica "muchísimo tiempo". "Tiene una importancia muy grande porque tenemos que sumar más ofertas, es clarísimo", ha dicho el alcalde, quien ha precisado que se están haciendo ahora "más de 1.000 viviendas para alquilar baratas, unos 70 metros cuadrados en adelante de tamaño".

En cuanto al proyecto lanzado por el Ayuntamiento de construir 'minipisos', De la Torre ha asegurado que sería "para jóvenes y para personas mayores que vienen solas. Tenemos ya realidades ofertadas de apartamentos, en este caso, para personas mayores, y aquí es para jóvenes que puede ser pareja casada, que puede que tenga un niño, no más, que puede encajar en una vivienda que tenga un gran salón, un gran dormitorio, y es una vivienda temporal, no es para toda la vida".

Ha incidido en que "creemos que se ha hecho una gran tarea, pero ahora el desafío es tan grande que hay que duplicar esfuerzo, triplicar esfuerzo, y sumar una gran colaboración institucional, que sea muy leal, y una gran colaboración público-privada".

Movilidad

Otros temas pendientes para De la Torre son la movilidad, con el tren litoral; culminar la economía circular en materia de residuos o "crear una conciencia, una colaboración en el ámbito metropolitano, que estamos haciéndolo, Málaga y el entorno territorial, para dar mejor respuesta a los temas del agua, de la movilidad, del suelo".

Ha apostado por acelerar los procesos de los suelos, lo que ha considerado "es un gran desafío". "El poder acelerar los informes sectoriales de la autonomía y los informes nuestros, es, insisto, un gran desafío; una prueba de fuego de que la Administración es capaz de ser ágil y rápida frente a la imagen de lentitud que el urbanismo tiene en España y en Andalucía también, eso hay que cambiarlo", ha apostillado.