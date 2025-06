Los más de 1.000 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a dos días de huelga

Los técnicos superiores sanitarios de toda España irán a huelga los días 16 y 17 de junio. En el caso de Málaga, son unos 1.150 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) los que están convocados a la jornada de paro que afectará a servicios clave como los de laboratorio, anatomía patológica, rayos X o radioterapia.

La convocatoria de huelga estaba en un principio prevista para los días 2 y 3 de junio, pero, finalmente, se ha postergado a los días 16 y 17 de este mismo mes a la espera de la publicación del nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco donde esperan ver reflejados los acuerdos y avances fruto de las conversaciones con el Ministerio de Sanidad.

No obstante, los técnicos sanitarios no son los únicos que llevarán a cabo una jornada de huelga en este mes de junio, ya que, previamente, el viernes 13 será el turno de los médicos, que, tras meses de negociación y de retrasar también la protesta, han anunciado este mismo lunes que se mantiene la fecha después de no haber llegado a un acuerdo en la última reunión mantenida con Sanidad para buscar soluciones al conflicto generado por el borrador del Estatuto Marco.

Diagnóstico y aplicación del tratamiento

Aunque siguen siendo un colectivo desconocido para muchos, los técnicos superiores sanitarios son una parte esencial del sistema sanitario, ya que se dedican a analizar y procesar las muestras humanas sospechosas de enfermedad (analíticas o biopsias), realizar las pruebas de imagen (radiografías, mamografías, TAC, resonancias…) o administrar las radiaciones, entre otras funciones. Por ejemplo, durante la pandemia eran los encargados de analizar las conocidas PCR.

“Somos los grandes olvidados”, lamenta Javier Cantero, delegado provincial del sindicato SIETeSS (Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios), que recuerda que llevan 18 años esperando a que se les incluya en el Grupo de clasificación B, como se recoge artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Motivos de la huelga

“Realmente somos del Grupo B, lo que pasa es que seguimos en el Grupo C1 como oficial administrativo, cuando nosotros somos sanitarios. Entonces, claro, no estamos cobrando lo que tenemos que cobrar y nuestra profesión no la podemos realizar como lo tenemos que hacer según dice la normativa en el BOE”, explica el delegado de SIETeSS.

Otra de sus reivindicaciones históricas es que se adapten los estudios de técnicos superiores al Espacio Europeo de Educación Superior, con el reconocimiento del título como grado universitario, como se recoge en el Acuerdo de Bolonia. Esto supondría pasar de ser un grado superior de Formación Profesional a un grado universitario.

“Solo hay dos países en el mundo que no tienen grado universitario de laboratorio y anatomía patológica, y de rayos y radioterapia, que es Uzbekistán y España”, destaca Cantero, que insiste en que somos el único país de la Unión Europea donde no existe una titulación superior universitaria para técnicos sanitarios, lo que impide la libre circulación de trabajadores para poder ejercer en otros países de la UE, como los médicos y enfermeros.

“Y si viene un técnico de la Unión Europea aquí su grado se le degrada a Formación Profesional. Por eso no viene nadie a trabajar aquí”, añade Cantero, que aclara que esta imposibilidad de desplazamiento impide también el intercambio de conocimientos, el cual es esencial en una disciplina como esta donde utilizan tecnología de última generación.

Asimismo, otro de los motivos por los que se convoca la huelga es por la ausencia de formación especializada (diplomas de Acreditación Avanzada), así como el reconocimiento oficial del carácter de Profesión Sanitaria Titulada y Regulada de su especialidad. “No tenemos cursos específicos para nosotros”, insiste el delegado sindical, que hace hincapié en que son una pieza fundamental del sistema sanitario.

Rechazo al Estatuto Marco

Sus esperanzas de mejora estaban puestas en el borrador de anteproyecto de Ley del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, según Cantero, “nos ha puesto peor de lo que estábamos, porque no nos clasifican como profesión sanitaria, que sí lo somos”, afirma Cantero, que asegura que está convocatoria de huelga llega como resultado de años de reivindicaciones ignoradas.

“Llevamos 20 años reclamando lo mismo”, subraya Cantero, que resalta que el objetivo último de la protesta es lograr la normalización profesional de los técnicos superiores sanitarios en el sistema nacional de salud y la transformación educativa de sus enseñanzas en el grado universitario.

Una técnico de laboratorio trabaja con pruebas PCR / Europa Press

Los profesionales piden disculpas por adelantado por los posibles trastornos que puedan provocar a los pacientes durante estas dos jornadas de huelga, por ejemplo, en el retraso de la realización de pruebas diagnósticas o en el análisis de las mismas. Pero, como destaca Cantero, “es la única medida de presión que tenemos”. Por todo ello, el delegado provincial de SIETeSS anima a todos los profesionales a que secunden la huelga para que “todo el mundo sepa quiénes somos y que somos una pieza fundamental en la sanidad actual”.

Huelga de médicos

En el caso de los médicos, este mismo lunes han anunciado que se mantiene la huelga del próximo 13 de junio, tras haber agotado la última de las reuniones que había agendadas con el Ministerio de Sanidad, en la que, pese a seguir avanzando en las negociaciones, “no se han obtenido propuestas concretas que atiendan a las reivindicaciones del colectivo”.

Aun así, tanto la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocantes de la huelga, han remarcado que mantienen la voluntad del diálogo y de seguir negociando con el Ministerio con el objetivo de ver plasmadas sus reivindicaciones para mejorar las actuales condiciones laborales de los médicos y facultativos.

Suscríbete para seguir leyendo