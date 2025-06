La Vega de Mestanza se moviliza ante la posible tala de este martes

Los vecinos de la Vega de Mestanza han llamado a la movilización después de que, el pasado viernes, personal de una de las empresas adjudicatarias de las obras les informaran de que este martes 3, a las 8 de la mañana, comenzaría la tala de árboles frutales para instalar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en esta vega. La de Mestanza es la última de árboles frutales del término municipal de Málaga, con un siglo a sus espaldas.

Según informó en 2021 la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, el proyecto ocupará 20,8 de las 73 hectáreas de cítricos de la Vega y supondrá la tala de 8.500 ejemplares.

Como explicó ayer Mari Carmen Mestanza, una de las vecinas afectadas, «lo hemos sabido por una comunicación verbal de casualidad, porque el viernes estaban desayunando ingenieros de la empresa, y nos dijeron si no sabíamos que el martes a las 8 venían a arrancar los árboles. Es de lo más irregular, no hemos recibido ningún papel», lamentó.

Mari Carmen Mestanza, delante de la Vega de Mestanza, en 2023. / A.V.

Por su parte Manuel Martín Mestanza, responsable la plataforma de afectados, subrayó que, de iniciarse este martes las talas, comenzarían cuando todavía no se ha completado el proceso de expropiación de los terrenos para la EDAR, y ni siquiera a los vecinos expropiados se les ha pagado.

Para Mari Carmen Mestanza, se trataría de una presunta irregularidad, «porque la ley dice que hasta que no se abone no es efectiva».

El responsable de la plataforma informó por su parte de que «hay vecinos a los que no se les ha comunicado oficialmente y no han podido asistir a la cita para la expropiación; y ahora, se encuentran con que vienen con un acta de ocupación con un certificado registral que no da constancia de la propiedad», denunció, al tiempo que recordó que «a los vecinos le tienen que delimitar los trozos expropiados de sus parcelas, para que no tengan un accidente».

En el caso de Mari Carmen Mestanza, explicó que tiene todavía citas para la expropiación para el 19 de junio. «En mi caso el proceso no ha terminado», subrayó.

«No se sigue el proyecto»

Manuel Martín Mestanza también aprovechó para denunciar que «no se está siguiendo el proyecto», y recordó que se estipuló que la entrada para las obras se haría por la carretera A-7052, a través de un camino de acceso; «pero como ese camino no es público, sino que tiene un propietario registrado, para no retrasar las obras han hecho una rampa en el río, en contra del proyecto», criticó.

El responsable vecinal anunció por último que van a presentar «más iniciativas jurídicas y de carácter urgente, porque se están vulnerando los derechos de los vecinos».

Respuesta de la UTE y la Junta

Fuentes de la UTE que realiza las obras declinaron confirmar a La Opinión si las talas comenzarán este martes.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía dijeron desconocer la planificación de estas empresas y si la tala iba a empezar hoy, aunque sí precisaron que las obras habían comenzado, «y las actuaciones se efectúan sobre fincas expropiadas y dentro de la legalidad».

Cítricos en la Vega de Mestanza, en una foto de archivo. / A.V.

El TSJA

Como informó La Opinión, el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía levantó la media cautelar de paralización de las obras, otorgada inicialmente a los vecinos.

El tribunal estimó que no resultaba justificada la paralización, por entender que, dado el estado de la tramitación, «no se ha justificado un riesgo potencial inmediato y de suficiente intensidad para la asociación vecinal actora, que deba prevalecer sobre el interés general preponderante de contar con una infraestructura de la importancia de la que se cuestiona».

