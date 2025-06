Qué fue de los alumnos con las mejores notas de Selectividad de Málaga

Más de 9.000 estudiantes malagueños se examinan desde este martes hasta el jueves de la nueva Selectividad. Días de nervios y agobio con el fin de sacar la máxima nota que le permita conseguir entrar a la carrera que desean.

María, Alejandro y Elisa fueron tres de las mejores notas de los últimos cinco años, comparten su experiencia, sus trayectorias académicas y, sobre todo, sus consejos para los futuros universitarios que ahora pisan el mismo terreno.

"El día antes de Selectividad me fui a la playa"

Fue la mejor nota de la Selectividad de 2021, con un 14 sobre 14. María Cuadrado soñaba entonces con ser escritora, y hoy, apenas cuatro años después, ya ha publicado tres libros. Recién graduada en Traducción e Interpretación, con un expediente brillante —media de 9,6 y numerosas matrículas de honor—, destaca la importancia de relativizar el momento.

María Cuadrado. / La Opinión

“Yo recomiendo que hoy descansen. Ya no van a estudiarse lo que no se hayan estudiado. El día antes de mi examen me fui a la playa. Hacía buen tiempo, como ahora. Que hagan lo mismo”, sugiere.

"La Selectividad es solo un examen más"

En 2022, Elisa Polonio obtuvo la mejor nota de la provincia. Actualmente cursa el tercer año del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y vive su etapa universitaria como una experiencia “muy bonita y especial”.

Elisa Polonio. / La Opinión

A los estudiantes que hoy se preparan para enfrentarse a la PAU, les lanza un mensaje de tranquilidad: “Desde los institutos a veces meten mucha presión, pero al final la Selectividad es solo un examen más, como los que han hecho durante todo el curso. ¡Y mucha suerte!”

"Van más que preparados, pero tienen que creérselo"

Fue la mejor nota del año más incierto: 2020, en plena pandemia. Alejandro eligió Medicina siguiendo el legado familiar, y está a punto de acabar quinto curso. Dentro de un año se graduará y se mudará a Oviedo para preparar el MIR.

Alejandro Salvador. / La Opinión

“Es normal que tengan miedo: el modelo ha cambiado, hay incertidumbre, y se sienten en desventaja frente a quienes guardan nota de otros años. Pero los conceptos son prácticamente los mismos. Lo único que cambia es la forma de preguntarlos”, asegura.

Y lanza un aviso muy claro: “Van más que preparados, pero tienen que creérselo. Muchos saben responder, pero los nervios les juegan una mala pasada y se bloquean. Por eso lo más importante es estar tranquilos”.

Tres jóvenes con expedientes brillantes coinciden en lo esencial: la Selectividad es importante, sí, pero no es un monstruo. Descansar, confiar en lo aprendido y evitar el dramatismo son claves que se repiten entre quienes ya pasaron por ese examen decisivo. Ahora les toca a los 9.153 aspirantes demostrar lo que saben.