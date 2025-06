El terral vuelve a Málaga, mientras la inestabilidad marca el resto del país

Málaga arrancó la semana con lo que podría denominarse la primera ola de calor del año. Un intenso calor azotó Andalucía durante cuatro días consecutivos, activando la alerta amarilla y naranja en cinco provincias de Andalucía.

En las comarcas de Antequera y Nororma se llegaron a marcar máximas de 37,2 y 37,1 ºC, respectivamente. Mientras que en el resto de la provincia el mercurio osciló entre los 30 y los 35 grados.

El calor da un respiro en la Península esta semana, con una ligera bajada de temperaturas debido a una masa de aire baja y fría que está provocando este descenso en los termómetros.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en la provincia de Málaga por fenómenos costeros.

Sin embargo, el terral no abandona Málaga, o al menos durante los próximos dos días. Tal y como asegura Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga. Según Riesco, el episodio de terral se espera este martes y miércoles: “Aunque no se van a superar valores altos. La capital no superará los 27 grados”.

Será mañana cuando se deje notar más el calor, cuando se alcancen los 30 grados en Málaga. Y a partir del jueves seguirán subiendo las temperaturas, sobre todo en el interior y costa malagueña, donde se esperan rozar hasta los 35 grados en Antequera.

Lluvias en el resto del país

Los próximos días, la atmósfera será más inestable y se formarán tormentas localmente fuertes, puntualmente muy fuertes en el norte y este de la península, así como en Baleares.

Ante esta situación, Aemet ha activado el aviso en seis comunidades de la mitad norte peninsular —Aragón, ambas Castillas, Navarra, País Vasco y La Rioja— por lluvias o por fuertes tormentas, con especial incidencia en La Rioja y Castilla y León, donde hay alerta naranja por tormentas con chubascos fuertes acompañadas de granizo o pedrisco y rachas fuertes o muy fuertes de viento.

La mitad norte del país tendrá lluvias. / L.o

El jueves será ya una jornada “más estable”, con lluvias en Galicia y tormentas en el nordeste, sobre todo en el Pirineo y sistema Ibérico, aunque más aisladas que días anteriores, y con temperaturas que ascenderán y tendrán continuidad durante los siguientes días.

Lo más probable es que para el próximo fin de semana se alcancen de nuevo valores máximos cercanos a 35 grados en zonas del nordeste, centro y sur peninsular.